Hàng loạt trang báo điện tử ở VN bị đánh sập

Sáng 23/9, hàng loạt báo mạng điện tử ở VN bị đánh sập, người dùng không thể truy cập vào các trang báo như Zing.vn, VOV.vn, Baomoi.vn… Các trang báo lớn như Tiền Phong, Thanh Niên, Pháp luật TP.HCM, An Ninh Thủ Đô… cũng bị tình cảnh tương tự. Ngoài ra, toàn bộ hệ thống kinh doanh trực tuyến của công ty Cổ phần VinaGame (VNG) như Zalo, Zing MP3, Zing TV, Zalo Pay, 360game cùng hàng chục game mobile, webgame do VNG phát hành… cũng bị vô hiệu hóa, không truy cập.

Theo đại diện của VNG, nguyên nhân dẫn đến “sự cố” trên là do mất điện, nhưng chuyên gia bảo mật Nguyễn Hồng Phúc lại cho rằng: “Việc xảy ra sự cố tại trung tâm dữ liệu do mất điện là điều ‘khó chấp nhận’. Bởi điện, mạng, hệ thống làm mát là ba điều căn bản của trung tâm dữ liệu và là lý do để khách hàng tới sử dụng dịch vụ thay vì đặt máy chủ tại nhà. Thời gian bảo trì, khắc phục các sự cố như mất điện thể hiện khả năng và chất lượng của các trung tâm. Nếu downtime một phút là chuyện bình thường, 5 phút là sự cố lớn còn 30 phút tới một tiếng là khó chấp nhận được”.

Nhà báo Mai Quốc Ấn thì cho rằng: “Cuộc xâm lăng thời đại số có thể nhanh và ‘êm thấm’ hơn sự tưởng tượng của các lãnh đạo đã nghĩ. Đơn thuần nhất chính là vô hiệu hóa sân bay, máy bay tiêm kích, hay hệ thống dữ liệu Chính phủ. Nghĩa là những ngóc ngách bí mật nhất của an ninh quốc phòng có thể bị ‘phơi bày’ thông qua các phần mềm hoặc ‘rệp điện tử’.”