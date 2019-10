Hàng ngàn người tham dự tang lễ cố thứ trưởng giáo dục Lê Hải An

Hà Nội:Trong hôm thứ hai ngày 21 tháng 10, hàng ngàn người đã đến dự tang lễ của cố thứ trưởng giáo dục Lê Hải An tại Hà Nội.

Rất đông các đồng nghiệp, sinh viên, giáo viên và bạn bè tới viếng ông Lê Hải An, người qua đời khi mới 48 tuổi, tại Nhà tang lễ quốc gia Hà Nội.

Theo những tin tức vừa loan báo thì vào ngày 17 tháng 10 vừa qua, ông Lê Hải An, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) rơi từ tầng 8 của trụ sở Bộ xuống đất và chết. Cho đến giờ phút này, với những hình ảnh chụp lại tại hiện trường, khó ai có thể nói rằng ông thứ trưởng này chết vì tai nạn.vì với tầm cao của lan can thì việc ông Lê Hải An bị té, lọt qua lan can không thể xảy ra.

Tuy nhiên, ngay lập tức Bộ GD&ĐT đã đưa thông tin chính thức – “Đồng chí Lê Hải An… đã từ trần do bị tai nạn, ngã từ trên cao xuống tại tòa nhà trụ sở Bộ Giáo dục và Đào tạo ở Hà Nội”. Thông tin quan trọng này bắt buộc phải đến hoặc được phê duyệt bởi người đứng đầu của bộ – ông Phùng Xuân Nhạ.

Phản ứng và kết luận nhanh chóng của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ về cái chết của một cán bộ cấp cao, hàm thứ trưởng, không chờ đến kết luận của công an, trong một hiện trường và tình huống mà tai nạn không thể xảy ra đã làm người ta đặt câu hỏi: Tại sao?

Có những nguồn tin cho là ông An đã bị giết, vì những băng đảng cộng sản đấu đá nhau, tranh dành chức vụ.??

Ông An từng học Đại học Thăm dò địa chất tại Moskva (Nga), Thạc sĩ dầu khí tại Đại học Tổng hợp Brunei và Tiến sĩ dầu khí tại Đại học Heriot-Watt, Anh.

Tháng 11 năm 2018, ông An được bổ nhiệm chức Thứ trưởng GD-ĐT, phụ trách giáo dục đại học, báo chí truyền thông, địa bàn Tây Nguyên, Đông Nam Bộ…

Tháng 2 năm 2019, ông giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ GD-ĐT.

Ngoài ông An, Bộ GD-ĐT còn có hai thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ và Nguyễn Văn Phúc.

Ông An cũng là người đã ký Thông báo về việc xem xét kỷ luật công chức của Bộ GD-ĐT có trách nhiệm liên quan tới việc xảy ra gian lận thi THPT quốc gia 2018 tại các tỉnh Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình.

13 công chức được yêu cầu kiểm điểm liên quan kỳ thi THPT quốc gia 2018 gồm các cục trưởng, cục phó Cục Quản lý chất lượng, vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học, chánh thanh tra, phó chánh thanh tra, vụ trưởng Vụ Pháp chế…