Hai ngày liên tiếp, hai trẻ nhỏ chết ngộp trong xe ở Phoenix.

Phoenix, Arizona: Theo những tin tức vừa công bố hôm chúa nhật ngày 30 tháng 7, thì trong hai ngày liên tiếp qua, thứ sáu và thứ bảy, đã có hai trẻ em bị chết nóng trong xe, vì thân nhân bỏ quên, tại thành phố Phoenix, tiểu bang Arizona.

Trong hôm thứ bảy, một em trai 1 tuổi có tên là Josiah Riggins bị ông bố bỏ quên trong xe gần nhà thờ The Church of God in Christ trong thành phố Phoenix. Em bé này bị bỏ quên trong xe trong khoảng 2 tiếng đồng hồ, trong thời gian mà nhiệt độ bên ngoài lên đến 100 độ F.

Khi các nhân viên cứu hỏa đến, phá cửa đưa được em Josiah ra ngoài, thì đã quá trễ.

Trong ngày thứ sáu trước đó, một em trai mới có 7 tháng tên là Zane Endress cũng chết trong xe ở khu vực phía đông bắc thành phố Phoenix.

Hai ông bà ngoại ( hay nội) của em đã bỏ quên em trong xe khi lãnh nhiệm vụ babysit em bé này.