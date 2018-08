Hà Nội đưa ra tòa 12 thành viên của Tổ chức chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời.

Saigon (RFA): : 12 người bị cho là thành viên của tổ chức Chính phủ Quốc gia VN Lâm thời do ông Đào Minh Quân ở Mỹ lãnh đạo, diễn ra ngày 21 tháng 8 tại Saigon.

Trong số 12 người này, có 2 người là Việt kiều Mỹ, một người tên Angel Phan – 62 tuổi, người còn lại là James Han Nguyen – 51 tuổi.

Những người này bị cáo buộc khủng bố nhằm lật đổ chính quyền theo điều 84 Bộ Luật Hình Sự Việt Nam, của cộng sản Hà Nội với khung hình phạt cao nhất là tử hình.

Dự kiến tòa sẽ tuyên án vào thứ Năm ngày 23 tháng 8 tới đây.

Cáo trạng cho rằng Chính phủ Quốc gia VN Lâm thời là một tổ chức phản động, khủng bố, chuyên đưa người nước ngoài vào VN để tuyên truyền vận động những người trong nước tham gia tổ chức này nhằm lật đổ chính quyền Hà Nội bằng bạo lực.

Hiện còn có một công dân Mỹ gốc Việt khác tên Michael Phuong Minh Nguyen được cho là đang bị phía an ninh VN bắt giữ với cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền. Gia đình ông Michael đang vận động các dân biểu Mỹ kêu gọi trả tự do cho ông. Thông tin từ thân nhân Ông Michael Phương Minh Nguyễn thì ông này về VN ngày 27 tháng 6 để thăm gia đình, bạn bè nhưng không quay trở lại Mỹ theo lịch trình. Một số nguồn tin của RFA cho biết ông Michael bị bắt cùng 4 người khác hôm 7 tháng 7 vừa qua.

Một số nghị sĩ và dân biểu Hoa Kỳ lên tiếng yêu cầu Việt Nam trả tự do cho ông Michael Phương Minh Nguyễn; tuy nhiên đến nay phía Hà Nội chưa có thông tin chính thức gì về trường hợp giam giữ ông này.