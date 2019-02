Hai phi trường Bush Intercontinental và Hobby phá kỷ lục mới về hành khách

Cả hai phi trường Bush Intercontinental và Hobby đã đạt con số kỷ lục có 58.3 triệu hành khách ghé qua trong năm 2018, một sự gia tăng đầu tiên về lưu lượng hành khách xảy ra sau gần hai năm bị tụt giảm do hậu quả của giá xăng dầu tụt giá mạnh và tác hại thê thảm của cơn bão lụt kinh hoàng Harvey.

Nhưng thành phố Houston đã vượt qua hậu quả xấu của những cơn thử thách này, và cộng thêm với ảnh hưởng của một nền kinh tế phát triển mạnh trên cả nước cùng với sự gia tăng của thêm nhiều tuyến đường và chuyến bay của các hãng hàng không lớn, số lượng hành khách sử dụng hai phi trường này đã gia tăng hơn 7.6% so với lưu lượng của năm 2017.

Điều này khiến cho các viên chức quản trị phi trường cùng với các chuyên gia đều tin tưởng lạc quan về dự phóng cho năm 2019, theo như lời nhận định của ông Ian Wadsworth, giám đốc thương mại của hệ thống phi trường Houston là cơ quan quản trị cả hai phi trường dân sự này cùng với phi trường quân sự Ellington ở phía đông nam thành phố.

Trong năm qua, phi trường Hobby đã có khoảng 14 triệu rưởi hành khách ghé qua, một sự gia tăng khoảng 7.7% so với năm trước, với số hành khách thuộc các đường bay quốc tế lần đầu tiên vượt qua mức 1 triệu người kể từ khi phi trường này mở lại các đường bay quốc tế từ năm 2015. Trong khi đó, phi trường Bush Intercontinental có số lượng hành khách sử dụng trong năm 2018 lên đến 43.8 triệu người, một mức gia tăng đến 7.5% so với năm trước.

Kỷ lục có số hành khách cao nhất ghé qua các phi trường của Houston là 55.2 triệu người vào năm 2015. Sau đó con số hành khách trong hai năm kế tiếp có giảm hơn chút ít, với 54.6 triệu cho năm 2016 và 54.2 triệu người cho năm 2017.

Theo nhận định của ông Henry Harteveldt là sáng lập viên cơ quan nghiên cứu về du lịch hàng không có tên là Atmosphere Research Group thì ngành du lịch hàng không tiếp tục gia tăng trên toàn quốc, nhưng mức gia tăng kỷ lục tại Houston cho thấy là các hãng hàng không phục vụ Houston, đặc biệt là Southwest và United, đã cung ứng những dịch vụ rất tốt cho giới tiêu thụ. Dựa theo thống kê của Bộ Giao Thông Hoa Kỳ, cơ quan nghiên cứu này ước lượng rằng con số hành khách du lịch khắp nơi trên thế giới trên những chuyến bay của các hãng hàng không Hoa Kỳ trong năm 2018 lên đến khoảng 900 triệu người, cũng là một con số cao kỷ lục.