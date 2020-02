Gian thương trục lợi: làm giả thuốc rửa tay sát trùng, tránh nhiễm vi rút Novel Corona

Thái Bình: Theo những tin tức loan báo hôm chúa nhật ngày 9 tháng 2, công an tỉnh Thái Bình đã tịch thu hàng ngàn chai nước có nhãn hiệu rửa tay sát trùng do công ty Thiên Y Việt sản xuất, Rencide III, Hand Sanitizer.

Theo các viên chức y tế thì những chai thuốc rửa tay sát trùng này ” không đảm bảo chất lượng, không có tác dụng kháng khuẩn”

Theo áo VN Express thì cảnh sát kinh tế kiểm tra một ôtô phát hiện 14 thùng carton, mỗi thùng chứa 30 chai dung dịch màu trắng ghi nhãn hiệu Rencide III – nước xịt tay sạch khuẩn do Công ty cổ phần dược phẩm Thiên Y Việt (huyện Hưng Hà, Thái Bình) sản xuất. Toàn bộ số hàng không có chứng từ.

Tại cơ sở sản xuất của công ty ở thành phố Thái Bình, nhà chức trách ghi nhận có gần 30 công nhân đang sản xuất, đóng gói nước rửa tay khô in các dãn nhãn hiệu: Rencide, Hand sanitizer dạng nước và dạng gel; 44 thùng phi loại 200l chứa cồn công nghiệp; 30 bao tải chứa các vỏ chai loại 100 ml, 150 ml, 500 ml…

Kiểm tra kho hàng, nhà chức trách phát hiện hơn 7,400 chai cùng các sản phẩm tinh dầu.

Sở Y tế tỉnh xác định các sản phẩm này không được sản xuất theo đúng quy định.

Nhà chức trách cho hay sản phẩm của Thiên Y Việt dán nhãn mác mang tên nước ngoài song chưa đăng ký, chưa được kiểm tra chất lượng. Nước rửa tay khô được pha chế từ cồn công nghiệp, không có tác dụng kháng khuẩn.

Cách tốt nhất để ngăn ngừa bị nhiễm vi rút Novel Corona là rửa tay với xà bông thường xuyên, tránh đụng chạm, bắt tay người khác, tránh những đám đông nhất là tránh những người có triệu chứng ho hay hắt xì…