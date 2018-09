Giấc Mơ Trung Hoa (Chinese dream)

BS Trần Mộng Lâm

Sau 5 lần lệ thuôc nước ngoài, trong đó có 4 lần Bắc Thuộc và một lần Pháp Thuộc, nước Việt Nam lại trải qua một giai đoạn cực kỳ khó khăn .Kẻ thù truyền kiếp trở lại để làm một cuộc Bắc Thuộc lần thứ 5, và lần này, nguy cơ mất nước trầm trọng hơn bao giờ hết. Trước khi đi vào chi tiết lần Bắc Thuộc này, chúng ta cần tìm hiểu chinese dream mà Đặng Tiểu Bình đã nhiều lần nhắc tới .

A- Trung Cộng và Chinese Dream.

Trung Hoa là một nước đất rất rộng nhưng người rất đông. Dân số Trung Hoa hiện nay lên đến 1.4 tỷ người và nạn trai thừa gái thiếu hậu quả của chính sách thời Mao Trạch Đông là vấn đề nan giải cho chính quyền hiện tại. Thêm vào đó, phía bắc Trung Hoa bị nạn Sa Mạc hóa, mất hàng ngàn km2 đất trồng trọt được mỗi năm khiến cho cuộc sống tại miền này, nhất là Thiểm Tây ngày một khó khăn. Vì thiếu nước uống, họ phải bơm nước từ những sông thuộc miền Nam lên nhưng vì miền này thấp hơn miền Bắc, nên rất tốn kém. Vì lý do đó, họ phải nghĩ tới biện pháp dãn dân xuống Miền Nam.

Vì vị trí được thiên nhiên ưu đãi, nước Việt Nam và những quốc gia lân cận như Miên, Lèo, Miến Điện trở thành những miếng mồi ngon mà họ rất thèm thuồng. Thêm nữa, bản tánh của người Hán rất cao ngạo. Họ tự cho rằng họ là con trời, và nước Trung Hoa là trung tâm của Vũ Trụ. Trong một phóng sự mới đây, một người Việt Nam đi thăm Thượng Hải cho biết tại Hotel ông ở, mở TV ra, thì chỉ thấy suốt ngày họ tự ca tụng TQ vĩ đại, đang sẵn sàng làm leader cả Thế Giới.

Người Trung Hoa rất cay cú vì American dream nên họ bầy đặt ra Giấc Mơ Trung Hoa để đối lại, và nếu Hoa Kỳ có United States of America, thì Giấc Mơ Trung Hoa chính là Đại Trung Hoa với lá cờ 5 ngôi sao và có thể hơn nữa trong tương lai đối đầu với lá cờ của U.S.A. Vấn đề này rõ như ban ngày, không còn gì để bàn cãi nữa. Tuy nhiên, để thực hiện ý đồ làm chủ Thế Giới, TC phải có những phương tiện hữu hiệu, và phương tiện của họ là gì, nếu không là kinh tế , nếu không phải tiền ?? Có tiền là có tất cả.

Những lúc sau này, người ta hay nói tới kế hoạch Một Vành Đai, Một Con Đường của TC. Chúng ta nên biết đại khái là TQ rủ rê các nước khác hợp tác với họ để giải quyến việc vận chuyển hàng hoá trên đất liền, trên biển cả, nghĩa là 2 lối chuyên chở, nhưng không phải là đường hàng không, vì đường hàng không rất tốn kém và không hữu hiệu.

1- Vành đai Kinh Tế :

Vành đai này tiếng TC gọi là Nhất đái, tiếng Anh dịch là economic belt. Giấc mộng của Tập Cận Bình là một con đường xe lửa từ Bắc Kinh chạy thẳng sang Paris, sang Berlin. Kế hoạch này tương tợ kế hoạch đào những ống dẫn dầu qua núi tại Canada để chuyên chở dầu hỏa sang Mỹ, mà dân chúng còn đang phản đối dữ dội vì sợ bị gây ô nhiễm.

Vành đai Tiếu Bình nối vùng duyên hải của TC với Tây Á, Trung Á Và Âu Châu. Lúc đầu có 60 nước tham gia, nay đã lên khoảng 100.Không có một nghiên cứu nào về môi sinh sẽ bị ảnh hưởng ra sao, chỉ thấy kinh tế và đô la. Chính vì lý do này mà phía Châu Âu không đồng ý.

2-Con đường trên biển.

Tiếng TC gọi là Nhất lộ, nhưng tiếng Anh rõ nghĩa hơn, gọi là Maritime road. Chữ con đường làm ta liên tưởng đến đất liền, nhưng không phải như vậy Con đường này các thuyền nhân đã dùng, khi chay trốn qua Thái Lan, Mã Lai, Indonesia và đi đến tận Úc. Nhưng đó chỉ là một phần. TC muốn thêm vào Kênh đào KRA nối Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương xuyên qua Miền Nam Thái lan rút ngắn lộ trình được 1200 km.

Kế Hoạch Vành đai, Con đường của TQ dự trù1000 tỷ, 124 tỷ USD do TQ bỏ ra, phần còn lại do ngân hàng đầu tư châu A (AIIB) . Các quốc gia nghèo Châu Á, Châu Phi nghe bùi tai nhưng các nước Châu Âu (Đức. Pháp, Anh, Hy Lạp, Bồ đào Nha và Estonia ) từ chối vì những lý do làm ô nhiễm môi trường.Tuy nhiên, TC không bao giờ từ bỏ kế hoạch này, phải làm cho được, dù phải đội đá vá trời, như tổ tiên của họ, bà Nữ Oa đã làm, vì họ nhắm vào một thị trường lên đến 4,4 tỷ người .

Để thực hiện kế hoạch đưa họ lên vị trí cường quốc số 1 trên thế giới, họ có cách làm các quốc gia khác phục tùng họ. Họ dùng tiền để cho các quốc gia nghèo vay, cho đến khi không còn khả năng trả nợ phải cống hiến cho họ tất cả những gì họ muốn. Họ cũng dùng tiền mua chuộc những tên lãnh đạo tham nhũng, dâm ô tại các quốc gia này, sẵn sàng làm tay sai cho họ vì đô la, vì gái đẹp, hay vì danh vọng hão huyền, thiếu hiểu biết, tưởng rằng họ sẽ giúp mình trở thành giầu có và hùng mạnh. Việc không bao giờ TC muốn làm.

Rất nhiều các quốc gia ký kết các hợp đồng với TC đang ở trong tình trạng rất bấp bênh về tài chánh, nạn tham nhũng trầm trọng, nguy cơ phá sản nao gồm : Pakistan, Sri Lanka, Djibouti, Krrgyzstan, Lào, Maldivie, Mông Cổ, Motenegro và Tajikistan. Riêng Việt Nam thì khỏi nói, nợ ngập đầu vì chính TC trong bóng tối ra vốn cho họ trong chiến tranh đông dương và chiến tranh VN sau này. Sau 1975 lại tiếp tục cho vay nhiều hơn nữa, tiền vào chuyện công ích thì ít, vào túi các quan tham nhiều hơn.

Tại sao TC bỏ ra nhiều tiền như vậy ?? Hãy theo dõi những sự kiện xẩy ra khi những món nợ đáo hạn và con nợ không có phương tiện trả :

Tại Srilanka,

Chính Phủ Sri Lanka rốt cuộc phải bàn giao hải cảng chiến lươc Hambantota cho TC theo hợp đồng cho thuê 99 năm.

Tại Châu Phi nước Djibouti

Vì thiếu nợ TC, mất đi quyền kiểm soát một hải cảng chiến lược là Doraleh Port, nằm ngay cạnh căn cứ TC ở nước ngoài. Căn cứ này có thể chứa hầu hết các hạm đội của TC.

Tại Pakistan : Hải cảng GWADAR

Nằm ở cử vịnh Ba Tư, gần eo biển Hormuz, chỉ cách Iran 120 km. Hải cảng này giúp chở nhiên liệu , dầu lửa không phải đi qua eo Malacca. Pakistan cũng đang rơi vào bẫy nợ của Trung Cộng giăng ra.

Tại các nước nhỏ khác của A’ châu : Việt Nam, Philippines, Indonesia, Campuchia, Lào : tất cả đều có những món nợ khó trả đối với TC.

Tại Campuchia, đặc khu kinh tế tại tỉnh Dara Sakor với hợp đồng 99 năm trong thực tế chỉ là một khu định cư của người TQ trong kế hoạch dãn dân của họ. Tranh chấp thường xuyên xẩy ra giữa dân địa phương và dân TQ vì kế hoạch cho thuê chỉ có 10.000 ha trong khi dân TQ tràn ra 45.000 ha.

Theo chuyên gia Chellaney, từ Argentina tới Namibia, tới Lào, nhiều nước đã rơi vài bẫy nợ của TQ . Tại Phi châu, phải kể tới Kenya và hải cảng sầm uất Mombasa. Pakistan cũng vây. Nợ TQ là phải trả lãi xuất lên đến 7%.

Nhưng tiền đâu mà TC bỏ ra như vậy : Xin thưa tiền đó là xương máu của người dân Trung Quốc. Họ không thể ngăn cản những tham vọng của chính quyền dảng CS Trung Cộng.

Người Việt Nam mình thông minh, khôn ngoan, nhưng không tinh tường.Họ đã lầm một người Hán là người Việt Nam. Người này mang tên giả là Hồ Chí Minh. Ông ta không bao giờ mặc đồ Việt và khi cuối đời, trước khi chết, còn muốn nghe một bài hát TQ , Vậy mà người Việt Nam không nhận ra, còn cho ông ta là Cha Già dân tộc và là một anh hùng. Ngây thơ đến thế là cùng.HCM đã cam kết với Trần Canh và Mao Trạch Đông là sẽ đưa VN vào một cuộc Bắc Thuộc lần thứ 5 chứ không phải sau này.

Những cá nhân tham gia vào việc bán nước này có thể kể như sau : Phạm Văn Đồng, Đỗ Mười, Nguyễn Văn Linh, Lê Khả Phiêu, Nguyễn Tấn Dũng. Chính người sau này đã miễn hộ chiếu cho người Tầu để họ tự do đi từ Bắc chí Nam VN, đến tận mũi cà Mau.Chính các lãnh tụ CSVN đã ký các hiệp ước về biên giới và biển. Chính họ đã ký

Các đặc khu kinh tế cũng nhằm mục đích thực hiện từ từ cuộc Bắc Thuộc thư 5. Hỏi tại sao trên một mảnh đất mà ông cha chúng ta để lại như Phú Quốc, lại có một đạo luật chuyển giao quyền tài phán cho nước ngoài (TQ) ?? giao cho tòa án TQ quyền xét xử khi có tranh chấp, và khi đó, công dân VN đương nhiêntrở thành người nước ngoài trên chính mảnh đất quê hương ??

B- Kết luận :

Lời kết của bài viết này chỉ là để nhắc lại giai thoai của câu chuyện Mỵ Châu& Trọng Thủy : Khi An Dương Vương lâm vào bước đường cùng kêu lên ai oán : Ai đã phản ta ??. Thần nhân hiện lên và cho ông biết : Kẻ thù của bệ hạ chính là người ngồi sau lưng ngài.

Nay là lúc những người mang dòng máu Việt nên tỉnh táo để nhìn rõ bộ mặt bán nước của CS. Chống Cộng, không phải cho ông Diệm, ông Thiệu, ông Kỳ , cho VNCH, cho Công Giáo, cho Phật Giáo hay bất cứ đảng phái nào. Không chống Cộng cho Tây, cho Mỹ. Chống Cộng là cho người Việt Nam, cho nước Việt Nam. Chống Cộng, không phải trong Dĩ Vãng, mà là cho hiện tại, cho Tương Lai. Hảy tạm xếp chuyện đã qua để nói chuyện ngày hôm nay và ngày mai. Ngày mai, có lẽ sẽ không còn Việt Nam !!

BS Trần Mộng Lâm.

Tham Khảo : Wikipedia và các tác giả Mai Thanh Truyết (Bắc Thuộc lần thứ 5), Như Ý (Mot vanh đai một con đường là cái bẫy dành cho ai)