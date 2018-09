Giá nhà ở thành phố Ottawa gia tăng 7.1 phần trăm

Ottawa: Nền kỹ nghệ địa ốc ở thành phố Ottawa đã tiến triển mạnh hơn so với những thành phố khác ở Canada, theo như những tin tức loan báo hôm thứ ba ngày 18 tháng 9.

Theo bản công bố của hiệp hội những nhà địa ốc Canada (CREA) vừa phổ biến thì giá nhà ở thủ đô Ottawa trong tháng 8 đã gia tăng 7.1 phần trăm so với giá nhà trong vòng 1 năm trước đó.

Giá một căn nhà độc lập hai tầng ở thành phố Ottawa gia tăng 8.2 phần trăm trong vòng 1 năm.

Theo nhận định của ông Ben Rabidoux, chủ tịch công ty nghiên cứu thị trường địa ốc, North Cove Advisors, thì trong những năm trước, giá nhà ở thành phố Ottawa đã không tiến nhanh so với giá nhà của các thành phố khác trong tỉnh bang, nhưng năm nay là một điều ngoại lệ.

Có thể vì số di dân và những người tỵ nạn đến Ottawa ngày một đông? Hơn nữa sau khi giá nhà ở các vùng đại thủ phủ Toronto và Vancouver đã tăng quá cao, những nhà đầu tư ngoại quốc mà đặc biệt là những nhà đầu tư Trung quốc đã chuyển hướng mua nhà ở những thành phố mà giá cả còn phải chăng như thành phố Montreal, thành phố Ottawa?