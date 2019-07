HÀNG GIẢ TUNG HOÀNH

San Hà

Việt Nam vẫn có câu “Hồng Kông bên hông Chợ lớn”. Tức là hàng HongKong được sản xuất ngay Chợ lớn. Xưa kia hàng ngoại quốc chắc là chỉ mỗi Hong Kong xứng đáng làm giả. Nay hàng hóa trên thế giới lưu thông dễ dàng nên hàng giả có xuất xứ khắp nơi: Anh, Mỹ, Pháp, Nhật… đủ cả. Huống hồ VN ở sát cạnh TQ nổi tiếng về làm hàng giả. Thâm Quyến là một thủ phủ của TQ về lãnh vực này. VN khỏi cần làm nhiều hàng giả, vì cũng chưa đủ trình độ làm hàng giả y như thật, nên thông thường cứ lấy hàng giả từ TQ về bán. Thứ gì cũng giả, cũng sẵn…

Trung tâm mua sắm toàn hàng nhái trị giá gần 100 tỷ

Ngày 11/7 hai trung tâm mua sắm ở Móng Cái (Quảng Ninh) bị kiểm tra, bị phát giác và thu giữ nhiều hàng hóa bày bán tại đây.

Đó là Cửa hàng mua sắm ASEAN tại số 5 Đại lộ Hòa Bình, phường Trần Phú, TP Móng Cái thuộc Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Bảo Hưng nằm cách Cửa khẩu quốc tế Móng Cái chỉ vài trăm mét. Trong cửa hàng, bày bán đủ thứ hàng, trong đó có nhiều đồ xa xỉ như kính mắt, túi xách, vàng bạc, đồ gỗ mỹ nghệ… Đồng hồ hàng hiệu “rởm” bán giá tới 400 triệu đồng chứ đừng tưởng xa xôi tận biên giớ mà rẻ.

Trong khi đó, ở đối diện Cửa hàng mua sắm ASEAN là tòa nhà Thương trường Quốc tế Hồng Nguyên (thuộc Cty CP Tập đoàn đầu tư Hồng Nguyên) cũng bày bán đủ loại sản phẩm từ thuốc lá, vàng bạc, đá quý, khăn, túi và đặc biệt là đồng hồ các hãng với giá cực kỳ đắt đỏ từ vài chục triệu đồng tới hàng trăm triệu đồng mỗi chiếc.

Vào lúc kiểm tra, tại Cửa hàng mua sắm ASEAN và Thương trường Quốc tế Hồng Nguyên (được biết đến là Trung tâm mua sắm chuyên kinh doanh chuỗi tour du lịch 0 đồng có lượng khách rất lớn tại Móng Cái), người ta ghi nhận nhiều mặt hàng cao cấp được bày bán có giá bán từ vài trăm ngàn đồng tới vài trăm triệu đồng.

Điều đáng lưu ý, những sản phẩm được bày bán tại đây như thuốc, mỹ phẩm, vàng bạc trang sức, đồ mỹ nghệ, đồng hồ đeo tay, kính mắt, túi xách, ví da, thắt lưng, của các thương hiệu nổi tiếng thế giới, có dán đàng hoàng tem nhãn, logo của những thương hiệu nổi tiếng như Gucci, Louis Vuition, Hermes, Prada, đồng hồ Rolex, Omega.. Vấn đề là chúng được bán với giá đắt gần hoặc bằng với hàng chính hãng. Mỗi chiếc ví, cặp da… có giá hàng chục triệu đồng, những chiếc đồng hồ nhái thương hiệu Rolex gần nửa tỉ đồng. Đồng hồ Patek Phillipe tại đây được bán 400 triệu đồng, tuy nhiên, hình ảnh được chụp và gửi đến chuyên gia thẩm định của hãng thì được khẳng định đây là hàng giả.

Được biết, chủ nhân của số lượng lớn hàng nhái tại Thương trường Quốc tế Hồng Nguyên là một người mang quốc tịch nước ngoài

Bên cạnh đó, kiểm tra việc sử dụng lao động tại Thương trường quốc tế Hồng Nguyên cũng phát giác công ty có 94 lao động nước ngoài, chưa có giấy phép, 16 lao động là người Việt Nam chưa có hợp đồng lao động. Các công ty TQ thường mang người TQ sang VN làm việc. Vì thế chẳng những không mang lợi cho nền kinh tế VN mà ngay cả cũng không giải quyết được công ăn việc làm cho lao động VN.

Trước đó, ngày 12/6, tỉnh Quảng Ninh cũng đã kiểm tra điểm mua sắm Thương trường Phương Đông tại số 35 Đại lộ Hòa Bình phường Trần Phú, TP Móng Cái.

Công ty này có hành vi đầu tư núp bóng người nước ngoài; không xuất trình được hóa đơn, chứng từ, chứng minh nguồn gốc thuốc lá; thanh toán qua các thiết bị POS, WECHAT, ALIPAY không qua kiểm soát của ngân hàng Việt Nam; sử dụng nhân viên người nước ngoài không có giấy phép lao động.

Tại thời điểm kiểm tra, người đại diện cả hai Trung tâm mua sắm Asean và Hồng Nguyên đều không xuất trình được các hóa đơn chứng minh nguồn gốc hàng hóa theo quy định. Hiện toàn bộ hàng hóa tại hai Trung tâm này đã được lập biên bản, kiểm kê. Ngay cả việc đóng thuế Công ty này vẫn còn nợ thuế.

Sau khi kiểm tra bước đầu, cơ quan chức năng cho biết có thể thấy nghi vấn hầu hết hàng hóa đều có dấu hiệu vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt là xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ các thương hiệu nổi tiếng là những mặt hàng rất phổ biến về thời trang, đồng hồ, kính mắt, ngoài ra còn cả các mặt hàng khác như mỹ phẩm, giầy dép, trang sức…

Hàng giả nếu bán rẻ thì khách biết ngay hàng giả nhưng hàng bán với giá cao sẽ lừa được khách là họ đang mua hàng thật. Vì thế lời khủng khiếp. TQ nổi tiếng vì làm hàng giả tinh vi giống y như thật. Đến nỗi khi việc buôn bán hàng giả bể ra, lắm khi phải gửi hàng ra ngoại quốc nhờ chuyên gia của chính hãng xem xét mới phân biệt được hàng giả.

Theo ước tính, số lượng hàng hóa vi phạm có trị giá khoảng vài chục tỷ đồng.

Hiện toàn bộ hàng hóa tại hai nơi này đã được lập biên bản, kiểm kê để giải quyết theo luật pháp. Những cửa hàng này vốn tồn tại từ lâu nhưng không hi6e3u sao bây giờ mới phát giác.

Một lãnh đạo thành phố Móng Cái tiết lộ, Trung tâm thương mại Thương trường quốc tế Hồng Nguyên cũng chính là “sào huyệt” của tour 0 đồng bấy lâu nay tại Quảng Ninh. Theo đó, hầu hết khách Trung Quốc sau khi nhập cảnh vào Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái bằng tour 0 đồng đều phải ghé vào trung tâm mua sắm này.

Hàng giả không những chỉ làm nhái các nhãn hiệu cao cấp Âu Mỹ mà ngay cả nước láng giềng nho nhỏ là Thái Lan cũng không từ.

Hôm 7/7, tỉnh Lạng Sơn phát giác một số tang vật tại ba ki ốt ở chợ Hữu Nghị thuộc Trung tâm Thương mại Sài Gòn – Lạng Sơn.

Bên trong các kho hàng có 280 kiện hàng, chứa 8.400 chiếc cốc giữ nhiệt in dòng chữ “Made in Thailand” trên sản phẩm, mới 100%; 3 dụng cụ in cùng 13 bản in và 16 hộp chứa chất lỏng (mực in).

Khi vào các ki ốt, đoàn kiểm tra phát giác tám người đang in ấn logo (hình giống với các thương hiệu Versace, Burberry, Starbucks) lên cốc giữ nhiệt in chữ “Made in Thailand”. Những người này cho biết, họ được một người đàn ông thuê làm việc theo ca, hết giờ có người đến trả công. Khi tuồn ra thị trường, người bán sẽ giải thích cho khách hàng biết đây là sản phẩm của các nhãn hiệu lớn nhưng được gia công chính thức tại Thái Lan, với lý do giá nhân công rẻ hơ chính quốc chẳng hạn.

Ban quản lý chợ Hữu Nghị cho biết, một người mang quốc tịch Trung Quốc tên Phương Long. Người đàn ông này đã thuê ba ki ốt trên 3 tháng với số tiền 93,5 triệu đồng.

Chẳng cần bên hông Chợ lớn nữa, hàng giả thượng vàng hạ cám ồ ạt xuất hiện khắp nơi bao vây người tiêu dùng. Cho nên quan điểm cứ mắc tiền là hàng tốt hoàn toàn sai bét. Rẻ mạt là hàng giả mà đắt cứa cổ cũng giả nốt!

Khởi tố nguyên giám đốc sở Y tế tỉnh Cà Mau

Câu con dại cái mang thật đúng với giám đốc sở Y tế Cà Mau. Chẳng biết có được chia chác bao nhiêu nhưng hiện tại ông đã bị khởi tố vì nhân viên dưới quyền ngang nhiên bỏ túi tiền học phí của sinh viên.

Ông Huỳnh Quốc Việt, nguyên Giám đốc sở Y tế tỉnh Cà Mau bị khởi tố do liên quan đến việc hai cán bộ của sở này bỏ túi học phí của sinh viên dạng đào tạo theo địa chỉ tại trường đại học Y dược Cần Thơ với số tiền rất lớn là 12 tỷ đồng.

Liên quan đến ông Việt, vào cuối tháng 12/2017, ông này không đủ điều kiện tái bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc sở Y tế.

Câu chuyện thế này.

Trường đại học Y dược Cần Thơ nhận dạy 252 sinh viên học theo địa chỉ của tỉnh Cà Mau. “Học theo địa chỉ” nghĩa là sinh viên phải cam kết học xong, khi ra trường sẽ buộc làm việc cho các cơ sở y tế của nhà nước tại địa phương.

Những sinh viên này tự đóng tiền học thông qua sở Y tế thu hộ.

Sở Y tế phân công kế toán Đỗ Thành Chương và thủ quỹ Phan Ngọc Trâm thu nhận học phí của sinh viên rồi mói chuyển cho trường đại học Y Dược Cần Thơ.

Thế nhưng, lợi dụng tiền nằm trong tay, hai cán bộ này chỉ chuyển một phần học phí về trường, còn lại chiếm đoạt trên 12 tỷ đồng, bắt đầu từ năm học 2013 – 2014.

Tháng 10/2017, Đỗ Thành Chương và Phan Ngọc Trâm bị đình chỉ công việc và bị bắt tạm giam.

Nhận thấy nhiều sinh viên chưa đóng học phí nên Trường Đại học Y Dược Cần Thơ khóa bảng điểm.

Sau khi bị khóa bảng điểm, nhiều SV tìm đến Sở Y tế Cà Mau đưa ra bằng chứng đã nộp học phí đầy đủ. Vụ việc được Sở Y tế kiểm tra kết quả số tiền rất lớn bị chiếm đoạt nên chuyển kết quả sang Công an. Sự việc mới vỡ lở từ đây.

Số tiền hai cán bộ Sở Y tế Cà Mau chiếm dụng hiện mới thu hồi được trên 400 triệu đồng.

Để giải quyết vấn đề nợ học phí của sinh viên bị chiếm đoạt, hiện sinh viên ra trường đến đâu, Sở Y tế Cà Mau tạm ứng trả cho nhà trường đến đó. Sau khi tòa án xử xong thì tính tiếp.

Đọc tin này, ai cũng thắc mắc tại sao một chuyện vô lý như thế, lại tồn tại suốt mấy năm mà không ai phát giác ra.

Hai cán bộ nọ thừa biết phải nhận đủ học phí, trường đại học mới tiến hành cho sinh viên thi cử, phát bằng… Sự việc liên quan tới nhiều người và chắc chắn phải sớm lòi ra. Thế mà vẫn ung dung tiền bỏ túi.

Hay là chịu khó nằm tù vài năm đổi lấy số tiền rất lớn trên trời rớt xuống mà ngay cả trúng số là chuyện viển vông cũng bao giờ có được.

San Hà tổng hợp