Giết người qua Twitter

Ngày 01/11/2017, The Guardian, tờ báo phát hành hàng ngày ở Anh Quốc đăng bài Japanese man killed and dismembered nine victims over two months (Người đàn ông Nhật Bản đã giết chết và phanh thây 9 nạn nhân trong hai tháng) cho hay: một thanh niên Nhật Bản bị bắt sau khi cảnh sát phát hiện 9 xác chết trong nhà. Người đó thú tội, sau khi liên hệ qua Twitter báo cho biết có thể giúp tự tử một cách thoải mái, nạn nhân xin gặp và anh ta đã giết chết họ.

Lời kể của một cô gái may mắn

Một cô gái trẻ tuổi vừa tròn 21 xuân xanh, làm việc tại một nhà dưỡng lão ở huyện Chiba, vùng Kanto, trực thuộc thành phố Tokyo, nói với ký giả:

“Sau khi viết lên trang mạng xã hội ‘tôi muốn tự tử’ lập tức một cư dân mạng có địa chỉ @hangingpro chia sẻ cùng tôi: ‘muốn cùng nhau tự sát không? Trong xe tôi có thuốc!’. Sau đó chúng tôi nói chuyện điện thoại khoảng 3, 4 giờ liền. Người bạn trên mạng đó tự xưng là Pro. Thoạt đầu tôi hỏi anh ta có cách tự sát nào nhẹ nhàng và thoải mái không? Sau đó kể cho anh ta nghe những điều phiền muộn của bản thân. Dần dần kiểu cách nói chuyện của anh ta vồn vã, thân thiết hơn. Từ ‘tôi thích bạn’, ‘cùng nhau tự sát’ đến ‘tôi muốn gặp bạn’, “giết để giúp bạn tự thoát’. Hạ tuần tháng 10/2017, trong một lần điện thoại, anh ta cười nói với tôi ‘nếu giao toàn bộ tài sản, tôi có thể giúp bạn chết ngay, để có thể tự giải thoát dễ dàng’. Lúc bấy giờ tôi bỗng nghe tiếng rên rỉ của một cô gái văng vẳng đâu đó, bây giờ mới biết hắn là tên giết người liên hoàn Takahiro Shiraishi. Nghĩ lại mà kinh hoàng. Nếu tôi nhận lời sớm hơn có thể là một trong những nạn nhân của anh ta rồi. Trước ngày bị bắt, anh ta vẫn nói chuyện với tôi qua điện thoại. Hắn hẹn gặp tôi ngày 31/10 nhưng đã bị bắt trước đó 1 ngày (30/10).

Vài nét về cuộc đời hung thủ

Takahiro Shiraishi sinh ra trong một gia đình có hai người con ở khu Zama, huyện Kanagawa, phía nam Tokyo. Cha mẹ ly dị, hắn ở cùng cha, em gái ở cùng mẹ. Theo lời thuật của một nữ sinh cùng học thời Trung học, Shiraishi từng kể cho bạn bè nghe, hắn “đã tự tử bằng cách uống nhiều thuốc ngủ nhưng không toại nguyện”. Cách đây 5 năm, hắn xin vào làm việc tại một công ty ở Yokohama. Sau được điều về một xưởng thực phẩm ở Kanagawa, đi làm được hai ngày, hắn xin thôi việc.

Sau đó Shirashi xin vào làm việc tại một hộp đêm ở khu Shinjuku, một trong 23 đặc khu của Tokyo. Tháng 02/2017, do đứng ngoài đường giới thiệu gái mại dâm, hắn bị bắt, tòa án xét xử 1 năm 2 tháng tù giam, nhưng được giam lỏng 3 năm. Thế là, hắn oán trách đã bị người khác bán rẻ.

Trong khi đó đài truyền hình NHK, Nhật Bản, loan tin, Shirashi làm nghề môi giới cho ngành công nghiệp tình dục. Nhiệm vụ của hắn là làm quen và tìm kiếm những cô gái trẻ, có ngoại hình ưa nhìn để đưa tới những khu phố giải trí của thủ đô Tokyo.

Tháng 06/2017, Takahiro Shiraishi nói với cha, “sống như thế này không có ý nghĩa gì”, “Không hiểu sống để làm gì?”. Không bao lâu sau hắn lấy lý do đã kiếm được việc làm tốt nhờ cha hắn thuê cho một ngôi nhà để ở một mình. Cuối tháng 8, cha hắn đứng tên thuê cho ngôi nhà hiện hắn đang ở dùng để giết người. Ngày 22/08, hắn dọn vào ở.

Takahiro Shiraishi khai với cảnh sát sau khi vào ở ngôi nhà này hắn bắt đầu vạch kế hoạch giết người. Lên mạng dụ dỗ những người muốn tự sát bằng câu nói: “Chúng ta cùng nhau tự sát”. Hắn khai với cảnh sát, nạn nhân đều bị giết chết ở trong nhà, sau đó kéo xác ra nhà vệ sinh phanh thây, cuối cùng lấy loại bột hóa chất có thể khử mùi thối rắc lên thi hài nạn nhân. Hắn không vứt thi hài nạn nhân ra ngoài vị sợ bị lộ.

Hắn còn cho biết, chàng trai trong số 9 nạn nhân là bồ của một cô gái bị hắn dụ dỗ đến cùng tự tử. Hắn kể: Sau khi làm quen với một cô gái trên mạng, hắn hẹn cô đến nhà. Lúc đến, cô rủ bạn trai cùng đến. Thế là ba người ngồi uống rượu và chuyện trò vui vẻ rồi chia tay. Ngày hôm sau, hắn hẹn cô gái đến một mình. Khi cô vừa bước vào nhà, hắn lập tức lấy dây thừng siết chặt cổ, khi thấy cô ta đã tắt thở hắn đưa vào nhà vệ sinh phanh thây. Hôm sau chàng trai đến kiếm bạn gái, hắn tìm cách giết chết người con trai đó để bịt miệng.

Xâm phạm thể xác, cướp đoạt tài sản

Takahiro Shiraishi cho biết, 8 nạn nhân nữ đều làm quen với hắn ở trên mạng, trong đó, 1 người khoảng từ 25 đến 30 tuổi, 3 cô ngoài 20 tuổi, 4 người chỉ khoảng từ 15 đến 19 tuổi. Ngoại trừ cô đến cùng bạn trai, 7 cô còn lại đều gặp nhau lần đầu đã bị giết. Trước khi gặp các cô đều ngỏ lời muốn tự tử. Họ trao đổi trên mạng vài ba lần thì hẹn ngày giờ gặp nhau. Hắn khai tuy gặp, nhưng hắn không hề biết tên họ cô gái đó và bao nhiêu tuổi. Hắn giết người để xâm phạm thể xác và tài sản của người đó. Trong quá trình điều tra, Shiraishi đã khai với các cảnh sát rằng hắn đã lấy tiền của vài nạn nhân, trong đó số tiền lớn nhất là 500.000 yen, tương đương 4400 Mỹ kim. Hắn cũng đã tấn công tình dục dăm ba người trong số những cô gái đó.

Vụ án giết 9 mạng người này bị phanh phui vì ngày 24/10/2017, một thanh niên đến báo cảnh sát đã 4 ngày rồi anh ta không liên lạc được với em gái ruột 23 tuổi sinh sống tại thị trấn Hachioji ở phía tây Tokyo. Người thanh niên đó nói với cảnh sát, thời còn học Trung học em gái anh ta đã mắc bệnh tâm thần. Tháng 04/2017, sau khi mẹ qua đời, tinh thần của cô càng sa sút hơn. Hồi tháng 9 cô từng viết trên Twitter rằng rất muốn tự tử nhưng tự tử một mình thì sợ lắm, nay muốn tìm bạn cùng tự tử.

Sau đó cô liên lạc với tên sát nhân này.

Từ những băng ghi hình về trật tự trị an, cảnh sát phát giác ngày 23/10 cô gái này cùng lên xe với tên sát nhân ở bến xe Hachioji. Sau đó cùng xuống xe tại một bến xe gần nhà tên giết người Shiraishi. Thế là cảnh sát đến nhà hắn ta điều tra và tìm thấy 9 mạng người đã bị Takahiro Shiraishi giết chết và phanh thây.

Nạn tự tử ở Nhật Bản

Một trung tâm phòng chống tự tử ở Tokyo, nơi có đường dây nóng vào ban đêm, cho biết, khi đường dây bắt đầu hoạt động từ 8 giờ tối, họ liên tục nhận được các cú điện thoại. Mỗi năm, họ nhận khoảng 12.000 cuộc gọi.

Toru Igawa, người đứng đầu ban thư ký của trung tâm, nói rằng, họ cố gắng trong khoảng thời gian người gọi gặp rắc rối nhất, tìm cách thuyết phục người gọi với hy vọng người đó “suy nghĩ lại” trước khi tự tử.

Trong nhiều trường hợp, những người muốn tự tử sẽ dừng lại vì họ không thể vượt qua nỗi sợ chết chóc. Igawa bày tỏ lo ngại rằng, Internet có thể làm mọi thứ tồi tệ hơn. Anh nói: “Bây giờ người ta có thể dễ dàng vượt qua rào cản sợ chết sau khi tìm thấy bạn đồng hành cùng tự tử trên mạng”.

Eiichi Shinohara, giám đốc một nhóm phòng chống tự tử hoạt động tại tỉnh Chiba, nói rằng, anh lo lắng về nguy cơ xảy ra như vụ giết người ở Zama.

Shinohara từng nói về giá trị của cuộc sống trong một bài thuyết trình gần đây trước các học sinh Trung học. Anh nói: “Tôi cảm thấy gần đây, cách nhìn cuộc sống của người ta ngày càng thiếu nghiêm túc”.

Shinohara nói ngày càng có nhiều người trở nên đơn độc trong môi trường đô thị, các mối quan hệ của họ cũng ít hơn. Theo anh, các nạn nhân nữ của Shiraishi có thể đã tự tách mình ra khỏi đời sống xã hội …

Twitter và các mạng xã hội khác, cũng như các website đăng tin trực tuyến, đều tràn ngập những dòng như “Van xin mọi người hãy chết”, và “Nếu chúng ta tập hợp, việc đốt than là cần thiết” (ám chỉ một kiểu cách tự tử). Một số trang web còn đăng hình những viên thuốc dùng để tự sát.

Takae Moriyama, đại diện của một tổ chức phi lợi nhuận có tên là 3keys, cung cấp hỗ trợ trong các vấn đề của người trẻ, đã cảnh báo về sự dễ dàng của việc tìm kiếm thông tin liên quan đến tự sát trên mạng. Moriyama nói: “Người ta có thể dễ dàng truy cập các trang web về tự sát bằng cách gõ mấy chữ “tôi muốn chết” trên công cụ tìm kiếm”,

Trung tâm Đường dây nóng Trực tuyến Nhật Bản đã nhận 257 báo cáo về các bài viết trực tuyến nhằm kích động tự sát hoặc cảnh báo về những nỗ lực tự sát trong năm 2016. Đối với những trường hợp được coi là cấp bách, cảnh sát cố gắng xác định những người đăng tải thông tin và thuyết phục họ không tự kết liễu đời mình.

Trong 257 báo cáo, 242 trường hợp liên quan đến các website trong nước, trung tâm cho biết. Trung tâm này được Cục Cảnh sát Quốc gia (The National Police Agency – NPA) Nhật Bản ủy quyền thu thập báo cáo từ người dùng Internet về những thông tin bất hợp pháp.

Theo NPA, năm ngoái cảnh sát đã nhận được thông tin về 156 người sau khi thẩm vấn những người điều hành website và những người khác về các cảnh báo tự tử khẩn cấp trên mạng. Trong số những trường hợp đó, ba người đã chết và năm người được giải cứu sau khi tìm cách tự tử. Cảnh sát đã ngăn cản người tự tử, trong khi 79 người không có nguy cơ tự sát. 26 trường hợp còn lại không được nêu chi tiết.

Ông Nobuo Komiya, giáo sư về tội phạm học của Đại học Rissho, cho biết, nhiều trường hợp trong số những người muốn tự kết thúc cuộc sống của mình thường trải qua căng thẳng có gốc rễ sâu xa, và tin nhắn từ một người lạ mặt trên mạng có thể được xem như là có người hiểu mình …

Theo thống kê của chính phủ hồi tháng 5/2017, với số liệu năm 2016, tỷ lệ tự sát tại Nhật Bản cao thứ sáu trên thế giới và đứng thứ hai trong số 7 nước công nghiệp phát triển (G7).

Sách trắng của chính phủ Nhật Bản cũng cho thấy số người tự tử đã giảm xuống còn 21.897 người vào năm 2016, mức thấp nhất trong 22 năm. Tuy nhiên con số này cũng cho thấy tự sát là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trong số 5 nhóm tuổi từ 15 đến 39, một xu hướng nổi bật giữa sự giảm tỷ lệ tự sát ở các thế hệ khác.

