Góc của Phan: Từ bát cháo sữa…

Phan

Nói tới sữa! Nhiều người biết chuyện Đức Phật trên đường tu khổ hạnh, đến ngày kiệt sức, ngài được cô thiếu nữ cúng dường một bát cháo sữa. Sau khi dùng xong bát cháo sữa ấy, Phật thấy khoẻ lại. Ngài nói với cô Sujãtã, “Hôm nay ta nhờ bát cháo sữa của người mà khoẻ lại như xưa, công ơn ấy ta biết lấy gì đền đáp lại cho người?”

Thiếu nữ trả lời, “Thưa ngài! Lòng con như đoá hoa lan nhỏ bé, chỉ vài giọt sương mai là đủ để tươi thắm rồi. Con không có mong ước tham cầu nào hết. Con sống không đòi hỏi cũng không từ chối, thản nhiên nhận lấy mọi việc không may xảy đến với con, không oán trách cũng không trốn tránh, vì bao giờ con cũng tin chắc rằng những điều xảy đến với con ngày mai sẽ tốt đẹp hơn hôm nay, vì con đã cảm nhận được những việc ác sẽ gây nên hoạ, và những việc thiện sẽ tạo ra phúc. Một hạt giống tốt sẽ tạo nên nhiều hạt lúa vàng. Con sống đơn giản với ý niệm: bớt dục vọng và thêm yêu thương.”

Đức Phật bảo với thiếu nữ, “Những gì người nói rất đích đáng. Sự hiểu biết của người không cần kinh sách. Người đi đúng đường mà không cần ai chỉ bảo, như bồ câu bay đúng hướng một cách tự nhiên. Nhưng trong nhân loại, đếm được mấy người hiểu và sống như thế? Và biết bao người cần phải có kẻ chỉ dẫn. Chính vì thế mà ta đi tìm đạo. Thôi người hãy về đi. Ta chúc người làm tròn phận sự của người. Còn ta, ta sẽ làm tròn phận sự của kẻ đi tìm phương cách giải thoát cho đồng loại.”

Như vậy là sữa đã song hành cùng đạo và đời từ xa xưa. Truy nguyên ra con người đã biết sử dụng sữa từ trước Đức Phật ra đời rất lâu. Người cổ đại đã dùng sữa của các loài động vật có vú trong quá trình thuần hoá chúng từ khi loài người biết định cư và trồng trọt sau thời kỳ đồ đá xa lắc xa lơ từ 9 ngàn tới 7 ngàn năm trước công nguyên ở Tây Nam Á. Cho đến khoảng 3ngàn năm trăm tới 3 ngàn năm trước công nguyên ở châu Mỹ… Những con vật cho sữa được nuôi như: trâu, bò, cừu và dê ở Tây Nam Á, sau đó là châu Mỹ, châu Âu… Việt nam không có ngành chăn nuôi trâu bò sữa nên không có các giống trâu bò sữa đặc chủng nào. Chăn nuôi bò sữa chỉ xuất hiện ở Việt nam từ những năm đầu thế kỷ 20 với những giống bò sữa nhập cảng từ ngoại quốc. Nhưng sữa cũng chỉ đi vào đời sống của người Việt ở những thành phố lớn của Việt nam, đối với người dân quê chiếm đa số ở quê nhà thì sữa không thông dụng vì vận chuyển khó khăn ngày xưa, giá cả lại không rẻ nên dường như người ta chỉ mua hộp sữa đặc có đường khi phải đi thăm bệnh. Vô hình trung, sữa trở thành một loại thực phẩm lành, bổ dưỡng, cần thiết cho người bệnh bởi dễ uống vả mau lại sức sau khi bệnh.

Nhưng thực chất sữa có đúng như sự tin tưởng của người tiêu dùng hay không, thì khoa học ngày càng làm sáng tỏ cả hai mặt lợi và hại của sữa. Với người đọc bình thường như chúng ta, chắc chắn không có kiến thức chuyên môn của giới y khoa và giới nghiên cứu. Phần khác nữa là báo chí hiện nay khó tin được báo chí trong nước vì tin tức một chiều, bẻ cong thời sự, thổi phồng sản phẩm vì lợi nhuận… Nhưng báo chí hải ngoại thì lại quá tự do, mới đọc tờ báo này thì bác sĩ nói mùa hè đã nóng tới cực điểm, mỗi người nên uống một gallon nước mỗi ngày để cơ thể không bị thiếu nước, dẫn tới bệnh tật. Đọc sang tờ báo khác thì bác sĩ khác lại nói, cho dù là mùa hè đang nóng nực, nhưng cũng không nên uống nước quá nhiều khiến gan và thận phải làm việc quá nhiều… dẫn tới suy thận! Giở ra trang báo Đông y lại nói, cơ thể con người không biết nói nhưng biết đòi hỏi thức ăn khi cần nên khiến ta thấy đói bụng, cơ thể thiếu nước sẽ đòi nước nên khiến chúng ta thấy khát nước. Vậy hãy uống nước khi thấy khát, không nên ráng nhịn khát làm ảnh hưởng đến sức khoẻ…

Đó là mặt trái mặt phải của tự do thông tin và thông tin một chiều của người Việt hải ngoại và người Việt trong nước. Với người tây phương, cụ thể là người Mỹ trên nước Mỹ thì cái gì họ cũng thường làm những cuộc nghiên cứu, thăm dò, để đưa ra kết quả khách quan nhất cho tất cả mọi vụ việc. Nhưng ẩn tàng dưới sự khách quan trên mặt báo là những giao dịch gầm bàn, đi đêm giữa những chính trị gia và những nhà tài phiệt thì chuyện ấy bàng dân chỉ đoán mò. Như vấn đề về những nghiên cứu về sữa dùng hàng ngày của chúng ta đang được khoa học phanh phui ra những hạn chế của sữa trên sức khoẻ con người; vấn đề nhân đạo của con người với con bò sữa nên cải thiện, v.v…

Và trên trang báo nhà, chúng ta cũng chỉ có thể lần tìm về lai lịch, nguồn gốc của sữa, xem qua những nghiên cứu hiện đại về sữa để tự thân mỗi người khi uống cốc sữa không còn vô tư như sữa trên trời mưa xuống mà mỗi giọt sữa là mỗi giọt mồ hôi nước mắt của con bò vô tội!

Sữa là một chất lỏng màu trắng đục được tạo ra bởi con cái của động vật có vú, cũng là đặc điểm phân định động vật có vú với những loài động vật khác. Sữa được tạo ra làm nguồn dinh dưỡng ban đầu cho các con sơ sinh ăn trước khi chúng biết tự ăn và có thể tiêu hóa được các loại thực phẩm khác. Sữa được tiết ra ban đầu gọi là sữa non còn có chứa các chất kháng thể từ mẹ để cung cấp cho con non, do đó sữa non giúp con non giảm nguy cơ bị nhiễm một số bệnh khi kháng thể của con non chưa đủ sức đối phó với môi trường bên ngoài bụng mẹ. Vú của con cái của động vật có vú mang một cấu tạo đặc biệt về sự tiết sữa chỉ diễn ra theo tự nhiên khi con cái sanh con. Nhưng cũng đã nhân tạo về sau theo đà phát triển của khoa học kỹ thuật và nhu cầu về sữa của con người nên con bò cũng hết được tự nhiên có thai, tự nhiên có sữa để nuôi con…

Xét về thành phần cấu tạo của sữa tự nhiên khác nhau giữa các loài động vật có vú, nhưng các chất chính của sữa gồm: chất béo, chất đạm – protein, đường lactose, vitamin, khoáng chất và nước thì tương tự như nhau. Nói vậy không có nghĩa là sữa bò giống sữa cừu vì trong sữa mỗi loài còn mang nhiều chất liệu về nòi giống, khả năng thích nghi để sinh tồn với thay đổi thời tiết, môi trường, sức đề kháng bệnh tật, v.v…

Chỉ biết hiện nay trên thế giới có hơn 6 tỷ người tiêu thụ sữa và các sản phẩm từ sữa. Hơn 750 triệu người sống trong những gia đình có chăn nuôi bò sữa. Sữa trở thành nguồn dinh dưỡng quan trọng sau lương thực ở các nước đang phát triển. Nên những cải tiến liên tục trong ngành chăn nuôi bò sữa đã giúp ích rất nhiều trong việc giảm nghèo và suy dinh dưỡng trên thế giới. Điển hình Ấn Độ là quốc gia đông dân thứ hai trên thế giới, chỉ sau Trung quốc. Ấn Độ là nước sản xuất và tiêu thụ sữa lớn nhất thế giới, nhưng không xuất khẩu cũng không nhập khẩu sữa, họ tự sản tự tiêu. New Zealand và nhiều quốc gia châu Âu, Úc, và Hoa Kỳ là các nước xuất cảng sữa và sản phẩm từ sữa lớn của thế giới. Trung quốc và Nga là các nước nhập cảng sữa và các sản phẩm từ sữa lớn nhất thế giới…

Do nhu cầu về sữa của thế giới tăng theo tỷ lệ dân số địa cầu tăng nên sự ra đời của sữa nhân tạo bổ khuyết vào sự thiếu hụt sữa tự nhiên. Dù sữa nhân tạo cũng được con người chế biến từ sữa tươi để có số lượng sữa nhiều hơn và đa dạng hơn theo nhu cầu của người tiêu dùng.

Sữa nhân tạo rất phong phú từ sữa đặc không đường (evaporated) là loại sữa được sấy cho đến khi lượng nước trong sữa bay hơi bớt 60%. Sữa carrageenin là một dạng thực vật được thêm vào sữa để ổn định chất đạm casein. Sữa đặc có đường là sữa đã loại bỏ 50% nước và cho thêm một lượng đường bằng 44% trọng lượng của sản phẩm cuối cùng. (Hàm lượng đường cao sẽ giúp ức chế sự phát triển của vi khuẩn trong sữa đặc). Nhằm kéo dài thời gian sử dụng được lâu hơn. Sữa bột là loại sữa tươi đã được tách nước hoàn toàn.

Người ta cũng chế ra một số sản phẩm sữa lên men như: bơ, kem chua (sour cream) và yogurt là sản phẩm sữa tươi có thêm vào một loại vi khuẩn và được ủ men trong khoảng thời gian nhất định. Sữa tiệt trùng (Ultra High Temperature – UHT) được chế xuất ở nhiệt độ cao hơn so với sữa thanh trùng và sau đó được làm mát nhanh, giúp tiêu diệt vi khuẩn và cho phép sản phẩm có thời hạn sử dụng dài hơn. Thêm vào đó, các sữa có ký hiệu UHT thường được đóng gói trong các loại vật liệu như polyethylene, giấy, giấy nhôm có tráng một lớp mỏng polyethylene và rút hết không khí ra mới đóng gói, vì không khí luôn có chứa vi khuẩn – dễ làm hư sữa. Sau khi mở sữa tiệt trùng, nếu để tủ lạnh có thể sử dụng được cả chục ngày. Vị của sữa tiệt trùng ngọt hơn và cũng thường ít béo. Hiện nay vì nhiều công ty sữa chế tạo sữa có thêm thành phần Melamine là một chất cấm sử dụng trong thực phẩm khiến dư luận hoang mang. Nhưng nhu cầu về sữa vẫn không giảm theo thói quen sử dụng của người tiêu dùng toàn cầu.

Song, một số nghiên cứu cho thấy việc uống sữa nhiều có thể làm tăng nguy cơ bị một số vấn đề về sức khỏe thì ít được giới chức chánh quyền và cả người tiêu dùng quan tâm. Chẳng hạn, dị ứng sữa bò là một phản ứng miễn dịch bất lợi của cơ thể đối với một số protein trong sữa. Sữa còn chứa casein là một hợp chất khi phân hủy trong dạ dày người uống sữa sẽ tạo ra casomorphin là một loại peptide có tính gây nghiện.

Một nghiên cứu đã chứng minh rằng những người tiêu thụ nhiều sữa và sản phẩm sữa có nguy cơ bị bệnh kém trí nhớ – Parkinson cao hơn. Những nghiên cứu khác cũng cho rằng có mối tương quan giữa việc hấp thụ nhiều canxi (2000 mg mỗi ngày, tương đương với sáu cốc sữa mỗi ngày) có mối tương quan với bệnh ung thư tuyến tiền liệt; một nghiên cứu thêm còn chỉ ra thủ phạm của ung thư tuyến tiền liệt là sữa ít chất béo. Theo Quỹ Nghiên cứu Ung thư Thế giới và Viện Nghiên cứu Ung thư Hoa Kỳ liệt kê ít nhất 11 nghiên cứu đã chỉ ra sự liên quan giữa việc tiêu thụ quá nhiều sản phẩm sữa và bệnh ung thư tuyến tiền liệt.

Nhiều nghiên cứu y học cũng cho thấy sự liên quan giữa việc tiêu thụ sữa và một số bệnh như bệnh: Crohn – viêm ruột mãn tính, bệnh Hirschsprung – phình (phì) đại tràng, và bệnh Behçet – viên mạch máu mà chủ yếu là tĩnh mạch…

Tạm ngưng những khám phá khoa học khi người tiêu dùng đã có thói quen khi nghĩ về “sữa” ngay trong một số loại thức uống có màu trắng đục như sữa đậu nành, sữa đậu xanh, sữa đậu phộng… trong nguyên liệu chế biến các loại thức uống này không có sữa, nhưng người ta vẫn gọi là sữa vì từ “sữa” đã hàm chứa khái niệm là chất bổ dưỡng cho cơ thể con người. Đến bánh kẹo có màu trắng như sữa thì gọi là kẹo sữa, bánh sữa; nước rửa mặt có màu trắng đục thì gọi là sữa rửa mặt; trái có chất nước trắng đục và ngọt như sữa, lại thêm hình dáng bên ngoài gợi cảm thì gọi là trái vú sữa…

Với khái niệm sữa được coi trọng như thế trong đời sống con người vì sữa có vẻ tinh khiết, trong sạch và thơm ngon. Sữa song hành cùng lịch sử nhân loại từ xa xưa, gắn liền với văn hoá nhiều dân tộc, bát cháo sữa đi cả vào tôn giáo là Phật giáo… Nhưng thực tế sữa có nhiều hạn chế mà người tiêu dùng chỉ biết đến thói quen dùng sữa nhiều hơn tìm hiểu về sữa. Hình ảnh đứa trẻ dở khóc dở mếu trước ly sữa và gương mặt nghiêm khắc của cha hoặc mẹ bắt uống sữa – không lạ gì với chúng ta, dường như việc trẻ nhỏ phải uống sữa đã trở thành một nét văn hoá trong gia đình Việt hải ngoại. Còn trẻ con Mỹ thì tôn giáo tuổi thơ của chúng dường như là đạo sữa. Sáng trưa chiều tối gì cũng có thể thấy trẻ con Mỹ uống sữa, ăn sữa… hình thành nên nước Mỹ được mệnh danh là xứ bơ sữa.

Điều đó cho thấy nhiều người nghĩ sữa sẽ cung cấp canxi cho con người, nhất là trẻ nhỏ đang phát triển xương nên càng cần uống nhiều sữa để phát triển chiều cao và có bộ xương vững chắc về sau. Nhưng những nghiên cứu khoa học đã chỉ ra sữa không phải là nguồn canxi tốt nhất cho cơ thể con người. Sẽ rất khó tin, khó đánh đổ niềm tin của chúng ta về sữa giúp cho xương giàu chất canxi. Nhưng sự thật là cơ thể con người không thể hấp thu được lượng canxi có trong sữa bò. Hay nói cách khác, một cách ăn uống không có sữa cũng sẽ không làm cho con người bị thiếu canxi. Con người có thể ăn các loại thực phẩm giàu canxi nhất trên hành tinh lại đến từ thực vật. Đặc biệt là các loại rau xanh như: cải xoăn – curly kale, cải spinach, bông cải xanh – broccoli…

Như vậy sữa có giúp trẻ nhỏ phát triển xương, người lớn có bộ xương vững chắc không? -với niềm tin sữa có nhiều chất canxi trong sữa thì đúng, nhưng hệ tiêu hoá của con người không hấp thụ được chất canxi trong sữa thì những nhà sản xuất sữa giấu biệt thông tin bất lợi cho thị trường sữa.

Bây giờ chúng ta tin khoa học hay tin vào những quảng cáo được phép phổ biến rộng rãi về sữa? Không chối bỏ việc trong sữa có giàu chất canxi, nhưng việc khoa học chứng minh được hệ tiêu hoá của con người không hấp thụ được chất canxi từ sữa thì những nhà khoa học, nhà nghiên cứu không có điều kiện để phổ biến đến mọi người tiêu dùng. Thậm chí những nghiên cứu còn chứng minh được rằng sữa là một trong những nguyên nhân suy giảm lượng canxi trong xương của chúng ta và làm tăng nguy cơ loãng xương. Bằng chứng không cần phòng thí nghiệm là ở các nước có tỷ lệ loãng xương cao nhất lại là những quốc gia tiêu thụ sữa nhiều nhất!

Nhưng làm sao thay đổi được niềm tin của con người vào sữa ở thời kỳ xương phát triển và cả thời kỳ lão hoá, bị loãng xương thì người ta lại càng uống nhiều sữa… phụ nữ giã biệt kinh kỳ thường tự giác uống sữa để chống loãng xương, đàn ông tới lúc trên bảo dưới không nghe cũng tự động uống sữa để chống loãng xương. Có thể nói thành công của một sản phẩm trong thời đại cạnh tranh toàn cầu thì sữa là một sản phẩm thành công với bề dày lịch sử và niềm tin trong người tiêu thụ.

Trở lại với con bò là nguồn cung cấp sữa chính cho nhân loại để thấy được chân dung của từ bi và lòng trắc ẩn của con người. Từ nhu cầu về sữa của con người đã sản sinh ra ngành công nghiệp sữa ngày càng tân tiến, khoa học hiện đại đến con người không còn áy náy gì nữa với con bê tức là con bò con sẽ được lấy đi từ các con bò mẹ trong vòng vài giờ sau khi bê con được sinh ra. Chúng sẽ được cho ăn những thức ăn có thể thay thế sữa bò mẹ, vì sữa của bò mẹ được dùng để phục vụ con người. Con bê sẽ được bán đi sau khi chúng bị nhốt trong chuồng chật hẹp đến nỗi không thể quay lại từ biệt mẹ chúng sau vài giờ được sinh ra…

Những con bò mẹ tiếp tục chịu đựng đời sống khắc nghiệt tại các trang trại cung cấp sữa cho nhà máy, phải ăn những chất kích thích cho được nhiều sữa, bị vắt sữa tối đa và liên tục nên bò mẹ ốm yếu, bệnh tật và chịu khủng bố sinh lý trái tự nhiên. Tổng hợp môi trường sống đã khiến bò mẹ trở nên kiệt sức và vô dụng khi nó mới chỉ được 4, 5 tuổi so với tuổi thọ tự nhiên của bò sữa là 25 năm.

Chúng ta cũng không biết nhiều về bò sữa như niềm tin của trẻ nhỏ là con ngựa chạy sẽ không mỏi chân bằng bắt nó đứng yên – là câu trả lời của người lớn cho con nít hay thắc mắc: con ngựa chạy hoài, nó có mỏi chân không vậy ông nội, bà ngoại? Vì thế hầu như cả thế giới đều tin rằng bò cần được vắt sữa, nếu không vú của chúng sẽ căng cứng, gây đau đớn cho bò. Vậy sao lòng nhân đạo của con người không vắt sữa chó? Vì đơn giản là không có thị trường tiêu thụ loại sữa lấy từ… chó đẻ. Trong khi con bò với con chó cùng là động vật hữu nhũ như nhau. Động vật có vú (kể cả con người) chỉ sản xuất ra sữa để nuôi con của mình lúc sơ sanh. Chỉ có cụ cố trong “Tắt đèn” ngày xưa của Ngô Tất Tố mới không nỡ lìa đời khi sức cùng lực kiệt nên mới vắt sữa chị Dậu để tẩm bổ!

Tóm lại là động vật có vú nếu không có con, sẽ không có sữa. Có con mới có sữa vì tạo hoá sắp đặt vậy. Chẳng con bò nào cần người vắt sữa hộ.

Vì vậy để có được nguồn sữa từ bò, người nuôi bò sữa phải để cho chúng thụ tinh nhân tạo mỗi năm một lần. Khi này những con bò cái sẽ bị nhốt trong lồng và tiến hành công việc chuyên môn của ngành công nghiệp sản xuất sữa bò, được gọi là rape rack – lồng hiếp. Sau đó bò mẹ thụ thai để tuyến sữa hoạt động quanh năm suốt sáng, bê con sinh ra được nuôi bằng thức ăn để chừa sữa mẹ bò cho nhân loại. Trong khi sữa bò là nguồn dinh dưỡng tuyệt vời… cho bê, chứ đâu phải cho người. Người ta sống trái tự nhiên nhưng thích nói đến chân lý của vũ trụ với vạn vật sinh sôi có trật tự, mỗi loài một đặc tính sinh trưởng riêng biệt, có vay mượn chút ít thì cũng chỉ là tạm thời bất đắc dĩ. Lý lẽ là con người không cần thiết phải uống sữa bò vì sữa bò rất cần thiết cho bê con chứ không phải người. Thêm nữa, khi bê cai sữa sẽ ăn cỏ, không bao giờ uống sữa nữa. Chỉ có con người uống sữa tới sắp chết cũng còn ham như cụ cố trong Tắt đèn. Chỉ có con người có dụng cụ vắt sữa mẹ cho bớt tức ngực phụ sản sau khi sanh, rồi đi cho con bú sữa bò! Chỉ ra đặc thù của văn minh hai chân và bốn chân.

Những nghiên cứu khoa học cũng chỉ ra trẻ em dùng sữa bò vẫn thường xảy ra vấn đề dị ứng sữa làm nôn mửa, tiêu chảy, đầy hơi, nổi mụn nhọt, phát ban… Điều này đã được ghi nhận ở khắp nơi trên thế giới. Thậm chí ở người lớn cũng thường xuyên gặp rắc rối với sữa, lý do là hệ tiêu hóa của người không được tạo hoá cho phép tiêu hoá sữa khi đã trưởng thành vì không cần nữa, đặc biệt là không thể tiêu hóa được đường lactose – loại đường chủ yếu trong sữa bò.

Vậy thì sao chứ? Mẹ bò vẫn nuôi con người từ quá khứ tới hiện tại, chắc không có thay đổi gì trong tương lai! Thay đổi chỉ có thể diễn ra với khoa học kỹ thuật ngày càng tân tiến hơn nữa của con người sẽ làm cho sản lượng sữa bò tăng theo nhu cầu tăng dân số địa cầu. Tuổi thọ của bò sữa sẽ giảm thêm nữa, lồng hiếp sẽ được sử dụng với bò cái thường xuyên hơn theo nhu cầu thị trường… Có lẽ con đáng chết nhất với tội ác trong vũ trụ thì lại làm bá chủ muôn loài. Con từ bi, nuôi bá chủ muôn loài đã gánh hết đau khổ của trần gian không phải vì nó vô tích sự, ngu như bò, mà chỉ vì số ít những nhà khoa học, những người còn nhân tính bảo vệ động vật không đủ sức chống lại lòng tham lợi nhuận đến bất chấp nhân đạo với cả con người và con bò của ngành sản xuất sữa luôn bưng bít thông tin bất lợi cho thị trường sữa béo bở còn hơn cả sữa…

Phan