Gỉa dạng bị bệnh, mướn phụ nữ để lạm dụng tình dục.

Gilbert, Arizona: Trong hôm thứ sáu ngày 14 tháng 9, các cơ quan an ninh tiểu bang Arizona đã bắt giữ một người đàn ông, giả dạng là bị bệnh Down syndrome, mướn phụ nữ đến giúp việc, để lạm dụng tình dục.

Theo những tin tức của sở cảnh sát thì 3 phụ nữ đã đứng ra tố cáo là nghi can Paul Menchaca, 31 tuổi đã lạm dụng tình dục và phát ngôn viên của sở cảnh sát cũng cho là còn có nhiều phụ nữ khác cũng bị lạm dụng tình dục, nhưng có thể chưa ra mặt tố cáo?

Nghi can Mechanca đã giả dạng bị bệnh Down syndrome và giả danh là bà mẹ của ông ta, đăng quảng cáo trên mạng internet mướn phụ nữ đến săn sóc cho đứa con.

Nghi can đã bắt người phụ nữ làm việc cho ông ta phải rửa sạch sẽ bộ phận sinh dục của hắn cũng như có những hành động lạm dụng tình dục những người phụ nữ.

Một trong ba phụ nữ nghi ngờ đã bất ngờ đến nhà ông ta, và thấy là ông ta hoạt động như một người bình thường, không cần những giúp đỡ như khi có những phụ nữ đến làm việc chăm sóc cho ông ta.