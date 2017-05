Hai công dân B.C. đối mặt án tù vì bị Trung quốc kết tội buôn lậu

Một cặp vợ chồng Canada gốc Hoa ở B.C. đang đối mặt với án tù 10 năm tại Hoa lục vì bị nhà cầm quyền Trung quốc kết tội đã khai thấp giá trị của số rượu vang “ice wine” mà họ xuất cảng vào nước này.

Hai người này là ông John Chang, 62 tuổi, và bà vợ tên là Allison Lu. Họ đã bị các viên chức quan thuế Trung quốc ở Thượng hải khép vào tội buôn lậu. Năm ngoái, các phương tiện truyền thông do chính phủ Trung quốc kiểm soát cho biết là giá trị khai báo của số rượu Lulu Island Ice Wine được nhập cảng từ Canada nói trên đã “nằm dưới rất nhiều giá giao dịch thực sự”.

Ngày xét xử họ theo dự kiến sẽ bắt đầu từ 26-5. Ông Chang vẫn còn bị giam kể từ tháng 3-2016, trong khi bà Lu thì bị giam cho đến tháng 1 năm nay mới được tạm thả, nhưng đã bị buộc phải nộp passport cho chính quyền Trung quốc và bị cấm ra khỏi nước này.

Vợ chồng ông Chang và bà Lu đang điều hành một công ty sản xuất rượu vang Lulu Island. Theo website của công ty, đây là hãng rượu vang lớn nhất ở Richmond, B.C., chuyên sản xuất các loại “table wines, fruit wines, …và ice wine”. Trước khi hai người bị bắt, số lượng rượu vang các loại xuất cảng của họ chiếm tới gần 20% toàn bộ các sản phẩm rượu vang của Canada xuất cảng sang Trung quốc. Hồi tháng 7-2016, các phương tiện truyền thông do nhà nước Trung quốc kiểm soát đưa tin các thùng rượu vang Lulu Island của họ chỉ được khai báo có giá khoảng 10 nhân dân tệ/chai (dưới 2 Gia kim), trong khi giá trị thực sự của nó phải nhiều gấp mấy lần số tiền đó.

Việc bắt giữ ông John Chang và Allison Lu đã bị mô tả là “gây nhiều phẫn nộ, quá đáng, vô lương tâm, và là một hành động vi phạm nghiêm trọng quyền tự do và an ninh cá nhân”, trong khi chính phủ Canada thì đang bị chỉ trích là đã không làm nhiều hơn để giúp họ. Gia đình và các luật sư biện hộ cho ông bà Chang – Lu đang khẩn nài chính phủ Tự do Liên bang can thiệp ngay vì sức khỏe thể xác và tâm thần của ông Chang đang chuyển biến xấu.

Hôm thứ Sáu 19-5, ông Gerry Ritz, một người thuộc đảng Bảo thủ và là nhà phê bình các chính sách thương mại quốc tế, đã nêu lên vấn đề này trong suốt phiên chất vấn tại Hạ viện Liên bang. Theo ông Ritz, việc bắt giữ ông Chang và bà Lu vì tội đã vi phạm các quy định của hải quan Trung quốc là một sự tấn công vào các quyền cơ bản của họ, vi phạm các nghĩa vụ thương mại quốc tế, và vi phạm các luật thuế quan của chính Trung quốc. Ông này đã kêu gọi Thủ tướng Trudeau can thiệp. Thay mặt thủ tướng, ông Omar Alghabra, thư ký quốc hội cho tổng trưởng ngoại giao Canada, đã trả lời rằng Canada đang theo dõi sát vụ này, đang liên lạc với các nhà chức trách địa phương của Trung quốc, và sẽ không ngừng cho đến khi giải quyết xong nó.

Ông John Chang từng là một doanh nhân thành đạt được mời tháp tùng Cựu Thủ tướng Stephen Harper trong một chuyến công du Trung quốc hồi năm 2014. Theo các luật sư biện hộ, tỷ lệ bị buộc các tội hình sự ở Trung quốc là gần 100%, tức là nếu không được can thiệp kịp thời, hai công dân Canada gốc Hoa này ở B.C. chắc chắn sẽ bị kết án tù.