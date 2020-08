Giảm cân nhanh mà không cần ăn kiêng

Chỉ với những mẹo đơn giản, bạn có thể giảm cân nhanh nhờ vào việc tăng tốc độ trao đổi chất cơ thể qua việc thay đổi thói quen hằng ngày.

Nhịn ăn, cắt giảm tinh bột hoặc tập thể dục đến kiệt sức đều là những cách ép cân nhanh chóng. Tuy nhiên, theo các chuyên viên, có những phương pháp giảm ký an toàn và hiệu quả hơn. Việc giảm cân tương đối dễ dàng hơn giảm mỡ do tính cả lượng nước mất đi trong cơ thể. Do đó, một số mẹo áp dụng trong thói quen hằng ngày sau đây có thể khiến giảm nhanh vài ký lô trong thời gian ngắn và giảm cân nhanh an toàn.

Uống hai ly nước trước mỗi bữa ăn

“Nếu muốn giảm cân nhanh và tăng quá trình trao đổi chất, bạn cần bổ sung nhiều nước”, Lauren Slayton, chuyên gia dinh dưỡng và người sáng lập Foodtrainers cho biết. Ngoài việc uống tối thiểu 1.5l nước mỗi ngày, Slayton khuyên bạn nên uống 2 cốc nước trước bữa ăn. Ông nói: “Việc này sẽ giảm cảm giác thèm ăn tối đa, giúp bạn no lâu và ăn ít hơn”. Tuy nhiên, Slayton nhấn mạnh bạn nên tránh xa nước khoáng seltzer và nước sủi. “Những loại nước này có thể khiến bạn đầy hơi, khó tiêu và chướng bụng. Tình trạng này sẽ gây ra hiện trạng ‘tăng cân giả’ ở nhiều người”, ông nói.

Giảm tình trạng đầy hơi sẽ giúp giảm cân “giả”

Sự khác biệt giữa cảm giác cơ thể nhẹ nhàng hoặc nặng nề chỉ bằng việc giảm 1-2kg nước. Jeffrey Morrison, bác sĩ dinh dưỡng kiêm người sáng lập Trung tâm Morrison cho biết: “Khi bị đầy hơi, bụng bạn sẽ cảm thấy chướng và khó tiêu. Tình trạng này có thể giữ lại khoảng 2 kg dịch nước trong cơ thể. Điều đó đồng nghĩa bạn có thể giảm 2kg nếu giải quyết tình trạng đầy hơi”. Một số loại thảo dược như bồ công anh hoặc thì là có thể giúp bạn đào thải nhanh lượng dịch này. Hoặc, bạn có thể uống 2 ly nước ép cần tây mỗi ngày. Cần tây có thể giúp phái đẹp tăng cường đề kháng cũng như cải thiện sắc vóc cơ thể.

Ngủ đủ tám tiếng

Vanessa Packer, chuyên gia dinh dưỡng tại ModelFit chia sẻ: “Có thể bạn không biết, cơ thể đốt cháy năng lượng mạnh mẽ cả khi bạn chìm sâu vào giấc ngủ. Một giấc ngủ đủ sẽ khiến cơ thể bạn phục hồi và tăng cường hệ trao đổi chất. Vì vậy, hãy đảm bảo giấc ngủ từ 7-8 tiếng một ngày”. Ngoài ra, bác sĩ Packer khuyên bạn nên bổ sung vitamin D3 hằng ngày cho cơ thể. “Khi hàm lượng D3 ở mức thấp, hormone gây thèm ăn sẽ tăng cao. Điều dễ dẫn đến việc giảm cân thất bại. Khi lượng D3 đã đủ, melatonin sẽ tiết ra giúp bạn ngủ sâu và đốt nhiều calories hơn khi ngủ. 2.000 IU vitamin D3 mỗi ngày là liều lượng phù hợp cho cơ thể người bình thường”, cô nói.

Không ăn trong vòng 2 tiếng trước khi ngủ

David Ludwig, bác sĩ tại Bệnh viện Boston và giáo sư tại Trường Y Harvard cho biết: “Nếu muốn giảm cân nhanh, bạn hãy thử tập nhịn trong vòng 2 tiếng trước khi ngủ. Đây là thời gian để cơ thể bạn tập trung tiêu hóa lượng thức ăn. Nếu đi ngủ ngay sau khi ăn xong, bạn sẽ dễ rơi vào trạng thái đầy bụng và khó ngủ. Việc này sẽ dẫn đến sự thèm ăn tột độ vào ngày hôm sau”. Ngoài ra, theo Ludwig, tình trạng này sẽ dễ dẫn đến suy giảm quá trình trao đổi chất. Hậu quả dẫn đến là sự cuồng ăn tinh bột ở nhiều người.

Tránh xa thực phẩm chế biến sẵn

Theo Barbara Rolls, giáo sư dinh dưỡng tại Đại học Pennsylvania, thực phẩm đóng hộp cung cấp nhiều calories nhất. Điều này không chỉ dừng lại ở việc bạn nên tránh xa snack, bánh quy hoặc mì gói. Thậm chí, nên hạn chế các thực phẩm đóng hộp như cá ngừ, sữa hạnh nhân hoặc yogurt. Giáo sư Rolls lý giải: “Nhiều người lầm tưởng đây là những thực phẩm giảm cân lành mạnh. Tuy nhiên, các chất bảo quản trong đồ đóng hộp sẽ ảnh hưởng đến tốc độ trao đổi chất. Ngoài ra, so với các thực phẩm tự nhiên khác, chúng chưa nhiều calories hơn. Trái cây, rau củ và sữa hạt tự làm sẽ giúp bạn cảm thấy no lâu và an toàn hơn”.

Tăng cường protein cho cơ thể

Huấn luyện viên thể hình của Khloé Kardashian, Gunnar Peterson cho biết: “Cơ thể tựa như một cỗ máy đốt calories thông qua các hoạt động hằng ngày. Tuy nhiên, có người lại đốt được lượng calories nhiều hơn những người khác. Nguyên nhân nằm ở khối lượng cơ – thành phần đốt năng lượng nhiều nhất của cơ thể. Vì vậy, bạn cần bổ sung protein để cơ thể xây dựng cơ bắp đốt mỡ hiệu quả”. Ngoài ra, protein giúp ổn định lượng đường trong máu. Đồng thời, chúng mất nhiều thời gian hơn để tiêu hóa nên sẽ giúp bạn no lâu hơn. Chính vì vậy, việc bổ sung protein trong quá trình giảm cân là cần thiết.

Cơ thể cần được tăng cường protein để xây cơ, ổn định insulin và tạo cảm giác no lâu hơn.

Ăn gián đoạn

Nhiều nghiên cứu cho rằng việc ăn gián đoạn có hiệu quả to lớn trong quá trình giảm cân. Brooke Alpert, chuyên gia dinh dưỡng và tác giả của The Diet Detox cho biết chia sẻ: “Khoảng cách giữa bữa sáng và bữa tối của bạn nên từ 12-14 giờ. Việc này sẽ giúp đốt cháy lượng mỡ thừa hiệu quả. Đồng thời, quá trình trao đổi chất sẽ được tăng lên khi bạn kết thúc giờ ăn sớm trước khi ngủ”. Việc nhịn ăn trong thời gian ngủ là lựa chọn lý tưởng nhất. Bạn sẽ ít cảm thấy thèm ăn và tránh xa được những cám dỗ ăn uống trong khoảng thời gian này.