Giới tiểu thương than phiền tình trạng gia tăng các vụ đập phá cửa tiệm

Trong một cuộc họp cộng đồng với Cảnh Sát Trưởng Art Acevedo của Houston, khoảng hơn 100 chủ nhân các cơ sở thương mại trong các vùng gần trung tâm thành phố như The Heights, Montrose và Midtown đã trình bày những sự bực mình và than phiền về tình trạng các vụ đập phá cửa tiệm và xe cộ của khách hàng đang gia tăng gần đây.

Ông Acevedo cho biết thoạt đầu ông đã dự định có cuộc họp với các cư dân và giới tiểu thương cách nay 3 tuần sau khi nhận thấy những điện thư và lời than phiền về tình trạng đập phá nhà cửa có phần gia tăng trong thời gian gần đây. Thống kê về tội phạm cho năm 2019 chưa được đúc kết, nhưng con số các vụ đập phá nhà cửa trên toàn thành phố Houston đã tụt giảm trong nhiều năm liền từ 2014 đến 2018. Tỉ lệ các vụ đập phá nhà cửa này cho những vùng như Montrose và the Heights trong những năm 2017 và 2018 cũng không cho thấy có sự gia tăng mạnh. Tuy nhiên, thống kê này lại không nói rõ về những vụ xảy ra cho các cơ sở thương mại.

Những người đại diện cho giới tiểu thương nói rằng họ muốn có một sự liên lạc thông tin chặt chẽ hơn với các thám tử cảnh sát, và than phiền rằng những nhân viên này thường không chịu tiếp tục điều tra sau khi làm thủ tục đầu tiên là lập biên bản những vụ đập phá vừa mới xảy ra. Một tiểu thương trong vùng là Bobby Heugel nói rằng trong số gần 10 cửa tiệm của ông đã từng bị đập phá trong 3 năm qua, ông chỉ thấy có một lần duy nhất có một vị thám tử đã gọi điện thoại đến để hỏi thăm và tiếp tục theo rõi về cuộc điều tra.

Cảnh sát trưởng Acevedo đã lắng nghe tất cả những tiếng nói và than phiền của cư dân, và ghi tên của họ cũng như chia sẻ cho họ địa chỉ email của ông. Ông đã khuyến khích mọi người đừng nên thất vọng, và hãy tiếp tục gọi báo cho cảnh sát biết. Ông mong muốn gia tăng các đợt tuần tiễu của cảnh sát trong khoảng thời gian từ 2 giờ sáng đến 6 giờ sáng. Ông hy vọng cũng sẽ có những cuộc họp với văn phòng Biện Lý để có thể giam giữ lâu hơn những kẻ thường xuyên tái phạm các vụ đập phá cửa tiệm.