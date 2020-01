Hai tù chính trị Nguyễn Viết Dũng và Phan Kim Khánh bị kỷ luật biệt giam

Hai tù chính trị trẻ Nguyễn Viết Dũng và Phan Kim Khánh đang chịu kỷ luật biệt giam khi đang thụ án ở Trại Nam Hà vì lý do không nhận tội và “nổi loạn”.

Vào chiều ngày 27 tháng 1, mẹ của tù chính trị Nguyễn Viết Dũng, bà Hồng, nói với Đài Á Châu Tự do: Dũng đang bị giam riêng, kỷ luật là vì Dũng không lao động. Dũng nói không có tội nên không lao động nên bị kỷ luật. Tiền người nhà gửi vào thì họ không đưa cho Dũng đồng nào cả, chỉ ăn chế độ của nhà tù thôi. Lần cuối Dũng nhận được tiền là cách đây ba tháng rồi.

Anh Nguyễn Viết Dũng sinh năm 1986 tại xã Hậu Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Anh là một sinh viên giỏi, từng đoạt giải nhất vòng thi tháng Cuộc thi Đường Lên Đỉnh Olympia tại Việt Nam đợt 2003-2004.

Anh bị bắt và khởi tố lần đầu vào tháng 12 năm 2015 với cáo buộc ‘gây rối trật tự công cộng’ và bị tuyên án 15 tháng tù. Lúc đó anh ra Hà Nội tham gia biểu tình tuần hành chống chặt cây xanh.

Anh Nguyễn Viết Dũng bị bắt lần thứ hai vào ngày 27 tháng 9 năm 2017 với cáo buộc về việc cắm cờ vàng ba sọc đỏ và các bài đăng trên trang cá nhân bày tỏ chính kiến của bản thân.

Anh bị đưa ra tòa xử sơ thẩm vào tháng 4 năm 2018 và bị tuyên án 7 năm tù giam và 5 năm quản chế. Phiên phúc thẩm vào tháng 8 sau đó, tòa giảm một năm tù giam xuống còn 6 năm tù giam.

Trường hợp thứ hai là tù chính trị Phan Kim Khánh. Anh này cũng đang thụ án 6 năm tại Trại Nam Hà và hiện phải chịu biệt giam với lý do ‘nổi loạn’ trong tù”, theo thông tin từ Dự án 88, một dự án chuyên đưa tin về tình hình nhân quyền Việt Nam.

Anh Phan Kim Khánh, 21 tuổi, bị Công an tỉnh Thái Nguyên bắt hồi ngày 21 tháng 3 năm 2017 với cáo cuộc ‘tuyên truyền chống nhà nước’ theo điều 88 Bộ Luật Hình sự cũ của Việt Nam. Đến ngày 25 tháng 10 năm 2017, Phan Kim Khánh bị tòa tuyên án 6 năm tù và 4 năm quản chế.

Tin từ thân nhân của Phan Kim Khánh cho biết bản thân anh này có làm đơn kháng cáo bản án; tuy nhiên giới chức nhà tù không gửi đơn kháng án theo yêu của Phan Kim Khánh.

Anh Phan Kim Khánh trước khi bị bắt từng là chủ tịch Hội Sinh viên Khoa Quan hệ Quốc tế Đại học Thái Nguyên. Anh là một người dẫn chương trình được nhiều sinh viên trong trường Đại học Thái Nguyên biết đến. Anh cũng là một thành viên của chương trình Sáng kiến Lãnh đạo trẻ Đông Nam Á (YSEAL)

Phan Kim Khánh cũng từng sáng lập và điều hành một số tờ báo mạng độc lập như báo Tham Nhũng và Tuần Việt Nam.

Phan Kim Khánh là một trong khoảng 20 nhà báo độc lập, nhà hoạt động cho dân chủ – nhân quyền bị bắt và bị kết án tại Việt Nam trong năm 2017.