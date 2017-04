Giảm 250kg sau giải phẫu

Một phụ nữ Ai Cập nặng 500kg đã giảm cân được 250kg sau khi trải qua ca giải phẫu tại bệnh viện Saifee, Mumbai – Ấn Độ.

Theo tin BBC ngày 20/4, cô Abd El Aty – được xem là người phụ nữ nặng cân nhất thế giới – trải qua ca phẫu thuật giảm cân cách đây 2 tháng, do các bác sĩ tại bệnh viện Saifee, thành phố Mumbai (Ấn Độ) thực hiện.

Kết quả, cô Aty giờ đây đã giảm từ 500kg xuống còn 250kg. Trước đó, người phụ nữ không thể rời khỏi nhà trong suốt 25 năm. Hiện tại, nhờ cơ thể bớt cồng kềnh nên cô Aty có thể ngồi vừa xe lăn cũng như ngồi được một thời gian lâu hơn.

Bác sĩ trưởng nhóm giải phẫu cho biết việc giảm cân của người phụ nữ Ai Cập này vẫn chưa dừng lại. Tuy nhiên, do bị đột quỵ từ hồi nhỏ nên cô Aty vẫn bị liệt nửa người, co giật, khó nuốt thức ăn và khó nói chuyện.

Các bác sĩ tại bệnh viện Saifee đang chờ cô Aty giảm cân đủ để lọt vừa vào bên trong máy chụp để xác định rõ nguyên nhân gây đột quỵ khiến cô gặp phải các triệu chứng nói trên.

Giai đoạn điều trị kế tiếp là cô phải dùng thuốc điều trị béo phì sau 6 tháng. Bệnh viện Saifee đang liên hệ để mua thuốc từ một công ty dược phẩm ở Mỹ.

Theo gia đình của Aty, cô sinh ra với cân nặng 5kg và được chẩn đoán mắc bệnh phù voi – trong đó các bộ phận cơ thể phình ra do nhiễm ký sinh trùng. Đến khi 11 tuổi, trọng lượng cơ thể của cô tăng nhanh và cô bị đột quỵ, từ đó phải nằm liệt giường. Mẹ và các chị em gái của Aty phải thay phiên nhau chăm sóc cô.