Hàng triệu người Mỹ sẽ bị nhiễm COVID-19 và sẽ có từ 100 ngàn người cho đến 200 ngàn người chết?

New York: Tính đến ngày chúa nhật 29 tháng 3, có 124,686 người Mỹ bị nhiễm coronavirus và trong số này có 2,191 người chết.

Trong chương trình the State of the Union của đài truyền hình CNN, bác sĩ Anthony Fauci, giám đốc viện ngăn ngừa bệnh truyền nhiễm và dị ứng Hoa Kỳ, và cũng là bác sĩ chuyên môn về bệnh truyền nhiễm hàng đầu của Hoa Kỳ, đã tiên đoán là sẽ có hàng triệu người Mỹ bị nhiễm COVID-19 và sẽ có từ 100 ngàn người Mỹ cho đến 200 ngàn người Mỹ chết vì loài vi rút này, trước khi trận đại dịch chấm dứt.

Cũng trong hôm chúa nhật , đã có 10,023 người Ý chết vì nhiễm coronavirus, 6,500 người chết ở Tây Ban Nha, 2,600 người chết ở Ba Tư..

Thế giới trong cơn kinh hoàng vì đại dịch: người người phải cách ly, nền kinh tế thế giới đi vào vòng suy thoái!