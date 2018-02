Hàng quán gia tăng khách hàng trong ngày tranh cúp vô địch Super Bowl

Toronto: Tuy cuộc tranh cúp vô địch Super Bowl diễn ra ở Hoa Kỳ, giữa hai đội banh bầu dục Mỹ, nhưng số người theo dõi trên màn ảnh truyền hình ở khắp nơi trên thế giới lên đến hàng chục triệu người, trong đó có hàng trăm ngàn người ở Canada.

Các hàng quán ở vùng đại thủ phủ Toronto chuẩn bị trong ngày chúa nhật 4 tháng 2 để đón số khách hàng gia tăng.

Cuộc tranh cúp Super Bowl LII ( 52) diễn ra tại cầu trường Minneapolis giữa hai đội New England Patriots và Philadelphia Eagles, là một trong những sự kiện thể thao lớn nhất trong năm ở Bắc Mỹ.

Người ta có khuynh hướng tụ tập ở một quán rượu để vừa theo dõi trận tranh tài, vừa uống bia nhâm nhi cánh gà, theo đúng truyền thống của một người Mỹ hay Canadian.

Theo công ty Pizza Hut Canada thì trong ngày chúa nhật 4 tháng 2, công ty này sẽ bán khoảng 90 ngàn chiếc pizza trên toàn Canada, và riêng ở vùng đại thủ phủ Toronto là 17 ngàn chiếc: gia tăng 50 phần trăm so với số lượng bánh pizza bán trung bình trong một ngày chúa nhật.

Tại Hoa Kỳ công ty Pizza Hut ước lượng sẽ bán 2 triệu bánh pizza trong ngày chúa nhật Super Bowl, gấp đôi số lượng bán trong một ngày chúa nhật bình thường.

Hệ thống quán rượu the St.Louis Bar & Grill ở vùng đại thủ phủ Toronto tiên đoán sẽ bán trên 100 ngàn cánh gà trong ngày chúa nhật: gia tăng gấp 20 lần so với số lượng bán bình thường trong 1 ngày chúa nhật, và hiện hệ thống này đã không còn chỗ trong 58 cửa tiệm ở vùng đại thủ phủ Toronto trong ngày chúa nhật.

Các cửa hàng bán bia của the Beer Store ở vùng đại thủ phủ Toronto, bán ra trung bình 67 ngàn két bia “two-four” ( két 24 chai) trong một ngày chúa nhật, sẽ bán ra khoảng 105 ngàn két bia trong ngày chúa nhật Super Bowl.