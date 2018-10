Hàng loạt những bom ống được kẻ gian gửi đến các yếu nhân của đảng Dân Chủ.

New York: Theo những tin tức loan báo hôm thứ tư ngày 24 tháng 10, các giới chức an ninh đã chận được hàng loạt những trái bom ống, được kẻ gian gửi qua đường bưu điện đến địa chỉ của các yếu nhân trong đảng Dân Chủ, gồm cả cựu tổng thống Obama, cựu tổng thống Bill Clinton và phu nhân, cũng như kẻ gian cũng gửi bom ống đến nhà của tỷ phú George Soros là một nhà tài chánh ủng hộ đảng Dân Chủ.

Tại văn phòng của bà Debbie Wasseman Schultz, dân biểu đảng Dân Chủ ở tiểu bang Florida đã được di tản trong hôm thứ tư sau khi người ta nhận được một gói hàng lạ và nghi ngờ, và đó cũng là một trái bom ống.

Văn phòng đài CNN ở thành phố New York cũng phải di tản khi người ta tìm thấy một trái bom ống, ghi địa chỉ gửi cho cựu giám đốc cơ quan tình báo CIA John Brennan.

Các cơ quan an ninh đang nỗ lực điều tra tìm thủ phạm