Hàng triệu người tham dự cuộc diễn hành ăn mừng đội bóng rổ Toronto Raptors thắng trận.

Toronto: Sau khi hạ đội Golden State Warriors, đội banh vô địch trong năm ngoái 2018, để đoạt cúp vô địch hiệp hội bóng rổ NBA vào ngày thứ năm 13 tháng 6, các tuyển thủ của đội Toronto Raptors đã quay lại thành phố Toronto cho cuộc ăn mừng chiến thắng: cúp vô địch đầu tiên của đội Raptors và cúp vô địch đầu tiên của một đội bóng rổ ở ngoài nước Mỹ.

Cuộc diễn hành ăn mừng chiến thắng đã diễn ra vào lúc 10 giờ sáng hôm thứ hai 17 tháng 6 bắt đầu tại quảng trường Exhibition và chấm dứt ở quảng trường Nathan Phillips trước tòa thị chính thành phố.

Theo những ước lượng có đến trên dưới 2 triệu người, đứng chật những đường trong trung tâm thành phố, dự khán lễ ăn mừng.

Những khán giả ái mộ đội Raptors đã hô to những khẩu hiệu như “Let’s go Raptors”, hay “We the North”.

Cũng có sự tham dự của ca sĩ nhạc rap, Drake cũng như siêu khán giả ái mộ Nav Bhatia.

Ông Bhatia là người khán giả ái mộ đội Raptors hăng say nhất: chưa từng vắng mặt trong các trận tranh tài trên sân nhà của đội Raptors và luôn ngồi ở ghế hạng nhất.

Ông thị trưởng John Tory cũng đặt ngày thứ hai 17 tháng 6 là ngày”We the North Day”.

Trong trận tranh cuối cùng giữa đội Raptors và đội Warriors trong hôm thứ năm ngày 13 tháng 6, ở cầu trường Oracle ở thành phố Oakland, tiểu bang California, có khoảng 15 triệu người Canadians đã theo dõi trận tranh tài này trên màn ảnh truyền hình.