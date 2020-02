Harry thua kiện báo Anh

Tờ Mail on Sunday hồi tháng 4 đăng câu chuyện với tiêu đề “Bị gây mê và trói buộc, những gì Harry không kể về các bức ảnh động vật hoang dã đầy cảm hứng”. Tờ báo tuyên bố rằng loạt ảnh do Harry chụp và chia sẻ trên Instagram nhân Ngày Trái đất là sai lệch vì không nói rõ rằng những con vật đã được tiêm thuốc mê.

Harry sau đó đệ đơn kiện lên Tổ chức Tiêu chuẩn Báo chí Độc lập về tính chính xác của câu chuyện, cho hay những bức ảnh trên hoàn toàn chưa qua chỉnh sửa, từng được đăng trên trang web của hoàng gia năm 2016 ở chế độ công khai. Theo Harry, anh chia sẻ những bức ảnh lên Instagram là nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng chứ không phải khoe khoang kỹ năng chụp ảnh động vật hoang dã.

Chú thích ảnh đã nói rõ rằng những con vật đang được di chuyển đến một khu bảo tồn và không cần thiết phải tuyên bố rõ rằng chúng đã bị gây mê hoặc trói chân vì điều này người xem tự hiểu được.

Tuy nhiên, Tổ chức Tiêu chuẩn Báo chí Độc lập hôm 30/1 tuyên bố bác đơn kiện của Harry, cho rằng tờ Mail on Sunday không vi phạm quy tắc hành nghề.

Harry và vợ, Meghan Markle, có mối căng thẳng với báo chí Anh kể từ khi công bố mối quan hệ của họ 4 năm trước. Harry cáo buộc báo chí đang thực hiện một chiến dịch chống lại Meghan, tương tự với mẹ của anh, cố công nương Diana, người thiệt mạng năm 1997 khi chạy trốn cánh săn ảnh.

Meghan từng kiện Mail on Sunday vì đăng những bức thư riêng tư cô gửi cho cha. Harry cũng từng kiện chủ sở hữu của The Sun và Daily Mirror với cáo buộc xâm nhập hộp thư thoại của anh.

Harry và Meghan hiện sống ở Canada cùng con trai Archie sau khi mất tước hiệu do không còn là thành viên cao cấp của hoàng gia Anh. Họ không còn mang danh hiệu “Hoàng tử và Công nương”, nhưng vẫn là Công tước và Nữ Công tước xứ Sussex.