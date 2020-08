Hai người bị bắt với cáo buộc “xâm phạm an ninh quốc gia”

Cơ quan An ninh điều tra công an tỉnh Phú Yên hôm 22/8 cho hay đã bắt tạm giam 2 người ở tỉnh này là ông Phạm Hổ và bà Trần Thị Tuyết Diệu vì các cáo buộc liên quan đến an ninh quốc gia.

Theo TTXVN, ông Phạm Hổ, năm nay 71 tuổi bị bắt với tội danh “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” theo khoản 2 Điều 109 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Bà Trần Thị Tuyết Diệu, 32 tuổi, bị cáo buộc tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hoà XHCN Việt Nam” theo điều 117, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Cơ quan An ninh điều tra công an tỉnh Phú Yên cho rằng ông Phạm Hổ lập trang facebook kết bạn với một số thành viên trong tổ chức “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” do ông Đào Minh Quân ở Mỹ đứng đầu.

Theo báo Công an của VN, bà Trần Thị Tuyết Diệu, là cựu phóng viên báo Phú Yên.

Từ cuối năm 2017 đến tháng 5-2020, bà Diệu bị cáo buộc đã sử dụng nhiều tài khoản trên các trang mạng xã hội để đăng tải hàng trăm bài viết, hình ảnh, video clip có nội dung ca ngợi, cổ vũ cho những nhà bất đồng chính kiến mà nhà nước cho là “các đối tượng hoạt động chống phá”.

Công an quy kết bà Diệu là đã xúc phạm, bôi nhọ lãnh tụ; xuyên tạc đường lối, chủ trương, chính sách của đảng Cộng sản, pháp luật của nhà nước; xuyên tạc lịch sử cách mạng Việt Nam; phỉ báng, kích động lật đổ chính quyền nhân dân; đưa thông tin sai sự thật về các cơ quan thực thi pháp luật trên mạng xã hội.

Theo tổ chức Người bảo vệ nhân quyền, trong những năm gần đây lực lượng công an đã nhiều lần sách nhiễu bà Diệu, thậm chí có lần bà còn bị bắt bởi công an tỉnh Nghệ An và sau đó đã tra tấn bà.

Bà Diệu là Facebooker thứ 12 bị bắt giữ và truy tố từ đầu năm 2020 đến nay với cáo buộc “tuyên truyền chống nhà nước”.

Hôm 17-8-2020, ông Gareth Ward, Đại sứ Anh Quốc tại Hà Nội khi lên tiếng về phiên tòa xử 8 thành viên nhóm Hiến Pháp đã cho rằng:

“Tôi hy vọng rằng Việt Nam cũng sẽ thay đổi cách nhìn nhận với những người cổ vũ cho tự do ngôn luận và một nền báo chí tự do, coi đây không phải mối đe dọa mà là những đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam và sẽ giúp Việt Nam trở nên mạnh mẽ hơn”