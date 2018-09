Giả danh tìm nhân viên, một người đàn ông bị buộc tội bạo hành tình dục.

Toronto: Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 14 tháng 9, cảnh sát thành phố Toronto đã bắt giữ một người đàn ông 44 tuổi về tội bạo hành tình dục.

Nghi can Ramin Raziyni đã đăng trên mạng Craiglist và Kijiji về việc ông ta muốn huấn luyện và thâu nhận một nữ đấm bóp.

Có một phụ nữ 35 tuổi, đọc thấy tin muốn mướn người này đã liên lạc với nghi can, và được nghi can yêu cầu đến căn chúng cư của ông ta ở khu vực đường Queen Quay East và Lower Sherbourne Street vào lúc 4 giờ 30 chiều hôm thứ tư.

Khi người phụ nữ đến nơi thì người này đã bị nghi can bạo hành tình dục.

Người phụ nữ này đã gọi cho một người bạn và người bạn này đã thông báo với cảnh sát