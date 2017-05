Hạ Viện thông qua dự luật hủy bỏ ObamaCare

Hôm thứ Năm 4 tháng 5/2017, khối đa số Cộng Hòa đã thắng khối thiểu số Dân Chủ tại Hạ Viện trong cuộc bỏ phiếu thông qua dự luật hủy bỏ đạo luật Affordable Care Act thường được gọi là ObamaCare; Hạ Viện có 435 dân biểu, gồm 238 dân biểu Cộng Hòa và 193 dân biểu Dân Chủ + 4 ghế trống.

Nhưng kết quả cuộc bỏ phiếu hủy bỏ luật ObamaCare lại không phải là 238 phiếu thuận và 193 phiếu chống mà là một tỉ lệ vô cùng khít khao 217 – 213; hơn kém nhau chỉ có 4 phiếu. Lý do: 20 dân biểu Cộng Hòa đã bỏ phiếu chống lại việc hủy bỏ ObamaCare; chỉ cần thêm 3 dân biểu Cộng Hòa nữa bỏ ngũ là đảng Cộng Hòa lại thua.

Dưới đây là bảng ghi nhận cách bỏ phiếu của thành viên lưỡng đảng; toàn bộ 193 dân biểu Dân Chủ đều tham dự bỏ phiếu, và đều bỏ phiếu chống, trong lúc 20 dân biểu Cộng Hòa cũng bỏ phiếu chống, một người không bỏ phiếu, và 217 người bỏ phiếu thuận.

Trong lúc cuộc biểu quyết diễn ra bên trong Hạ Viện, thì bên ngoài, vài trăm người biểu tình với khẩu hiệu ‘ĐỪNG CẮT QUYỀN LỢI Y TẾ CỦA TÔI’.

Tờ The New York Times viết, “Cuộc biểu quyết được thực hiện quá gấp, gấp đến mức CBO (Congressional Budget Office – phòng Ngân Sách Quốc Hội) chưa kịp làm bản phân tách phí tổn và nhận xét nội dung đạo luật AHCA bảo hiểm những gì; nhiều dân biểu Cộng Hòa cũng thẳng thắn xác nhận là họ chưa có đủ thời giờ để đọc hết nguyên văn đạo luật. Tổng thống còn hứa là ‘sẽ bảo hiểm toàn dân’ -lời hứa đó không thể nào thực hiện được.”

Dù sao thì dự luật The American Health Care Act (AHCA) cũng là một chiến thắng chính trị của tổng thống Donald Trump, và của chủ tịch Hạ Viện Paul D. Ryan; riêng phần ông Ryan, thì nỗ lực của ông để tháo gỡ ObamaCare đã kéo dài nhiều năm, riêng trong những tháng vừa rồi, ông đã khá vất vả trong nỗ lực chắp vá cuộc chia rẽ ý thức hệ Cộng Hòa.

Đạo dự luật AHCA sẽ ủy thác cho các tiểu bang ấn định những điều khoản quan trọng áp dụng trong tiểu bang; nhưng AHCA sẽ chấm dứt phần tài trợ mà ACA giúp đỡ người nghèo mua bảo hiểm.

Cắt được phần tài trợ, AHCA cũng sẽ hủy bỏ những sắc thuế thu tiền để tài trợ người nghèo mua bảo hiểm; những sắc thuế đó đánh trên những người Mỹ có lợi tức cao, trên những hãng bảo hiểm y tế, hãng sản xuất dụng cụ y tế, các thẩm mỹ viện.

AHCA còn có khoản ủy quyền cho tiểu bang trở lại việc bán bảo hiểm giá cao hơn cho những người đang bệnh -điều mà luật ACA tuyệt đối cấm: cấm không cho bán mắc hơn, và cũng cấm không cho từ khước không bán bảo hiểm cho người bệnh.

Các chính khách Cộng Hòa tổ chức lễ mừng chiến thắng tại Vườn Hồng Bạch Cung, với sự hiện diện của tổng thống Trump. Ông Trump gác lại cuộc gặp gỡ thủ tướng Úc Malcolm Turnbull tại Nữu Ước để kỷ niệm 75 năm cuộc hải chiến Coral Sea.

Vẻ mặt đầy lạc quan, ông nói, “Tôi tin tưởng là Thượng Viện cũng sẽ thông qua dự luật này, AHCA quả là sợi dây nối kết các thành viên Cộng Hòa vào với nhau.”

Các dân biểu Dân Chủ cũng reo hò ‘chiến thắng’ bằng câu chào tạm biệt các bạn đồng viện không đồng đảng của họ “Na, na, na; Hey, hey, hey, goodbye”; ý nghĩa của câu chào này nhắc lại giai thoại dân biểu Cộng Hòa đã chào và hẹn phục hận với họ, ngày các dân biểu Dân Chủ kiểm soát Hạ Viện thông qua ObamaCare. Cuộc ‘phục thù’ diễn ra trong cuộc bầu cử sau đó: đảng Dân Chủ mất thế đa số trên cả lưỡng viện Quốc Hội.

Vox Media nhận định, “AHCA quả là liều thuốc quá mạnh, mạnh đến mức có thể giết người, mà các chính khách Cộng Hòa lại dùng quá dose -overdose; rồi Vox phân tách: Luật ACA (ObamaCare) kết tụ 10 quyền lợi chính của thân chủ mà các hãng bảo hiểm phải tôn trọng, 2 trong 10 quyền lợi này là chữa trị bệnh thần kinh, và bệnh nghiện ma túy.

Luật mới AHCA để tiểu bang có quyền cho phép các hãng bảo hiểm quyết định họ bao những gì và loại những điều trị dài hạn và tốn kém như bệnh điên và bệnh nghiện. Trong một bản dự thảo trước không có điều kiện này, do đó không hội đủ túc số để thông qua, và đã phải hoãn lại để bổ túc.

TUY TỔNG THỐNG VÀ HẠ VIỆN reo mừng, nhưng luật ObamaCare vẫn còn đó, chưa suy suyển tí nào cả, và Thượng Viện không tỏ ra hào hứng để cũng thông qua nguyên bản AHCA vừa được thông qua tại Hạ Viện.

Tỉ lệ 217-213 làm các nghị sĩ Cộng Hòa lo ngại; con số 21 dân biểu Cộng Hòa không bầu cho AHCA là 9% của tổng số 238 dân biểu Cộng Hòa; Thượng Viện có 52 nghị sĩ Cộng Hòa, 46 nghị sĩ Dân Chủ, và 2 nghị sĩ độc lập thân Dân Chủ. Nếu con số nghị sĩ Cộng Hòa xé rào cũng chỉ là 9% như tại Hạ Viện thì kết quả cuộc bỏ phiếu biểu quyết chấp thuận luật AHCA sẽ là 47 phiếu thuận, 53 phiếu chống.

Cho đến giờ này đã có khá nhiều nghị sĩ Cộng Hòa lên tiếng là họ không đồng ý với dự luật AHCA, như bà Susan Collins, nghị sĩ tiểu bang Maine, chỉ trích AHCA không bảo vệ thân chủ mua bảo hiểm, ông Rand Paul nghị sĩ bang Kentucky chỉ trích AHCA cũng chỉ là ACA đổi tên mới, nghị sĩ Jeff Flake bang Arizona, chất vấn việc làm nhiều triệu người mất bảo hiểm.

Chủ tịch khối đa số Cộng Hòa tại Thượng Viện, nghị sĩ Mitch McConnell nhận định ‘quả là một thử thách lớn cho Thượng Viện.’

Ông John Thune, nghị sĩ bang South Dakota cùng với nghị sĩ John Cornyn bang Texas đang viết lại đạo luật AHCA cho đầy đủ hơn, để nếu nó trở thành dự luật được Thượng Viện thông qua, sẽ lại gửi qua cho Hạ Viện biểu quyết.

MỌI VIỆC ĐỀU KHÔNG CÓ TRIỂN VỌNG giải quyết nhanh chóng, trừ lời hẹn tái chiến “Na, na, na; Hey, hey, hey, goodbye” các dân biểu Dân Chủ hẹn đồng nghiệp Cộng Hòa của họ; ngày hẹn là ngày mùng 6 tháng 11/2018 -ngày bầu cử giữa kỳ.

Từ đây đến đó còn những 550 ngày, mà dân biểu Cộng Hòa John Culberson, đại diện khu vực Houston suốt 8 nhiệm kỳ vừa rồi, đã có đến 12 đối thủ ghi danh tranh ghế của ông; 3 ứng cử viên Cộng Hòa và 9 ứng cử viên Dân Chủ.

Vì ACA mà tổng thống Barack Obama đã phải đóng vai trò tổng thống ‘què’ trong suốt 6 năm trời, không có Quốc Hội yểm trợ. Liệu AHCA có làm khổ tổng thống Donald Trump đến như vậy không?

Nguyễn đạt Thịnh