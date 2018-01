Hàng loạt những vụ chồng giết vợ trong những ngày đầu năm.

Brampton, Ontario: Hàng loạt những vụ chồng giết vợ đã xảy ra ở vùng đại thủ phủ Toronto trong những ngày đầu năm 2018.

Trong buổi tối hôm thứ sáu, một người đàn ông 29 tuổi ở thành phố Brampton, đã bị buộc tội giết người ở cấp độ 2, về cái chết của bà vợ và bà mẹ vợ.

Nghi can là ông Dalwinder Singh, một người Ấn Độ đã bị buộc tội dùng dao đâm chết bà vợ Baljit Thandi, 32 tuổi và bà mẹ vợ Avtar Kaur, 60 tuổi, ở một tư gia trên đường Starhill Crescent gần đường Dixie Road và đường Sandalwood Parkway trong thành phố Brampton, vào lúc gần 11 giờ đêm hôm thứ sáu.

Một đứa con nhỏ của hai vợ chồng hiện đang được cơ quan bảo trợ thiếu nhi, the Children’s Aid Society, chăm sóc.

Vài tiếng đồng hồ sau đó, một vụ án mạng xảy ra trong gia đình cũng diễn ra trong vùng Peel, mà theo nữ cảnh sát viên Rachel Gibbs, phát ngôn viên của

sở cảnh sát vùng Peel thì hai vụ án mạng này không có liên quan với nhau.

Vào lúc 1 giờ 45 phút sáng hôm thứ bảy 13 tháng giêng, cảnh sát được thông báo đến một tư gia ở trên đường Marmac Crescent gần đường Winston Churchill Boulevard và đường The Collegeway, trong thành phố Mississauga.

Tại hiện trường, một phụ nữ 61 tuổi bị đâm chết.

Cảnh sát đã bắt giữ ông chồng cũng 61 tuổi và buộc tội giết người ở trường hợp gia trọng, first degree mudrer.

Cũng theo nữ cảnh sát viên Rachel Gibbs thì có hai đứa con gái của gia đình nạn nhân ở tuổi teen trong nhà mà một thiếu nữ bị thương được chở đến bệnh viện cứu cấp.

Người đàn ông thủ phạm cũng đã có những xô xát với cảnh sát khi các nhân viên này đến nơi, và cũng được chở đến bệnh viện cứu cấp với thương thế trầm trọng.

Các vụ giết người đang trong vòng điều tra của cảnh sát vùng Peel.