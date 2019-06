Hamilton thắng cuộc đua Grand Prix đầy kịch tính

Sebastian Vettel của đội Ferrari cán mức đến trước đối thủ Lewis Hamilton của đội Mercedes 1,342 giây nhưng do bị phạt 5 giây, vì trước đó đã tái nhập đường đua không an toàn, khiến giải Grand Prix Canada lọt vào tay Hamilton.

Trong cuộc đua Formula One hôm Chủ nhật 9/6, tay đua người Đức Sebastian Vettel, xuất phát ở vị trí dẫn đầu và vẫn tiếp tục dẫn đầu ở vòng thứ 48 khi anh sơ suất để lạc tay lái khiến xe leo lên bờ cỏ ở một khúc quanh. Chỉ trong tích tắc anh cho xe trở lại đường đua đúng lúc chiếc xe của Hamilton trờ tới. Tay đua người Anh Hamilton phải nhấp thắng né tránh nhưng vẫn tiếp tục bám sát Vettel cho đến hết vòng chót.

Ban giám khảo xem xét sự kiện và phạt Vettel 5 giây do anh “tái nhập đường đua không an toàn” gây ảnh hưởng đến xe khác.

Vettel, người thắng giải Grand Prix tại Bỉ năm ngoái, cho biết: “Khi tôi trở lại đường đua, tôi cố gắng kiểm soát xe mình. Dĩ nhiên tôi biết Hamilton ở đâu đó phía sau và khi nhìn vào kính chiếu hậu thì thấy ngay Hamilton ở đó”. Viettel quả quyết: “Tôi không làm gì sai. Tôi không nghĩ tôi có thể làm gì khác hơn”.

Hamilton như vậy chiến thắng lần thứ bảy trên vòng đua Gilles Villeneuve 4,361km tại Montréal, đồng kỷ lục mà tay đua Michael Schumacher đã nắm giữ trước đây.

Charles Leclerc của Monaco thuộc đội Ferrari đứng hạng thứ 3. Kế tiếp là Valtteri Bottas của Phần Lan thuộc đội Mercedes.

Nhiều người la ó Hamilton sau lễ trao cúp. Hamilton nói: “Sau cùng, đây là một cuộc đua thực sự tuyệt vời giữa hai đội và nó kết thúc một cách tiêu cực. Đây giống như một chiến thắng bị xì hơi. Hi vọng năm 2021 họ sẽ làm lại luật lệ tốt hơn để chúng tôi có thể đua tốt hơn ngày hôm nay”.

Đứng trên bục nhận giải, Hamilton đã chứng tỏ lịch sự khi nắm tay kéo Vettel cùng mình lên bục số 1. Sau đó, khi được hỏi, Hamilton đáp: “Tất cả những gì tôi có thể nói là tôi đã không đưa ra quyết định”.

Vettel nói đám đông đừng nên la ó Hamilton mà phải phản đối quyết định của ban giám khảo. Vettel nói: “Chúng tôi rất tôn trọng lẫn nhau. Tôi nghe một số người la ó khi Hamilton nhận cúp. Tôi sẽ bảo vệ cho Hamilton 100 phần trăm, vì không phải anh ấy”.

Dù vậy, có một lúc Vettel đã tức giận cầm tấm bảng số 2 trước xe mình đổi chỗ với tấm bảng số 1 trước xe của Hamilton.

LT

(Theo CTV và Bloomberg)