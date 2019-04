Hàng chục ngàn người tham dự cuộc chạy đua lâu đời nhất Bắc Mỹ

Hamilton, Ontario: Khoảng 10 ngàn người đã tham dự cuộc chạy đua quyên tiền cho từ thiện ở thành phố Hamilton, tỉnh bang Ontario trong hôm chúa nhật ngày 31 tháng 3 vừa qua.

Cuộc chạy đua có tên là Around the Bay là một trong những cuộc chạy đua lâu đời nhất ở Bắc Mỹ.

Cuộc đua Around the Bay đầu tiên diễn ra ở thành phố Hamilton cách đây 125 năm.

Các tay đua có thể tham dự những cuộc đua chạy việt dã marathon 30 cây số hay những cuộc đua dài 5 hay 10 cây số.

Có nhiều tay đua từ các quốc gia khác trên thế giới.

Hay tay đua về hạng nhất và hạng nhì trong cuộc đua năm nay là ông Daniel Kemoi và Panuel Mkungo, là hai người bạn cùng tập luyện chạy đua chung và đến từ xứ Kenya.

Ông Daniel Kemoi đã về đầu trong cuộc đua 30 cây số với thời gian là 1 giờ 34 phút 7 giây.

Người phụ nữ về nhất là Mengistu Emebet với thời gian là 1 giờ 45 phút 55 giây. Bà Emebet là người tỵ nạn đến Canada từ xứ Ethiopia.