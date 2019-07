Giảo nghiệm tử thi và hiến xác ở Ontario

Hoàng Chiêu Ẩn

Chúng ta thường nghe nói chết là hết chuyện, nhưng sự thật là sau khi một người chết, có nhiều chuyện phải làm. Trên phương diện pháp luật, nhà chức trách muốn biết chắc là cái chết đó là cái chết bình thường tự nhiên hay có gì mờ ám hay không.

Tại Ontario, trách nhiệm đó thuộc Văn Phòng Bác Sĩ Xét Nghiệm Trưởng (Office of the Chief Coroner) và Sở Bệnh Lý Pháp Y Ontario (Ontario Forensic Pathology Service). Hai cơ quan này phối hợp làm việc làm việc chặt chẽ với nhau để cùng điều tra cái chết.

Coroner còn được gọi là Medical Examiner vì theo luật của Tỉnh Bang Ontario, Coroner phải là một bác sĩ y khoa. Sự phối hợp giữa Bác sĩ Xét Nghiệm Trưởng và Bác Sĩ Bệnh Lý Pháp Y Trưởng sẽ bảo đảm việc điều tra cái chết được hiệu quả chính xác nhất.

Các Bác Sĩ Xét Nghiệm của Ontario được đào tạo chuyên ngành về các nguyên tắc điều tra cái chết. Mỗi năm họ điều tra vào khoảng mười sáu ngàn cái chết theo đúng quy tắc của Đạo Luật Coroners Act.

Các Bác Sĩ Bệnh Lý Pháp Y có nhiệm vụ giảo nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân cái chết. Mỗi năm ở Ontario có vào khoảng sáu ngàn ca giải phẫu hậu tử.

Giảo nghiệm tử thi (autopsy) hay còn gọi là khám nghiệm hậu tử (post-mortem examination) là một cuộc giải phẫu (phẫu thuật) để khám xét bên trong cái thây với mục đích xác định nguyên nhân gây ra cái chết. Giảo nghiệm tử thi chỉ cần thiết trong trường hợp cái chết có sự nghi ngờ cần được làm sáng tỏ.

Thủ tục gồm việc quan sát các cơ quan nội tạng, các mô cơ, cắt mẫu mô để soi nhìn dưới kính hiển vi, thử nghiệm thuốc, hóa chất, chất độc hoặc nhiễm trùng để xem cái chết là do bệnh hay do thương tích hoặc ngộ độc.

Giảo nghiệm tử thi có cần thiết hay không là do Bác Sĩ Xét Nghiệm (Coroner) quyết định, xong tham khảo ý kiến với Bác Sĩ Bệnh Lý Pháp Y về những nghi ngờ nào cần điều tra trên tử thi. Luật pháp cho phép Bác Sĩ Xét Nghiệm quyền quyết định nếu cần cho cuộc điều tra về cái chết. Chữ “coroner” bắt nguồn từ chữ “crown” tượng trưng cho quyền lực của chính quyền nhà nước. Sự giảo nghiệm tử thi có thể mất nhiều thời gian ảnh hưởng đến chương trình cử hành tang lễ.

Điều gì xảy ra với xác chết? Trong hầu hết các trường hợp, thân nhân của người chết đứng ra lo liệu sắp xếp việc đưa thi thể đến nhà quàn. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, nhân viên điều tra phải đưa thi thể đến bệnh viện hoặc Sở Bệnh lý Pháp y để xét nghiệm thêm hoặc mổ để giảo nghiệm tử thi nếu cần.

Đôi khi trong những trường hợp hiếm hoi và tùy thuộc vào loại tử vong, sau khi mổ tử thi, các bộ phận của cơ thể, thường là não hoặc tim, có thể cần được giữ lại riêng để xét nghiệm thêm.

Giữ lại các bộ phận của cơ thể đôi khi cần thiết để xác định nguyên nhân cái chết. Đây là một quyết định của Bác sĩ Xét nghiệm như đã nêu trong Đạo luật Coroners Act of Ontario. Bác sĩ Xét nghiệm sẽ hỏi thân nhân của người chết phải nên làm gì với các bộ phận nội tạng của cơ thể sau khi điều tra xong, hoặc đưa trả lại nhà quàn hoặc Văn Phòng Bác Sĩ Xét Nghiệm Trưởng sẽ hỏa táng.

Theo thủ tục thông thường, sau mỗi vụ mổ giảo nghiệm tử thi, Bác Sĩ Bệnh Lý Pháp Y đều giữ lại một mẫu mô nhỏ kèm trong hồ sơ cho mục đích nghiên cứu y học.

Cơ quan Pháp Y Ontario đặt tiêu chuẩn giá trị đạo đức lên hàng đầu dựa trên nền tảng trung thực, vô tư và minh bạch, không ngừng cải tiến để mang lại hiệu quả xuất sắc nhất trong tinh thần trách nhiệm cao độ.

Kết quả một cuộc giảo nghiệm tử thi chỉ được coi là hoàn hảo khi xác định đủ năm yếu tố: Who = Danh tính của người chết; How = Cái chết xảy ra như thế nào; When = Cái chết xảy ra khi nào; Where = Trong trường hợp nào; Why = Nguyên nhân cái chết xảy ra (do tự nhiên, tự tử, tai nạn, giết người hoặc không xác định).

Mọi thắc mắc, đóng góp ý kiến, yêu cầu, có thể liên lạc bằng thư, điện thoại, fax hoặc email tại:

Office of the Chief Coroner

26 Grenville Street, 2nd Floor

Toronto ON M7A 2G9

Tel: 416-314-4000 / Toll-free 1-877-991-9959

Fax: 416-314-4030

Email: occ.inquiries@ontario.ca

Ontario Forensic Pathology Service

26 Grenville Street, 2nd Floor

Toronto ON M7A 2G9

Tel: 416-314-4040

Fax: 416-314-4060

Email: ofps@ontario.ca

Xác vô thừa nhận. Có những trường hợp người chết không có giấy tờ tùy thân, không có thẻ căn cước; Văn Phòng Bác Sĩ Xét Nghiệm phải liên lạc với nhiều nơi để may ra tìm được danh tánh của tử thi, nhất là dò các báo cáo về người mất tích. Thân nhân của người chết phải trình đủ bằng chứng cần thiết mới có thể nhận xác về để lo việc tống táng.

Hiến xác

Tại tỉnh bang Ontario, các trường y khoa và các lớp cơ thể học giải phẫu rất cần tử thi cho việc huấn luyện và đào tạo các bác sĩ tương lai. Sự hiến xác cho khoa học khác với sự hiến tặng bộ phận cơ thể để ghép cho người còn sống. Hiến xác (body donation) là hiến toàn bộ cái xác; và cái xác đó chỉ dùng cho mục đích nghiên cứu giáo dục y khoa.

Hiến tặng tử thi cũng liên quan đến việc loại bỏ mô và nội tạng, nhưng không phải để cấy ghép cho người còn sống mà chỉ để giúp các nhà nghiên cứu y học nghĩ ra các phương pháp điều trị bệnh và thiết bị y tế mới hiệu quả hơn, hoặc giúp các bác sĩ thực hành có cơ hội cập nhật kỹ năng và học các kỹ thuật giải phẫu mới. Ví dụ, các động mạch của cái thây có thể được sử dụng để kiểm tra một loại stent mới; hoặc bàn tay của cái thây có thể được sử dụng để hoàn thiện một quy trình sửa chữa gân mới.

Nếu bạn quyết định muốn hiến xác cho khoa học, điều quan trọng là bạn phải ghi rõ điều đó trong di chúc hoặc phải có sự đồng ý bởi thân nhân của bạn bằng cách ký tên vào giấy ưng thuận. Trong trường hợp hấp hối, bệnh nhân có thể ưng thuận hiến xác bằng lời nói với sự hiện diện của hai nhân chứng.

Nếu người bệnh chưa kịp ưng thuận hiến xác trước khi trút hơi thở cuối cùng, thân nhân có thể cung cấp sự đồng ý sau đó theo đúng như quy định ở Điều 5 của Đạo Luật Hiến Xác Ontario (The Trillium Gift of Life Network Act).

Không phải tử thi nào cũng được các trường y khoa nhận cả đâu. Họ từ chối các trường hợp:

– Nếu tử thi đó đã quá hai ngày;

– Nếu tử thi không nguyên vẹn (chết vì tai nạn gây thương tích, cụt tay, cụt chân…;

– Nếu tử thi đó cần giao cho Sở Pháp Y để giảo nghiệm điều tra; nếu xác đó đã ướp;

– Nếu người chết do bệnh nhiễm trùng hoặc xác chết hốc hác trơ xương.

Tùy mỗi trường y khoa, có thể còn các điều kiện hạn chế khác nữa.

Sau khi được nhà trường dùng cho việc dạy thực tập và nghiên cứu, các tử thi sẽ được nhà trường hỏa thiêu và tro cốt sẽ được lưu trữ trong trường, hoặc trả về cho thân nhân nếu có lời yêu cầu. Hàng năm, thường là vào mùa xuân, trường có tổ chức lễ chôn cất tro cốt chung gọi là Service of Gratitude (Dịch Vụ Tri Ân) và mời thân nhân của người hiến xác đến tham dự. Mọi phí tổn hỏa thiêu và chôn cất đều do nhà trường đảm nhận.

Giáo sư tâm lý học người Ấn Độ Amit Abraham, tác giả của hàng chục quyển sách nổi tiếng có nói: “After I die if I am buried I will rot. If I am burnt I will become ash but if my body is donated I will live to give life and happiness to many.” (Sau khi tôi chết, nếu tôi được đem chôn, xác thân tôi sẽ thối rữa. Nếu tôi được hỏa thiêu, xác thân tôi sẽ trở thành tro bụi, nhưng nếu xác thân tôi được hiến tặng, tôi sẽ sống để mang lại sự sống và hạnh phúc cho nhiều người).

Sau đây là địa chỉ của các nơi nhận hiến xác trong tỉnh bang Ontario:

Canadian Memorial Chiropractic College

Toronto, Ontario

Telephone: 416-482-2340

www.cmcc.ca

McMaster University

Hamilton, Ontario

Telephone: 905-525-9140 ext. 22273

Queen’s University

Kingston, Ontario

Telephone: 613-533-2600

University of Ottawa

Ottawa, Ontario

Telephone: 613-562-5782

anatomy@uottawa.ca

University of Guelph

Guelph, Ontario

Telephone: 519-824-4120 ext. 56171

anatomy@uoguelph.ca

University of Toronto

Toronto, Ontario

Telephone: 416-978-2692

University of Western Ontario

London, Ontario

Telephone: 519-661-3014

University of Waterloo

Waterloo, Ontario

Telephone: 519-888-4567 ext. 32917

Northern Ontario School of Medicine

Thunder Bay, Ontario

Telephone: 807-766-7387

Humber College Institute of Technology and Advanced Learning

Toronto, Ontario

Telephone: 416-675-6622

(Theo các dữ kiện của chính quyền Ontario)