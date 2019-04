Hàng trăm người Việt bị hai mục sư một nhà thờ ảo, lừa mất 25 triệu Mỹ kim

Westminster, California: Theo tin của báo The Orange County Register hôm thứ sáu ngày 29 tháng 3, thì hàng trăm người Việt đã bị hai mục sư đứng đầu một nhà thờ “ảo”” lừa mất 25 triệu Mỹ kim.

“Nhà thờ ảo” này có tên là Church of the Healthy Self (CHS)lập ra một quỹ đầu tư có tên CHS Trust, có văn phòng trên lầu, trong khu thương mại Magnolia Plaza, góc đường Westminster và Magnolia, Westminster.

Ngôi nhà thờ ảo này đã bị đóng cửa vào ngày 14 tháng 3 vừa qua

Hai “mục sư” bị tố cáo lừa đảo là ông Kent R.E. Whitney, 37 tuổi, cư dân Newport Beach, tự xưng là mục sư sáng lập “nhà thờ” Church for the Healthy Self hồi năm 2014.

Trước khi sáng lập nhà thờ ông mục sư này đã bị án tù 44 tháng về tội lừa đảo.

Người mục sư thứ nhì là ông David Lee Parish, 47 tuổi.

Theo những tố cáo nhà thờ CHS sử dụng các video trên YouTube và quảng cáo trên các đài truyền hình và truyền thanh tiếng Việt ở Orange County và San Jose để dụ dỗ người cao niên Việt Nam.

Trong các chương trình này, hai ông Whitney và Parrish hứa với người gởi tiền là tiền lời có thể lên tới 43% và không phải bị đóng thuế.

Người môi giới còn được $100 huê hồng cho mỗi $10,000 đầu tư thu được, qua bạn bè và người thân trong gia đình.