Giám khảo Simon Cowell nhận sao trên Đại lộ Danh vọng

Giám khảo các chương trình truyền hình “Tìm kiếm Tài năng” vừa vinh dự nhận ngôi sao mang tên mình trên Đại lộ Danh vọng bên gia đình và dàn sao nổi tiếng.

Simon Cowell nhận sao trên Đại lộ Danh vọng hồi tuần qua vì những cống hiến không ngừng nghỉ của ông với làng nhạc.

Tại sự kiện, Simon Cowell 58 tuổi, nhà sáng lập chương trình The X Factor xuất hiện rạng rỡ bên cạnh người tình Lauren Silverman, con trai Eric Cowell cùng con trai riêng của bạn gái. Đông đảo bạn bè và người hâm mộ đến chung vui cùng nhà sản xuất chương trình truyền hình nổi tiếng người Anh.

Simon góp sức không nhỏ trong việc tạo thành công của các nhóm nhạc nổi tiếng hiện nay như One Direction, Little Mix và Fifth Harmony. Nữ ca sĩ Leona Lewis – người chiến thắng trong cuộc thi X Factor năm 2006 dưới sự dẫn dắt của Simon Cowell, cũng đến chúc mừng ông.

Trong dịp này, nữ ca sĩ Kelly Clarkson, quán quân American Idol mùa đầu tiên đã giới thiệu đầy tự hào và tôn kính về những đóng góp to lớn của Simon Cowell đối với truyền hình nói chung và đối với những ngôi sao tên tuổi đã được nhà sản xuất người Anh bảo trợ, nâng đỡ nói riêng.

Nhà sản xuất và người sáng lập của loạt chương trình ăn khách The X Factor, America’s Got Talent, Britain’s Got Talent phát biểu: “Tất cả những gì tôi đã làm trong 18 năm qua thực sự như một vụ nổ. Nếu có ai nói nổi tiếng là xấu, tôi không biết bạn đang nói về khía cạnh nào. Nhưng với tôi, đó là điều tốt nhất trên thế giới”.

Theo Hollywood Reporter, nhà sản xuất Simon Cowell vừa ký hợp đồng trở lại làm giám khảo cho cuộc thi truyền hình thực tế “America’s Got Talent”. Theo hợp đồng, Simon không chỉ làm giám khảo mà còn là nhà sản xuất chính của chương trình trong 3 năm tới. “America’s Got Talent” hiện đang chiếu trên đài NBC mùa thứ 13, với dàn ban giám khảo bao gồm nhà sản xuất Simon Cowell, siêu mẫu Heidi Klum, cựu thành viên nhóm nhạc “Spice Girls” Mel B, và diễn viên kịch Howard Mandel.