Giải cứu 11 phu đào vàng bị giam giữ, đánh đập

Công an huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam vừa giải cứu 11 phu đào vàng bị chủ bãi vàng Thạnh Mỹ 1 giam giữ, đánh đập do bỏ trốn.

Truyền thông trong nước, vào ngày 17/3 dẫn lời ông Lương Văn Vinh-Trưởng Công an xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An cho biết 11 phu đào vàng vừa được giải cứu là người dân tộc Khơ-mú ở địa phương. Có 5 người trong số này đã được Công an tỉnh Quảng Nam bàn giao vào chiều ngày 16/3. Sáu người còn lại không về địa phương mà đi tìm việc làm ở nơi khác.

Tin cho biết 11 người dân tộc Khơ-mú, hồi đầu tháng 3 năm 2020 đến xin làm công việc phu đào vàng ở bãi vàng Thạnh Mỹ 1 tại xả Dak Pring, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam. Chủ bãi vàng ngụ tại thị trấn Thạnh Mỹ hứa trả lương cao và tạm ứng số tiền 6,5 triệu đồng cho chi phí đi đến bãi vàng làm việc.

Tuy nhiên, khi đến nơi, 11 người lao động này phát giác đây là bãi vàng hoạt động trái phép, đường hầm cũ kỹ. Do lo sợ bị tai nạn sập hầm nên họ quyết định bỏ trốn.

Trong lúc băng rừng bỏ trốn, tất cả họ đã bị “cai vàng” của bãi vàng Thạnh Mỹ 1 bắt giữ lại và bị buộc phải làm việc để trả số tiền đã ứng, hoặc phải có tiền chuộc. Năm người trong số họ bị đánh đập do có thái độ chống đối.

Báo Nghệ An Online cho biết bãi vàng Thạnh Mỹ 1 là một trong những bãi vàng trái phép lớn nhất ở tỉnh Quảng Nam và cơ quan điều tra tiến hành hồ sơ để khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can nhóm “cai vàng” liên can vụ này.