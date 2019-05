Hậu quả cuộc chiếnthương mại Mỹ Trung

Lý Anh

Năm 2018, Hoa Kỳ phê phán Trung Quốc gian lận trong mậu dịch, phát động chiến tranh thương mại.Sauhơn 10 lần đàm phán ở Bắc Kinh và Hoa Thịnh Đốn, các nhà đàm phán Mỹ cáo buộc Trung Quốc bỗng dưng hủy bỏ một số điều khoản đã cam kết, đàm phán thương mại Mỹ Trung tạm ngưng vô thời hạn.

Hôm 05/05, Tổng thống Trump tuyên bố kể từngày 10/05/2019đánh thuế từ 10 đến 25% lên 200 tỷ Mỹ kim hàng hóa Trung Quốc, còn có thể đánh thuế thêm 325 tỷ các loại hàng khác vốn nằm ngoài danh mục…

Ảnh hưởng đối với thế giới

Cuộc chiến thương mại MỹTrung đã và đang ảnh hưởng đến các quốc gia khác và nền kinh tế toàn cầu. Theo nhận định của Quỹ Tiền tệ Quốc tế(IMF),cuộc chiến nàyngày càng căng thẳng là nguyên nhân góp phần vào “suy yếu đáng kể trong việc phát triển toàn cầu” vào cuối năm 2018, cắt giảm dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2019.

Nhiều nước cũng bị ảnh hưởng gián tiếp, đặc biệt những nước có quan hệ thương mại với Hoa Kỳ và Trung Quốc, hoặc đóng vai trò then chốt trong việc chuyểngiao hàng hóa giữa hai nước.

Tổng thốngTrump còn đánh thuế lên hàng nhập cảng từ Mexico, Canada và Liên minh Châu Âu, để khuyến khích người tiêu dùng mua sản phẩm của Mỹ. Các quốc gia này đã đánh trảTrump bằng cách đánh thuế hàng nhập cảng của Hoa Kỳ.

Cuộc chiến thương mại Mỹ Trung còn là nguyên nhân gây bất ổn lớn trong thị trường chứng khoán năm 2018. đè nặng lên niềm tin của các nhà đầu tư trên toàn thế giới…

Dân Mỹ lãnh đủ?

Theo tính toán của Citigroup, công ty đa quốc gia về tài chính có trụ sở tại Manhattan, New York,40% hàng tiêu dùng nhập cảng từ Trung Quốc vào Mỹ vẫn chưa bị đánh thuế. Giờ đây, nếuông Trump đánh thuế 325 tỷ Mỹ kim hàng hóa còn lại, các mặt hàng tiêu dùng như hàng may mặc, đồ chơi, giày dép, đồ gỗ, đồ điện tử… sẽ phải chịu thuế, người tiêu dùng Mỹ sẽ phải chi trả cho phần thuế này. Citigroup cảnh báo, điều này sẽ khiến lạm phát ở Mỹ ngày càng tăng cao.

Donald Trump nói,mức thuế đánh vào hàng Trung Quốc chẳng ảnh hưởng đến người tiêu dùng Mỹ, phía Trung Quốc mới lãnh đủ hậu quả của cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới,CBS Newslập tức đập lại, người tiêu dùng và doanh nghiệp Mỹ bị ảnh hưởng nhiều nhất do giá cả và chi phí sản xuất tăng cao.

CNBC (Consumer News and Business Channel) cũng nhận định: “Donald Trump thực sự đánh thuế lên hàng nhập cảng từ Trung Quốc, người tiêu dùng Mỹ mới là nạn nhân!”.

Nhà nghiên cứu Chad Bown thuộc Viện Kinh tế Quốc tế Peterson viết trên Twitter: “Cho đến nay, các bằng chứng kinh tế trái ngược với tuyên bố của ông Trump. Tác động của đợt đánh thuếnăm 2018 đã đẩy qua cho người tiêu dùng Mỹ dưới hình thức giá cả hàng hóa cao hơn. Trung Quốc không chịu gánh nặng của thuế quando ông Trump gây ra”.

Thuế quan là loại thuếcác công typhải trả cho hàng nhập cảng, không phải các quốc gia. Các công ty phải nộp thuế quan sẽ đẩy mức thuế đó sang cho người tiêu dùng khiến giá cả hàng hóa tăng lên. Đồng thời, giá hàng hóa Mỹ xuất ra nước ngoài cũng sẽ tăng.

Máy giặt nhập cảngvào Mỹ là một trong những mặt hàng đầu tiên bị ảnh hưởng bởi mức thuế cao hơn hồi năm ngoái do chủ nghĩa bảo hộ của ông Trump. Giá máy giặt đã tăng lên 12% cho người tiêu dùng Mỹ do các hãng sản xuất không thể chuyển nhà máy từ Trung Quốc sang nước khác.

Các nhà bán lẻ cũng nâng giá máy sấy lên mức tương tự, dù mặt hàng này không bị đánh thuế, CBS dẫn một nghiên cứu của các kinh tế gia thuộc Đại học Chicago và Cục dự trữ Liên bangcho biết: “Chỉ trong vòng một năm, người Mỹ phải chi thêm 1,5 tỉ Mỹ kim cho máy giặt và máy sấy. Tính ra, mỗi chiếc máy họ phải trả thêm từ 82 đến 92 Mỹ kim”.

Đầu năm 2019, các kinh tế gia của Cục Dự trữ Liên bang, Đại học Columbia và Đại học Princeton công bố một số nghiên cứu mới cho thấy, gánh nặng của các biện pháp thuế quan của ông Trump hoàn toàn đè lên vai doanh nghiệp và người tiêu dùng Mỹ. Cho đến cuối năm 2018, các công ty Mỹ đã chi thêm 3 tỷ thuế quan và chịu thêm 1,4 tỷ chi phí gia tăng. Các nhà nghiên cứu cùng có chung nhận định: “Các công ty Mỹ xoay sở bằng cách tăng giá hàng lên cao”.

Trung Quốc và các nước bị Mỹ đánh thuế đã phản công khi đợt thuế quan của ông Trump có hiệu lực hồi năm ngoái bằng cách vừa trả đũa thuế vừa không mua hàng của Mỹ. Trung Quốc không mua đậu nành của Mỹ khiến khu vực nông nghiệp ở Hoa Kỳ, những nơi ủng hộ Đảng Cộng hòa, vốn đã khó khăncàng thêm tồi tệ.

Theo bình luận của New York Times, nông thôn Mỹ là một trong những thành trì quan trọng của Donald Trump, luôn đánh giá tích cực các chính sách của vị Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ. Trớ trêu thay, họđang là nạn nhân củachính sách thuếquan doôngTrump đề xuất. Căng thẳng thương mại Mỹ Trung tiếp tục phủ bóng lên thị trường, giá nông sản biến động mạnh hơn. Trung Quốc là nước nhập đậu nành lớn nhất thế giới, nay ngưng nhập cảng,nông dân Hoa Kỳ trở thành nạn nhân của cuộc chiến thương mại Mỹ Trung.

Trung Quốc tổn thất hơn Mỹ

Cũng có một số nhà kinh tế học cho rằng, chiến tranh thương mại kéo dài, Bắc Kinh thiệt hại nhiều hơn Hoa Thịnh Đốn. Theo ước đoán của Quỹ Tiền tệ Quốc tế, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Trung Quốc có thể giảm khoảng 1,6% trong năm nay nếu các mức thuế trừng phạt của Hoa Kỳ tiếp tục đẩy các công ty Trung Quốc ra khỏi thị trường Mỹ. Trong khi đó, Mỹ ngày càng tăng trưởng kinh tế, thị trường lao động cũng mạnh hơn. Kết quả này giúpông Trump có lập trường cứng rắn hơn đối với Trung Quốc…

Ngày 12/05, một số nhà bình luận nhận xét, lập trường của Trung Quốc và Hoa Kỳ trong cuộc chiến thương mại cho thấy, hai nước sẵn sàng cứng rắn để bảo vệ lợi ích quốc gia. Ngoài thương mại, Trung Quốc và Hoa Kỳ còn có nhiều căng thẳng khác sẵn sàng bùng nổ như: Mỹ hỗ trợ quân sự cho Đài Loan, yêu sách chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông, Mỹ chỉ trích sáng kiến Vành đai và Con đường của Bắc Kinh và những cáo buộc của Hoa Thịnh Đốn chống lại công ty viễn thông Huawei khiến quan hệ hai nước ngày càng căng thẳng…

Ông Trump dọn đường vào làm chủ Tòa Bạch ốc lần thứ 2

Hiện nay 2 đảng Cộng Hòa và Dân Chủ đang cử người tranh cử chức Tổng thống trong cuộc bầu cửnăm 2020. Dịp này, ông Trump cũng thông qua cuộc chiến tranh thương mại Mỹ Trung, viết lên trang mạng xã hội Twitternhững dòngđánh mạnh vào Trung Quốc và đả kích ứng viên Đảng Dân Chủ để kiếm thêm lá phiếu của cử tri Hoa Kỳ.

Chiều tối 11/05, Tổng thống Trump bình luận trênTwitter, được nhiều người hưởng ứng:

Tôi nghĩ rằng Trung Quốc cảm thấy họ bị đánh rất đau trong cuộc đàm phán gần đây, khiến họquanh co chờ đến cuộc bầu cử tiếp theo vào năm 2020. Nếu gặp may Đảng Dân chủgiành được chiến thắng, họ có thể cướp thêm của Mỹ 500 tỷ mỗi năm…

Trong một dòng bình luận tiếp theo, ông Trump viết:

Điều xấu nhất là khi tôi giành chiến thắng (những thông số về kinh tế và việc làm tốt nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, và còn nhiều hơn thế nữa), thỏa thuận sẽ trở nên tồi tệ hơn nhiều nếu họ phải đàm phán trong nhiệm kỳ thứ hai của tôi. Sẽ là khôn ngoan nếu họ hành động ngay bây giờ, nhưng tôi lại thích thu được nhiều tiền thuế hơn!”

Theo The Hill, tờ báo chuyên viết về thời sự chính trị không lệ thuộc vào đảng phái nào phát hành ở Hoa Thịnh Đốn, hôm10/05, Tổng thống Trump viết trên Twitter về những lợi ích mà Hoa Kỳ nhận được thông qua việc tăng thuế đối với gói 200 tỷhàng nhập cảng Trung Quốc:

“Thuế quan sẽ mang lại nguồn lợi rất lớn cho đất nước chúng ta, hơn cả một thỏa thuận tốt theo kiểu truyền thống. Ngoài ra, làm điều đó dễ dàng và nhanh hơn nhiều. Những người nông dân của chúng ta sẽmau chóng có cuộc sống tốt đẹp hơn. Các quốc gia nghèo cũng được giúp đỡ”,

Ông Trump còn phê phán cựu Tổng thống Obama và phó Tổng thống Joe Biden, đã quá nhu nhược trước Bắc Kinh, để Trung Quốc tự tung tự tác với các hoạt động thương mại không công bằng, kiếm lợi rồi chạy thoát sau khi gây án mạng.Ông viết:

“Chỉ cần ngồi và quan sát, thuế quan mang lại nhiều điều có lợi cho đất nước chúng ta, không hề kém hơn. Trung Quốc nên đàm phán lại các thỏa thuận với Mỹ vào phút cuối. Đây không phải là Obama, Joe ngái ngủ, những người đã để Trung Quốc chạy thoát sau khi gây ‘án mạng’!”.

Những điều ông Trump viết trên Twitter được nhiều cử tri Hoa Kỳ ưa thích, nhiều người muốn ông làm Tổng thống thêm một nhiệm kỳ nữa. Kết quả của cuộc thăm dò dư luận mới nhất do Gallup thực hiện, tỷ lệ ủng hộ của dân Mỹ đối với Trump tăng lên mức cao kỷ lục.Theo khảo sát của Rasmussen trong tháng 04/2019, tỷ lệ dân Hoa Kỳ ủng hộ Trump là 53%, cao hơn 7% so với cựu Tổng thống Obama trong cùng thời kỳ.

