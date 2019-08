Hai nghi can giết người ở tỉnh bang British Columbia, đã tự sát

Vancouver: Trong cuộc họp báo diễn ra ở thành phố Vancouver hôm thứ hai ngày 12 tháng 8, các viên chức của sở cảnh sát Hoàng Gia RCMP xác nhận là hai tử thi tìm thấy bên bờ sông Nelson gần thành phố Gillam , tỉnh bang Manitoba là thi hài của hai nghi can giết người: Kam McLeod 19 tuổi và Bryer SChmegelsky 18 tuổi.

Cả hai nghi can này đã bị tố cáo là nghi can giết 3 người ở vùng bắc của tỉnh bang British Columbia vào cuối tháng 7. Các nạn nhân là anh Lucas Fowler 23 tuổi người Úc Đại Lợi và cô bạn gái Chynna Deese 24 tuổi là người Hoa Kỳ và ông Leonard Dyck, 64 tuổi là một giáo sư sinh vật của trường đại học UBC.

Cảnh sát cũng cho biết là hai nghi can đã tự sát bằng súng và các nhân viên an ninh cũng tìm thấy hai khẩu súng ở hiện trường.