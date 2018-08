Hai cựu phụ tá thân cận của tổng thống Trump bị buộc tội

New York: Trong ngày 21 tháng 8 vừa qua và gần như cùng một lúc, hai cựu phụ tá thân cận và đắc lực nhất của tổng thống Trump đã bị buộc tội: một người ở phiên tòa tại thành phố Alexandria, tiểu bang Virginia và một ở phiên tòa ở thành phố New York.

Tại phiên tòa diễn ra ở thành phố Alexandria, nghi can Manafort, nguyên là cựu giám đốc trong cuộc tranh cử tổng thống năm 2016 cho ông Trump, đã bị buộc 8 tội danh có liên quan đến việc gian lận thuế, gian lận ngân hàng và che dấu tài sản ở nước ngoài.

Số lợi tức mà ông Manafort không khai thuế lên đến 20 triệu Mỹ kim.

Tại phiên tòa ở Manhattan, New York, luật sư Michael Cohen, nguyên là luật sư riêng của ông Trump đã nhận 8 tội danh về trốn thuế, khai báo sai cũng như tài trợ tài chánh vượt mức cho một ứng cử viên trong chiến dịch tranh cử tổng thống.

Ông Cohen nói ông đã làm theo chỉ đạo của “ứng cử viên”, được hiểu ngầm là ông Donald Trump, để vi phạm luật bầu cử liên bang.

Bản cáo trạng của ông Cohen có thể tuyên án ông đến 65 năm tù giam. Nhưng thỏa thuận nhận tội với bên công tố khiến bản án của ông giảm xuống còn 5 năm và 3 tháng, thẩm phán William Pauley nói.

Ngày tuyên án của ông Cohen được định vào ngày 12 tháng 12. Ông đã được tại ngoại sau khi trả khoản bảo lãnh nửa triệu Mỹ kim.