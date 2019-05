Hàng trăm ngàn những nhà triệu phú bỏ nước ra đi

Sydney, Úc Đại Lợi: Những nhà triệu phú đang trên đường bỏ quê hương, định cư ở những vùng đất mới, theo như bản tin của hãng thông tấn Bloomberg phổ biến hôm thứ ba ngày 30 tháng 4 vừa qua.

Trong năm 2018, có khoảng 108 ngàn những người triệu phú trên thế giới, đã bỏ quê hương di dân qua một nước khác.

Ba quốc gia có số người triệu phú di dân đến nhiều nhất trong năm 2018, theo thứ tự là Úc Đại Lợi, Hoa Kỳ và Canada.

Trong khi hai quốc gia có số những nhà triệu phú bỏ nước ra đi nhiều nhất là Trung quốc và Ấn Độ.

Trong năm 2018, có khoảng 3 ngàn những triệu phú người Anh, bỏ nước di dân qua quốc gia khác vì chuyện “Brexit”.

Theo ông Andrew Amoils, trưởng ban nghiên cứu của tổ chức New World Wealth thì những điều kiện như tội ác, không có những cơ hội phát triển, tham nhũng, độc tài, không có tự do kinh doanh, thủ tục hành chánh nặng nề.. đã khiến những người giàu bỏ nước ra đi.

Không những thế, có những người giàu có vì tham nhũng, vì băng đảng với nhà cầm quyền như ở Trung quốc, nay cũng tìm cách ra đi, khi họ muốn tìm một nơi an toàn cho con cháu của họ trong tương lai.

Cũng có tin cho là cũng có rất nhiều người Việt giàu có di dân qua các quốc gia Tây Phương trong những năm qua: riêng ở Little Saigon, có một khu vực có rất đông những người giàu có di dân từ Việt Nam qua mới đây.