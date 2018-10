GIỚI THIỆU ỨNG CỬ NGHỊ VIÊN (COUNCILLOR CANDIDATE) KEVIN VƯƠNG, WARD 10 (SPADINA – FORT YORK), TORONTO, CANADA

Ngày bầu cử Thành Phố Toronto, 22 tháng 10, 2018 sắp tới. Hội Vận Động Dân Sự – Hỗ Trợ Bầu Cử (Vietnamese Canadian Voting & Advocacy Association) xin được gởi bài phỏng vấn sau đây về Kevin Vương.

Kevin năm nay 29 tuổi, xuất thân từ gia đình người tỵ nạn Cộng sản, sanh ra và lớn lên tại Toronto, tốt nghiệp trường Đại Học Toronto và đang dạy học tại đây (Faculty of Medicine’s Translational Research Program). Kevin cũng là sĩ quan trong lực lượng trừ bị của Hải Quân Hoàng Gia Canada (Naval Reserve Officer in the Royal Canadian Navy). Ngoài ra, Kevin cũng được kể vào số các Lãnh Đạo Trẻ của cả nước Canada do Nữ Hoàng chọn (one of Her Majesty The Queen’s Young Leaders for Canada). Kevin còn là người rất quan tâm đến Cộng Đồng Người Việt qua việc tham gia và làm việc thiện nguyện trong các sinh hoạt cộng đồng.

Lần này Kevin ra ứng cử Nghị Viên Hội Đồng Thành Phố Toronto với mong muốn trở thành tiếng nói đại diện cho đồng bào Việt trong guồng máy của chính quyền thành phố. Kevin và các bạn trong nhóm vận động bầu cử đã làm việc ngày đêm và hiện nay là một trong vài người có nhiều triển vọng thắng cử nhất.

Một số anh chị em trong cộng đồng đang cùng nhau tổ chức buổi họp mặt để vận động tranh cử cho ông Thị Trưởng John Tory và bạn trẻ Kevin Vương. Xin kính mời quý đại diện các tôn giáo, hội đoàn, truyền thông và quý đồng hương tham dự vào 6 giờ 30 chiều Chủ Nhật 14 tháng 10, 2018 tại nhà hàng Dim Sum King Seafood, 421 Dundas Street West, lầu 3, Toronto. Vé tham dự là $30 để giúp chi phí tổ chức và thức ăn tại nhà hàng.

Quý đồng hương ủng hộ cho ông thị trưởng John Tory hoặc Kenvin Vuong từ $26 đến $300 sẽ được thành phố hoàn trả lại 75%. Ví dụ chúng ta ký cheque tặng $100 thì thành phố sẽ trả lại $75, chúng ta thực sự chỉ tốn $25.

Tất cả người dân trong toàn tỉnh bang Ontario đều được quyền ủng hộ và nhận tiền trả lại.

Để biết thêm chi tiết, xin liên lạc: Lê Thuần Kiên 647-824-2830, Nguyễn Ngọc Duy 416-618-7306 (jsduynguyen@gmail.com)

Để tìm hiểu thêm về Kevin Vương, xin mời thăm trang Website: Kevinvuong.ca

PHỎNG VẤN ỨNG CỬ VIÊN KEVIN VƯƠNG

Hỏi (H): Kevin Vương muốn làm được những gì nếu anh trúng cử nghị viên thành phố Toronto. Xin cho biết l‎ý do tại sao anh ra tranh cử nghị viên khi anh đã có công việc vững chắc?

Đáp (Đ): Tôi muốn phục vụ cộng đồng và thành phố Toronto qua việc làm chính trị. Cha mẹ tôi đã dậy dỗ về giá trị của sự làm việc cần cù và quan trọng nhất là lòng biết ơn. Đó là ‎lý do mà khi tôi đang đi làm, tôi lại xin nghỉ và gia nhập Hải Quân Canada (Her Majesty’s Royal Canadian Navy). Công việc của tôi là đi kiếm người và cứu người, nhất là tìm cách giải nguy cho những ai đang lâm nạn. Tôi rất muốn phục vụ cộng đồng, trả ơn Canada và thành phố Toronto vì gia đình chúng tôi đã được giúp đỡ quá nhiều rồi. Điều này rất sâu đậm, xin chia sẻ tận đáy lòng.

Tôi tin mình có thể làm chính trị nhậy bén hơn, các nghị viên có thể đáp ứng dân chúng để giúp giải quyết các vấn đề dễ dàng hơn. Khi làm chủ tịch của Hội những người ở Condo và Hội của cư dân tại Southcore, tôi đã làm việc liên tục, nghiêm túc và rõ ràng. Tôi sẽ hành xử như vậy khi tôi được bầu làm nghị viên. Tôi sẽ lắng nghe, suy ngẫm, lễ phép, và làm việc cho có kết quả tốt.

H: Kevin vẫn còn làm thiện nguyện viên cho thành phố Toronto và cộng đồng Việt Nam, phải không?

Đ: Tôi bắt đầu làm thiện nguyện tại chùa Pháp Vân, nhờ cơ duyên đó tôi đã biết thêm rất nhiều về cộng đồng. Khi vào đại học Western, tôi gia nhập ngay Câu Lạc Bộ Sinh Viên Việt Nam. Trong những năm học để lấy bằng cử nhân, tôi gia nhập Hội Bóng Đá (Soccer) và Thể Thao.

Khi tôi học gần xong bằng Cao Học (Masters) tại đại học Toronto trong phân khoa Luật, tôi có cơ hội gia nhập cộng đồng Việt Nam mình. Tôi muốn trả ơn xã hội bằng cách giúp đỡ các em sinh viên nhỏ tuổi hơn tôi. Tôi chỉ dẫn cho các em trong việc học và khi đi làm, giống như các anh chị sinh viên khác đã giúp đỡ tôi vậy. Tôi quyết tâm giúp đỡ và gây dựng cho thế hệ trẻ, điều này tôi đã học được từ cha mẹ tôi và cộng đồng.

H: Xin Kevin cho biết về giải thưởng đã nhận được từ Nữ Hoàng Anh và các giải thưởng khác.

Đ: Tôi rất hãnh diện nhận đươc giải thưởng Lãnh Đạo Giới Thanh Niên của Nữ Hoàng Anh (The Queen’s Young Leader for Canada). Là người duy nhất gốc Việt Nam, tôi cảm thấy hãnh diện được tiếp kiến Nữ Hoàng nước Anh tại Buckingham Palace. Xin tri ân các đoàn thể và các cơ quan đã công nhận vai trò phục vụ của tôi và những thành quả cho thành phố Toronto và xứ sở Canada. Sau đây là vài giải thưởng đã nhận:

Canada’s top 30 under 30 (30 người đứng hàng đầu dưới 30 tuổi)

Fellow of The Royal Commonwealth Society (Thành viên Hoàng gia Liên Hiệp Anh)

Fellow of The Royal Society of Arts (Thành viên của Hội Mỹ Thuật Hoàng Gia)

Fellow of The Aspen Institution (Thành viên của Trung tâm Aspen)

Canada’s top under 30 Pan-Asia leader (Thành viên lãnh đạo dưới 30 tuổi của Hiệp Hội gốc Á Châu của Canada)

The Robert G. Siskind Entrepreneurial Medal (Huy chương của Hội Thương Gia Robert Siskind)

Volunteer Toronto Legacy Award (Giải Thiện Nguyện Viên của Toronto Legacy)

The VAT Community Service Excellence Award (Giải Thiện Nguyện Viên xuất sắc của Hội Người Việt)

Vietnamese Community Leader Award (Giải Lãnh Đạo của Cộng Đồng Việt Nam)

H: Nếu Kevin trúng cử Nghị viên tháng 10 năm 2018, xin cho biết anh sẽ làm gì mà anh là thấy quan trọng?

Đ: Tôi đã và đang làm việc cho thành phố trong chức vụ là chủ tịch của Hội Cư Dân của Southcore (Southcore Residents Association), chúng tôi đã mở rộng kinh doanh về địa ốc mục đích là để các khu phố được an sinh tốt đẹp, nhà cửa đủ rộng, hè phố dễ đi lại và tránh cho dân chúng không bị phiền hà vì khu phố đang xây cất. Tôi cũng hãnh diện đã là tiếng nói trung thực nhất của cư dân trong Ủy Ban Điều Trần. Thay mặt chính phủ Ontario tôi đã điều tra các thang máy về phần an toàn.

Trong chức vụ chủ tịch của các Condo, tôi đã được cư dân bầu cho việc quản trị các nhà cao ốc trong 7 năm rưỡi. Từ vấn đề an toàn cho chung cư, đến những nhu cầu cho dân chúng đưa lên đến Hội Đồng Thành Phố, Chính Phủ Liên Bang và Tỉnh Bang.

H: Theo Kevin, vấn đề nào quan trọng nhất trong khu anh ứng cử và nhất là trong Cộng Đồng Người Việt?

Đ: Trong khu vực tôi ứng cử có những thứ cần phải giải quyết:

– Xe buýt, tầu điện ngầm cần chạy tốt.

– Giảm bớt ứ đọng giao thông.

– Thuế không nên tăng.

– Có thêm cây cối.

– Các cao ốc phải cho mọi tầng lớp, từng gia đình sống cho thoải mái.

– Đường đi bộ, đường đi xe đạp cho hợp lý.

– Cơ sở hạ tầng về giao thông, cộng đồng và dịch vụ xã hội.

Còn về Cộng Đồng Việt Nam, tôi thấy mình cần phải biết cách sử dụng tài năng và phân chia công việc cộng đồng. Cộng Đồng mình có rất nhiều triển vọng, nhưng tôi thấy có nhiều dịch vụ khá giống nhau. Nếu cứ giữ cách làm việc chẳng thay đổi thì chưa thực dụng hết tiềm năng. Cần phải biết cách cải thiện sự liên hệ giữa thế hệ trẻ và thế hệ đi trước. Thế hệ trước đã làm việc cần cù để tạo nền móng và bây giờ đến phiên tôi và thế hệ trẻ tiếp tục trọng trách và nâng cấp.

H: Xin Kevin góp ý về tháng Tư Đen và lá Cờ Vàng ba sọc đỏ.

Đ: Lá cờ Vàng không những chỉ tượng trưng về Di Sản và Tự Do mà nó còn mang tính cách lịch sử.

Cha mẹ tôi đã phải sống trên thuyền nhiều ngày để vượt biển, lánh nạn Cộng sản. Họ đã phải chống cự bọn cướp biển, may mắn còn sống sót để đến được trại tị nạn.

Di sản dân tộc, lá cờ Tự Do và Tháng Tư Đen đã nổi bật, nói lên ý chí can trường của người Việt chống lại sự bạo tàn dã man của thực dân Pháp và sau đó là tệ nạn Cộng Sản. Tôi đọc lịch sử Việt Nam để hiều thêm về quá khứ mà gây thêm sức mạnh, quyết chí vươn lên bất chấp các sự gian lao trong cuộc sống mới.

H: Theo Kevin, vai trò của đất nước Canada như thế nào trong nạn buôn bán người (human traffic), tức là hiện tượng nô lệ tân thời (modern-day slavery). Làm sao anh có thể giúp được người dân ở Việt Nam?

Đ: Ai cũng có quyền làm người. Kevin sẽ đấu tranh cho nhân quyền tại Việt Nam và hải ngoại. Bây giờ, trọng tâm của tôi là Toronto vì ở đây mình có thể làm việc hữu hiệu nhất với nền móng có sẵn. Tôi rất lấy làm hãnh diện khi thấy Canada đã có thái độ cứng rắn với nạn buôn người.

H: Xin Kevin cho biết anh đã học hỏi những gì và đã sẵn sàng làm việc trong chức vụ Nghị Viên này chưa?

Đ: Tôi đã có nhiều kinh nghiệm về thu thập ý kiến chung, gặt hái kết quả dùm cho văn phòng của các nghị viên. Hiện nay, Hội Đồng Thành Phố Toronto chưa đẩy mạnh về các vấn đề thương mại, nhưng tôi sẽ là người “điền vào chỗ trống” đó, vì tôi đã từng làm việc trong ngân hàng và tôi đã từng là thương gia, dạy học ở Đại Học Toronto… Chúng ta rất cần đầu tư vào những thứ cần thiết cho thành phố như xe buýt, xe điện ngầm, giúp người nghèo… Cần biết cách làm sao để có tiền làm những công việc này.

Tôi đã có 7 năm rưỡi kinh nghiệm điều hành Hội Đồng Quản Trị các nhà cao ốc trong khu vực (ward) của tôi và trong khu thành phố Toronto. Tôi cũng là cựu sinh viên của Phân khoa Luật tại Đại Học Toronto và Đại Học Western. Như vậy tôi sẽ đem kinh nghiệm học vấn, kinh nghiệm thương trường vào chức vụ nghị viên để góp sức xây dựng Cộng Đồng tại đây.

H: Kevin sẽ làm gì trong những sinh hoạt Cộng Đồng Việt Nam?

Đ: Tôi đã cố gắng và sẽ tìm đủ mọi cách để sinh hoạt cùng Cộng Đồng Việt Nam, học hỏi kinh nghiệm từ các vị cao niên, lắng nghe tiếng nói của cộng đồng để biết Cộng Đồng mình đang cần gì, nhờ thế sẽ giúp cho cộng đồng và thành phố một cách đắc lực. Tôi đã được phát biểu trong ngày tưởng niệm 50 Tết Mậu Thân, tham dự Lễ Thượng kỳ, các sinh hoạt trong cộng đồng…

H: Xin cho biết Kevin sẽ trau dồi tiếng Việt ra sao?

Đ: Cách học hay nhất là hòa nhập để trải nghiệm. Tôi đã gia nhập vào giúp Hội Người Việt Toronto là để nhập cuộc và học thêm tiếng Việt. Nhiều khi tôi phải hỏi lại cho rõ, tôi sẽ cố gắng và chú tâm để học tiếng Việt khá hơn.

Ngoài tiếng Việt tôi biết tiếng Cantonese, tiếng Madarin. Tôi cũng muốn học thêm về tiếng Pháp.

H: Xin cảm ơn Kevin Vương và chúc thành công

(Giáo sư Đàm Trung Phán chuyển ngữ từ tiếng Anh ra tiếng Việt)