Harvey Weinstein bị cách ly trong tù vì corona

Ông trùm điện ảnh Hollywood Harvey Weinstein, người đang thụ án tù vì tội xâm hại tình dục, đã nhiễm virus SARS-CoV-2 khi vừa bắt đầu thụ án ở nhà tù Wende tại New York.

Thông tấn xã Reuters cho biết, Michael Powers, một giới chức liên quan đến trại giam tiểu bang New York xác nhận Harvey Weinstein, 68 tuổi, đang bị cách ly ở nhà giam Wende, có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Báo Variety cũng xác nhận hiện Weinstein đang ở cách ly trong nhà giam này.

Với hai tội danh xâm hại tình dục cấp độ 1 và cấp độ 3, nhà cựu sản xuất điện ảnh Harvey Weinstein phải chịu mức án tổng cộng 23 năm tù và thực hiện bản án 20 năm tù trước.

Nhà tù Wende là nhà tù có an ninh cao nhất ở ngoại ô Buffalo, New York.

Báo Niagara Gazette dẫn một nguồn tin giấu tên cho biết ông trùm điện ảnh một thời là 1 trong 2 phạm nhân ở nhà tù Wende dương tính với virus SARS-CoV-2.

Theo nguồn tin này, có thể Weinstein đã nhiễm virus SARS-CoV-2 vào thời điểm ông chuyển đến nhà tù này vào ngày 18/3 từ nhà tù Rikers Island.

Phát ngôn nhân và luật sư của ông Weinstein chưa xác nhận thông tin trên trong khi một người bạn thân thiết với Weinstein cũng cho biết mình chỉ biết về thông tin trên báo chí chứ không chắc chắn liệu Weinstein có đúng là nhiễm virus SARS-CoV-2 thật không.

Nhà chức trách New York xác nhận với tạp chí Variety về hai trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2, đều xảy ra ở nhà tù Wende nhưng không tiết lộ danh tính của tù nhân liên quan.

Có tất cả 43.000 tù nhân trong hệ thống nhà tù ở toàn tiểu bang New York.

Hiện nay, các nhà tù ở New York và nhiều nơi khác trong nước Mỹ đã ngừng việc chuyển trại của các tù nhân để tránh làm phát tán virus. Ngoài ra, từ tuần trước, thân nhân không được phép vào thăm tù nhân.