Giải thưởng ăn sáng cùng Trump

Người chiến thắng trong chương trình gây quỹ Làm nước Mỹ Vĩ đại Trở lại sẽ được dự bữa sáng Giáng sinh cùng Tổng thống Trump ở New York.

Tài khoản Twitter của đảng Cộng hòa loan báo: “Mọi người đã biết tin gì chưa? Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tổ chức một Bữa sáng Giáng sinh và mời một người may mắn giành chiến thắng đến tham dự.

Dòng tweet này dẫn tới trang gây quỹ donaldjtrump.com. Theo chương trình, người chiến thắng sẽ nhận giải thưởng trị giá khoảng 3.000 Mỹ kim bao gồm vé khứ hồi đến thành phố New York ngày 2/12 để dự bữa tiệc đặc biệt do Tổng thống Trump tổ chức.

Người ghi danh tham gia có thể quyên góp một khoản tiền trước ngày 27/11 trên trang donaldjtrump.com cho quỹ Làm nước Mỹ Vĩ đại Trở lại của Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa, hoặc chỉ tham gia nhưng không gây quỹ.

Thông tin về bữa tiệc gây ra hai luồng ý kiến trên Twitter. Tài khoản @Pawsaremagic viết: “Tôi nghĩ sẽ thật tuyệt khi gặp Tổng thống của chúng ta và ở cùng ông ấy vài giờ. Lý do duy nhất tôi không thể đi là tôi không thích đi máy bay. Dù ai chiến thắng tôi hy vọng họ sẽ có khoảng thời gian tuyệt vời”.

Tuy nhiên, không ít người Mỹ tỏ ra không hứng thú, chẳng hạn tài khoản @nbk37wr viết: “Tôi hy vọng Hillary giành chiến thắng, họ sẽ vui vẻ lắm đấy. Bà ấy có thể mang đến một tấm bản đồ thế giới để ông Trump học”.

Tài khoản @RonB007 nói đùa: “Tôi thà chờ sơn khô hay xem cỏ mọc còn hơn”.