Hai người bạn may mắn trúng số 70 triệu dollars

Toronto: Hai người may mắn trúng lô độc đắc 70 triệu dollars LottoMax là hai người bạn đã hùn nhau mua vé số từ 10 năm qua.

Ông David Overall năm nay 60 tuổi, là một tham vấn tài chánh về hưu sống ở Thronhill, tỉnh bang Ontario và bà Donna Williamson, 63 tuổi cũng là một người đã về hưu sống ở thành phố Oakville.

Kỳ xổ số vừa qua, đến lượt bà Dona phải mua và bà đã email bản sao vé số đến ông David.

Tuyên bố với các phóng viên báo chí khi đến lãnh tiền trong hôm thứ bảy ngày 15 tháng 8, cả hai ông bà may mắn này đều nói là họ bất ngờ khi trúng số và chưa biết sẽ dự định dùng số tiền trúng làm những chuyện gì?

Đây là lần thứ nhì trong lịch sử mà có người may mắn trúng 70 triệu dollars ở tỉnh bang Ontario.