Hành trình thành công của Airbnb

Ý tưởng về Airbnb đến với các chàng trai trẻ một cách tình cờ. Hơn 10 năm sau, công ty này hiện cung cấp 1,7 triệu chỗ ở tại 34.000 thành phố trên khắp thế giới nhà cho khách lữ hành có nhu cầu thuê. Công ty chuyên kết nối người cho thuê nhà và khách đi thuê được định giá hơn 30 tỷ đô, khiến ngành công nghiệp khách sạn truyền thống trên khắp toàn cầu phải “run sợ”.

Câu chuyện khởi đầu bằng một bức email. Vào năm 2007, hai nhà thiết kế công nghiệp trẻ tuổi sống ở San Francisco. Vốn không thể trả nổi tiền thuê nhà vì quá đắt đỏ, Joe Gebbia gửi cho người bạn cùng phòng Brian Chesky của mình một ý tưởng: Sẽ ra sao nếu họ chia sẻ căn phòng của mình với người khác, cung cấp một tấm đệm và 1 bữa ăn nhẹ buổi sáng? Đây sẽ là một cách để “đem lại chút thu nhập”. Cái tên công ty Air Bed and Breakfast nói hết cái khởi đầu đó.

Thế là họ dọn dẹp gác xép của mình sao cho có thể kê vừa 3 tấm đệm hơi.

Khi hai chàng trai trẻ biết có một sự kiện lớn dành cho các nhà thiết kế sắp diễn ra ở thành phố này, khiến cho các khách sạn trong khu vực sẽ sớm trở nên kín phòng. Họ tạo một website đơn giản có tên gọi “airbedandbreakfast.com”, và mượn về 3 tấm đệm hơi để trải ra sàn. Họ từng học đại học tại trường Thiết kế Rhode Island, vì thế họ nghĩ rằng làm hướng dẫn viên du lịch thời vụ cho các nhà thiết kế sắp đến đây có thể là một cách hay để kiếm thêm thu nhập.

Họ có 3 vị khách đầu tiên, 2 nam và 1 nữ, mỗi người trả 80 USD để qua đêm trên những chiếc đệm hơi. Một người trong số này tên là Amol, cũng là một chuyên gia thiết kế sau này đã giúp Joe và Brian trong các bài thuyết trình. “Trở thành khách hàng đầu tiên của Airbnb cảm giác giống như được lên ‘The Tonight Show’. Nhưng khi đó tôi không biết rằng mình được lên ‘The Tonight Show’” – Amol kể lại câu chuyện vào năm 2012. (“The Tonight Show” là chương trình truyền hình chiếu vào lúc tối muộn rất được ưa thích tại Hoa Kỳ).

Joe và Brian nhanh chóng nhận ra đây có thể là một ý tưởng kinh doanh tuyệt vời. Họ cùng với người bạn cùng phòng cũ Nathan Blecharczyk bắt tay nhau, chính thức lập một doanh nghiệp. Trong vòng 4 tháng đầu, họ muốn xây dựng dịch vụ tìm kiếm bạn cùng phòng, nhưng rồi nhận ra trang Roommates.com đã nổi tiếng từ lâu. Bộ ba khi đó quay trở lại với ý tưởng “Air Bed and Breakfast”.

Công ty chính thức khai trương ụ, nhưng không ai quan tâm đến họ. Bộ ba tìm đến lễ hội âm nhạc tương tác thường niên South by Southwest (SXSW) năm 2008 ở bang Texas để quảng bá, nhưng cũng chỉ thu hút được 2 khách hàng. Một trong số này chính là Chesky.

Mùa hè năm 2008, các nhà đồng sáng lập hoàn thành phiên bản cuối cùng của trang web “Air Bed and Breakfast” và đi tìm các nhà đầu tư. Toàn bộ kinh nghiệm thiết kế của họ được đúc rút thành nguyên tắc: khách hàng chỉ cần đúng 3 lần click chuột là có thể đặt được nơi ở, nếu không website sẽ không thể thành công vì quá phức tạp. Dẫu vậy, tất cả các nhà đầu tư đều không thấy thuyết phục. 15 nhà đầu tư “thiên thần” đã được giới thiệu, thì 8 người từ chối họ. 7 người còn lại thậm chí hoàn toàn phớt lờ Airbnb.

Công ty lâm vào cảnh phá sản và nợ nần. Các nhà đồng sáng lập vẫn không nản chí, lần này họ tìm đến giới thiệu dịch vụ tại Democratic National Convention ở Denver năm 2008. Họ vẫn nhớ được lần thành công đầu tiên của mình, khi có sự kiện lớn khiến “cháy phòng” khách sạn, nhất định sẽ có nhiều người phải tìm kiếm các phương cách khác để tìm chỗ lưu trú.

Do vẫn chưa thể kiếm ra tiền từ website của mình, các chàng trai này đã tạm chuyển sang… bán cereal. Tận dụng cuộc bầu cử tổng thống Mỹ đang diễn ra hết sức gay cấn giữa 2 ứng viên của Đảng Cộng hòa John McCain và Đảng Dân chủ Barack Obama, họ bán các hộp ngũ cốc cổ động tranh cử với tên “Obama O’s” và “Cap’n McCains” với giá 40 USD mỗi hộp ngay trên hè phố. Số lượng mỗi loại chỉ có giới hạn, đồng thời trên mỗi hộp có đính kèm thông tin về công ty Airbnb. Chiến lược tiếp thị đầy sáng tạo giúp bộ ba đem về 30.000 USD.

Một quỹ đầu tư mạo hiểm của Paul Graham đã chú ý đến họ. Ông mời các chàng trai đến tham gia Y Combinator – một chương trình tăng tốc khởi nghiệp (Accelerator) rất có tiếng tăm. Joe, Brian và Nathan đã tham gia chương trình này trong 3 tháng đầu năm 2009 để hoàn thiện sản phẩm của họ.

Ngay tại Y Combinator, họ vẫn bị hàng loạt các nhà đầu tư từ chối. Sau này Fred Wilson của Quỹ Union Square Ventures đã thừa nhận rằng ông đã sai lầm khi không nhìn ra tiềm năng của Air Bed and Breakfast: “Chúng tôi không thể tin tưởng vào một loại hình cho thuê phòng mà khách hàng chỉ được nằm trên đệm mút ở phòng khách, vì thế đã bỏ lỡ cơ hội. Những người khác nhìn thấy tiềm năng của họ, đầu tư cho họ, và phần còn lại đã thuộc về lịch sử” – Wilson viết.

Công ty bắt đầu phát triển. Các nhà sáng lập đưa ra một dự án đầy tham vọng, và quảng bá để những người cho thuê nhà trọ cũng cảm thấy yêu thích công ty của họ. Họ đến thăm và ngụ lại tại chính những căn nhà đăng cho thuê ở New York trên website “Air Bed and Breakfast”, viết nhận xét, và chụp ảnh từng địa điểm một cách chuyên nghiệp.

Tháng 3 năm 2009, công ty chính thức đổi tên từ “Air Bed & Breakfast” thành “Airbnb”, đơn giản hơn và đỡ bị nhầm lẫn với những chiếc đệm hơi.

Một tháng sau đó, Airbnb cuối cùng cũng đã được nhận một khoản đầu tư 600.000 USD từ quỹ Sequoia Capital vào tháng 4 năm 2009. Chesky mô tả thành công bước đầu đó đạt được là nhờ bộ ba nhà sáng lập luôn kiên trì dù phải ăn cereal để sống qua ngày.

Đây là thời điểm công ty bắt đầu tăng tốc để phát triển. 15 nhân viên được thuê, ngồi làm việc ngay trên căn gác xép nhà của Chesky và Gebbia trên phố Rausch Street tại San Francisco. Để có đủ chỗ ngồi cho nhân viên, năm 2010 Brian Chesky dọn đi và sử dụng chính dịch vụ Airbnb để tìm chỗ ngủ trong nhiều tháng trời.

Tới năm 2011, 4 năm sau khi có những vị khách đầu tiên sử dụng đệm hơi, Airbnb đã có mặt tại 89 quốc gia, và đạt 1 triệu lượt đặt phòng qua website của họ. Họ cuối cùng cũng giành được một giải thưởng cho ứng dụng di động đáng chú ý nhất ở SXSW, sau khi từng thất bại hoàn toàn tại đây 3 năm trước đó.

Cũng năm này, một số quỹ đầu tư mạo hiểm lớn đã “bơm” 112 triệu USD cho Airbnb, đưa công ty đạt giá trị hơn 1 tỷ USD và trở thành một unicorn tại Thung lũng Silicon.

Trong một cuộc nói chuyện tại Đại học New York, Brian Chesky đã chia sẻ những bài học quan trọng mà anh học được từ quá trình xây dựng một công ty trị giá nhiều tỉ đô dù họ có rất ít trải nghiệm về khởi nghiệp.

Hãy tìm giải pháp cho một vấn đề cụ thể

Từ câu chuyện cho thuê lại căn chúng cư của mình vào dịp cuối tuần dẫn đến sự ra đời của Airbnb, Chesky nhận thấy rằng những ý tưởng tốt nhất cho các doanh nghiệp thường đến từ nỗ lực giải quyết các vấn đề cá nhân: “Nếu cứ cố nghĩ về một ý tưởng hay thì chúng ta sẽ không thể tạo ra một ý tưởng hay nào cả. Bạn chỉ cần tìm ra giải pháp cho một vấn đề trong chính cuộc sống của mình”.

Hãy có nhiều “mentor”

Brian Chesky cho biết anh xem 20-30 nhà khởi nghiệp là cố vấn (mentor) của mình. Sam Altman, Chủ tịch của chương trình cố vấn và đầu tư khởi nghiệp Y Combinator, là một trong những “mentor” đó. “Mỗi khi tôi không biết cách thực hiện một việc nào đó, tôi liền mường tượng ra ai đó có thể làm tốt việc ấy”.

Những nhà khởi nghiệp giàu khát vọng thường rất táo bạo và luôn chủ động tìm kiếm sự giúp đỡ hay cố vấn, đồng thời họ cũng sẵn lòng truyền đạt sự thông thái của mình cho người khác. “Một số nhà khởi nghiệp xuất sắc nhất cũng là người không hề ngại xấu hổ”, Chesky nói.

Tập trung vào lượng khách hàng nhỏ nhưng trung thành

Brian Chesky cho biết một trong những lời khuyên tốt nhất mà anh từng nhận được là “có được 100 người yêu công ty bạn thì tốt hơn là có 1 triệu người có vẻ thích nó hoặc chỉ hơi hơi thích”. Nếu một người thật sự thích bạn, họ sẽ đi kể với 10 người. Từ góc độ quản trị, việc tập trung vào nhu cầu của một nhóm khách hàng cốt lõi cũng sẽ dễ dàng hơn.

Nắm rõ những điều luật và quy định trong ngành kinh doanh của mình

Airbnb đã vấp phải nhiều vấn đề do các quy định của luật địa phương. Một phần thách thức là do sự va chạm không thể tránh khỏi, khi một công ty công nghệ mới phải ứng phó với những luật định không biết đến khái niệm kinh tế chia sẻ. “Giải pháp tốt nhất đối với những trở ngại này là sự hiểu biết và cởi mở. Chúng ta hoàn toàn có thể nhận được nhiều hơn, chứ không chỉ đơn thuần là cùng sinh tồn”, Chesky nói.

Thu Hạ (tổng hợp)