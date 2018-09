Hai nhà thơ gốc Việt nhận giải thưởng quốc gia.

St Paul, Minnesota: Theo những tin tức loan báo hôm thứ tư ngày 5 tháng 9, thì nhà thơ gốc Việt, Hieu Minh Nguyễn là 1 trong 5 nhà thơ được trao giải Ruth Lilly Dorothy Sargent Poetry Fellowship . Mỗi nhà thơ sẽ nhận được số tiền thưởng là 25,800 Mỹ kim.

Nhà thơ Hieu Minh Nguyễn là con của một gia đình di dân đến từ Việt Nam và là tác giả tập thơ Not Here do nhà xuất bản Coffee House Press ấn hành.

Trong số 5 nhà thơ nhận giải thưởng, thì ngoài nhà thơ Hieu Minh Nguyễn, còn có một nhà thơ gốc Việt khác cũng được nhận giải thưởng là nhà thơ Paul Trần.