Giới thiệu nữ nghệ sĩ Thùy Dương và đoàn cải lương Thùy Dương

Ngọc Hương

(hình ảnh của nhiếp ảnh gia Phó Đức Lâm)

Nữ nghệ sĩ Thùy Dương tên thật là Lê Thị Thủy sinh tại Sài Gòn. Và Thân phụ của Thùy Dương

tên Lê Văn Be tức Albert và quê quán của Ông là Xã Phong Mỹ, Quận Cao Lãnh Tỉnh Sa Dec

(nay được gọi là Tỉnh Đồng Tháp).

Ông Be là một nhạc sĩ Cổ nhạc có ngón đàn Kìm độc đáo như các Nhạc sư Sáu Tửng, Năm Cơ

và Ông Be được nổi danh ở các Tỉnh như Sa Dec và một số Tỉnh miền Hậu Giang. Lúc bấy giờ

Thùy Dương được 11 tuổi cũng được theo Cha đi dự những buổi đờn ca tài tử do trong người có

dòng máu của con nhà nòi nên Thùy Dương đã thấm nhuần từng làn điệu câu ca xàng xê cống

liếu đi vào tâm hồn một cách say mê và năm đó Thùy Dương đang học văn hoá ở trường Hưng

Đạo Sài Gòn và được học lớp ca cổ nhạc với Thầy Út Trong.

Vào trong những năm 1971-1973, Thuỳ Dương và các bạn đồng học trong lớp Thầy Út Trong có

một chương trình Cổ nhạc Ban Thiếu Nhi Trường Giang trên Đài Truyền Hình Sài Gòn. Với một

năng khiếu vốn có cùng được học ca cổ nhạc căn bản, Thuỳ Dương là một diễn viên sáng chói

với cách diễn, giọng ca ngọt ngào trong Ban Thiếu Nhi Trường Giang.

Năm 1971-1974, Thùy Dương học phân khoa cải lương và thoại kịch tại trường Quốc Gia Âm

Nhạc Sài Gòn. Cô cũng là một trong những học trò của các Cố Nghệ Sĩ Giáo sư Năm Châu và

Kim Cúc rất đắc ý nhất.

Thùy Dương thi đậu tốt nghiệp đạt hạng ưu của khoa học tại trường Quốc Gia Âm Nhạc.

Năm 1980, Thùy Dương đang diễn bên Đoàn Phước Chung được chính cố nghệ sĩ Thanh Tòng

mời về làm đào chánh cho Đoàn Cải lương Minh Tơ, và nơi đây Thùy Dương đã được các nghệ

sĩ như Thanh Tòng, Thanh Bạch, Bạch Long, Hửu Lợi, Vũ Linh, Bửu Truyện chỉ dạy về cách

diễn hát tuồng Tàu loại tuồng Hồ Quảng về các vũ đạo, những điệu bộ của loại tuồng hát Hồ

Quảng. Thùy Dương được dịp diễn cặp cùng với Cố Nghệ Sĩ Thanh Tòng trong các vỡ tuồng nổi

tiếng như trong vai Thượng Dương Hoàng Hậu, Ỷ Lan, Hạnh Hoa trong các tuồng Câu Thơ Yên

Ngựa, Tô Hiến Thành Xử Án, vv….

Thùy Dương đã để lại những vai diễn khó quên trong lòng khán giả mộ điệu lúc bấy giờ.

Năm 1989, Thùy Dương định cư tại Toronto …… dù vô vàn khó khăn nhưng với sự say mê yêu

bộ môn nghệ thuật này luôn thôi thúc để cô giữ cho bằng được cái quốc hồn quốc túy này trên xứ

người. Năm 2006, Thùy Dương cũng đào tạo được một số lớp nghệ sĩ trẻ và đôi khi cũng là bạn

diễn với Thùy Dương, với niềm hy vọng sân khấu cải lương luôn tồn tại, được nối tiếp với những

thế hệ kế thừa và bộ môn cải lương niềm hạnh diện quốc hồn nghệ thuật độc đáo của riêng dân

tộc Việt Nam.

Mãi đến năm 2019, để đánh dấu 100 kỹ niệm của nền cải lương và hổ trợ cho Vòng Tay Nhân

Ái/ GIFTS Foundation, chị Thùy Dương mới chính thức cho ra đời Đoàn Cải Lương THÙY

DƯƠNG với sự đóng góp với các nghệ sĩ như:

Quốc Dũng, Trọng Hiền, Bích Vân, Thuỷ Tiên, Lê Khanh, Khắc Duy, Dạ Anh Thư

Phối trí viên & Vũ Đạo: Đỗ Thống

Đánh Trống: Dương Kim Long

Nhạc sĩ hòa âm & cố vấn kỹ thuật: Thanh Kiên, anh là linh hồn của đoàn.

Quân lính: từ lớp võ Thái Cực Đạo

