Gian lận và hối lộ trong bộ môn bóng rổ đại học

Thể thao đại học có thể coi là ngành kinh doanh lớn, nhất là hai bộ môn bóng bầu dục và bóng rổ, có thể mang về cho một số trường đại học hàng trăm triệu Mỹ kim mỗi năm. Vì lý do đó mà các trường đại học cạnh tranh ráo riết với nhau, tìm đủ mọi cách để thu hút tài năng về cho các đội bóng của trường, trong đó nhiều khi có những cạnh tranh bất chính. Và đó là câu chuyện nổ lớn của bộ môn bóng rổ đại học tuần qua, liên quan tới một số trường đại học có tiếng ở Mỹ.

Hôm thứ Ba 26/9, cơ quan điều tra liên bang FBI, trong một cuộc họp báo, đã công bố danh sách truy tố 10 nhân vật – trong đó có huấn luyện viên phụ, nhân viên đặc trách tuyển mộ tài năng, nhà quản lý cầu thủ, cố vấn tài chánh và giám đốc công ty Adidas – có dính líu trong một mạng lưới gian lận và hối lộ có tổ chức hết sức quy mô. Trong số những nhân vật bị bắt trên có bốn huấn luyện viên phụ bộ môn bóng rổ của bốn trường đại học Arizona, Auburn, Oklahoma State và USC (Southern California), và đội bóng của họ đang phải đối diện với khả năng có thể bị tan hàng hay ít ra là bị cấm thi đấu trong mùa bóng sắp tới.

Bằng chứng trong vụ gian lận này là dựa trên những hồ sơ mà nhân viên FBI chìm đã thu lượm được qua các cuộc nghe và thâu lén điện thoại, một số giấy tờ và những vụ chuyển ngân. Và vụ truy tố trên mới chỉ là bước khởi đầu và nhiều lời đồn đãi cho biết sẽ còn thêm danh tánh của nhiều trường đại học lớn khác sẽ được đưa ra ánh sáng trong thời gian tới.

Ngoài bốn trường đại học trên, trong hồ sơ điều tra còn nêu tên của ba trường đại học khác là South Carolina, Louisville và Miami. Trong đó Đại học Louisville bị cáo buộc là có liên quan đến một vụ hối lộ $100,000 trả cho một cầu thủ được tuyển mộ và có thể còn có liên quan đến một vụ hối lộ $150,000 để trả cho một cầu thủ được tuyển mộ khác. Cả hai sự việc trên xảy ra cùng trong thời gian trường này đang bị điều tra về một vụ tai tiếng khác liên quan đến vụ sử dụng gái điếm để tìm cách chiêu dụ một số tài năng từ một số trường trung học cách đây vài năm.

Tất cả những trường có tên trong danh sách bị cáo buộc gian lận đều là những trường từng gặt hái nhiều thành công trong các bộ môn thể thao đại học: Louisville từng nhiều lần đoạt cúp vô địch bóng rổ đại học, South Carolina lọt vào bán kết Final Four năm 2017, Arizona và Oklahoma có những đội bóng rổ rất mạnh, USC và Auburn với chương trình thể thao rất lớn, đặc biệt là bộ môn bóng bầu dục – và tất cả những đội trên đều có một điểm chung là đã từng gặp nhiều vấn đề rắc rối với những vụ vi phạm luật của hiệp hội thể thao đại học NCAA.

Cuộc điều tra của cơ quan an ninh liên quan đến vụ gian lận có tổ chức quy mô trong bộ môn bóng rổ đại học bắt đầu khi một cố vấn về tài chánh cho một số cầu thủ thể thao bị bắt quả tang gian lận về cổ phiếu và đã chấp nhận làm nhân chứng hợp tác trong vụ điều tra. Nhân vật này đã mang được một nhân viên FBI chìm theo giả dạng là một phụ tá trong những buổi họp, những vụ trao tiền, thâu âm những cuộc nói chuyện v.v…

Một cầu thủ bóng rổ hàng đầu ở đại học, trong một thị trường tự do, đáng giá hơn gấp bội so với trị giá của học bổng, tiền ăn ở và một món tiền trợ cấp nhỏ do nhà trường trao tặng cho cầu thủ sinh viên đó. Luật lệ của hiệp hội NCAA giới hạn các cầu thủ đại học không được quyền tự tìm những nguồn thu nhập từ quảng cáo hoặc từ những công ty hay cá nhân bảo trợ, mà theo một số phân tích gia thể thao, chính là lý do đưa tới những vụ gian lận và hối lộ kể trên.

Một cầu thủ bóng rổ hàng đầu từ trung học có thể mang về cho trường đại học và huấn luyện viên của trường hàng nhiều triệu Mỹ kim mỗi năm. Rồi tiềm năng trong tương lai của cầu thủ này có thể mang về cho những công ty chế tạo giày và quần áo thể thao nhiều tiền hơn thế nữa. Sau một năm chơi ở cấp đại học, nếu cầu thủ này có đủ tài năng để được các đội bóng rổ nhà nghề NBA tuyển dụng thì với số lương bạc triệu sẽ biến cầu thủ này là một trong những khách hàng quý giá cho các văn phòng đại diện cầu thủ, các cố vấn tài chánh, và thậm chí các cửa hàng may mặc, văn phòng địa ốc và đại lý bán xe.

Gia đình của những cầu thủ này đương nhiên biết giá trị của đứa con trai cưng của họ và cũng muốn xí phần trong đó.

Trong một buổi họp tại một khách sạn ở Las Vegas vào Tháng 7 vừa qua có mặt đông đủ gồm văn phòng đại diện cầu thủ, một huấn luyện viên của một đội bóng rổ thiếu niên có danh tiếng, một huấn luyện viên phụ từ trường Đại học Louisville, một cố vấn tài chánh và nhân viên an ninh chìm với cuộn băng ghi âm thâu được có nhắc đến bà mẹ của một cầu thủ đang được nhiều trường tuyển mộ đã thẳng thắn đặt điều kiện đòi phải được trả một số tiền mặt ứng trước.

Đút lót cho gia đình để cầu thủ đó nhận đi một trường đại học nào đó không chỉ giúp cho đội bóng của trường đó mạnh hơn mà nó còn xây dựng một mối quan hệ bền chặt giữa cầu thủ và gia đình với người huấn luyện viên phụ. Nhà trường được thêm một cầu thủ tài năng, trong khi huấn luyện viên phụ đó tạo dựng được thêm sự tin tưởng với cầu thủ và gia đình kia.

Những huấn luyện viên đại học này sau đó còn nhận được phần “lại quả” (theo hồ sơ truy tố là $13,000 chỗ này, $9,000 chỗ kia) từ công ty Adidas hoặc từ vị cố vấn tài chánh để lôi kéo cầu thủ kia đến với họ khi cầu thủ này được một đội bóng NBA tuyển dụng. Một cầu thủ trẻ khi mới trở thành cầu thủ chuyên nghiệp sẽ luôn tìm tới sự cố vấn để chọn ai là người đại diện cho anh ta, hay ai có thể sắm cho anh ta một chiếc xe đẹp, rẻ xứng đáng với vị trí mới của anh ta trong thế giới thể thao.

Vụ gian lận đổ bể trên cũng không làm bất cứ ai thường xuyên theo dõi thể thao phải quá sức ngạc nhiên, mà thực ra nhiều người đã nghi ngờ có những chuyện mờ ám này từ lâu. Nhưng để chứng minh được là một việc làm gần như không thể được là vì cả hiệp hội thể thao đại học NCAA lẫn các ký giả thể thao không có được những điều kiện như cơ quan FBI, hoặc có quyền hành và tiếng nói để tạo áp lực luật pháp bắt một người nào đó đang bị tình nghi phải chịu hợp tác làm nhân chứng.

Chỉ hai ngày sau khi vụ đổ bể này nổ ra, Đại học Louisville đã tuyên bố sa thải huấn luyện viên Rick Pitino – là người đã từng mang nhiều cúp vô địch bóng rổ về cho trường và hơn thế nữa lại là một huấn luyện viên thuộc loại huyền thoại không những của trường mà còn của bộ môn bóng rổ đại học nói chung.

Như trên đã nói, vụ truy tố này mới là phần chỏm của tảng băng chìm bên dưới và người ta còn đang chờ đợi thêm nhiều những tên tuổi lẫy lừng khác của bộ môn bóng rổ đại học sẽ còn từ từ xuất đầu lộ diện trong nay mai.

Huy Vũ