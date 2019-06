Hai thiếu nữ Canada bị bắt cóc, đã được giải cứu

Ghana: theo những tin tức loan báo hôm thứ tư ngày 12 tháng 6, các giới chức an ninh của xứ Ghana đã giải cứu được hai thiếu nữ người Canadians đã bị bắt cóc trong những ngày trước đó.

Theo các giới chức an ninh thì ngoài việc giải cứu hai thiếu nữ, cơ quan an ninh còn bắt giữ 8 nghi can gồm 5 người Ghana và 3 người Nigeria.

Hai thiếu nữ người Canadians quê quán ở thành phố Toronto, đến xứ Ghana làm việc từ thiện, và da94 bị bắt cóc vào ngày 4 tháng 6 vừa qua.