Ghen-Cuồng-Sám hối!

Ghen được định nghĩa là một cảm xúc mạnh khi tư tưởng và cảm giác của ta rơi vào tình trạng bất an, lo sợ, đau đớn, chán nản, giận hờn, tủi thân vì một vật gì có giá trị với cá nhân ta, nhất là liên quan về mặt tình cảm của ta có cơ nguy mất về tay người khác chỉ vì ta không có khả năng giữ lại. Ghen là biểu hiện bình thường của con người nhưng ghen tuông tới mức điên cuồng thì tạo ra sự tự hoại vì cảm thấy bất lực tới mức tuyệt vọng, hay phá nát cuộc sống của người khác để trả thù cho duyên kiếp phũ phàng.

Người ghen tuông như Hoạn Thư được khen là ghen khôn. Nàng Hoạn khi nghe chồng mình là Thúc sinh âm thầm xây tổ ấm với Thúy Kiều ở nơi đất khách thì chỉ lén bắt Thúy Kiều về hành hạ và hả hê khi chồng và Thúy kiều trước mặt mình thấy nhau mà đau đớn ề chề không dám nhận nhau. Nhưng ả Hoạn cao cay hơn nữa, lại thả lỏng cho Kiều có cơ hội (cho ra Quan âm các chép kinh) để ăn cắp chuông vàng khánh bạc và trốn đi, một cách đoạn tình giữa chàng Thúc và giai nhân. Nhờ thế, khi Kiều trở thành phu nhân của anh hùng Từ Hải, có trong tay quyền uy sinh sát trong tay và “báo ân báo oán”, thì Hoạn thư mới dám xin tha mạng với lý do khá thuyết phục trình với phu nhân:

Rằng: “Tôi chút phận đàn bà,

Ghen tuông thì cũng người ta thường tình.

Nghĩ cho khi gác viết kinh,

Với khi khỏi cửa dứt tình chẳng theo.

Lòng riêng, riêng những kính yêu.

Chồng chung chưa dễ ai chiều cho ai.”

Còn ghen như Othello trong kịch của Shakespeare thì mù quáng nên mắc lừa tiểu nhân và dù là kẻ vũ dũng hơn đời nhưng lúc điên cuồng đã giết oan người tình chung thủy là Desdemona.

Câu chuyện xưa như trên ngày nay gặp không hiếm, vì ghen tuông thì tìm cách giết người hay hủy hoại nhan sắc của người mà mình cho là đã phụ tình.

Cách đây hơn mấy năm, 2008, dân chúng Toronto bàng hoàng và thương xót khi nghe tin một cô gái vừa 14 tuổi, một nữ sinh chăm ngoan bị một thanh niên bất ngờ đâm chết khi vừa bước ra đường. Thanh niên giết người không phải ghen với cô gái mà cậu ta trở thành sát thủ chỉ vì đằng sau có kẻ xúi bẩy. Chính kẻ xúi bẩy, hay một kẻ điều khiển con rối, lại là một cô gái khác chỉ vì ghen bóng, ghen gió nên xui bạn trai gây án mạng. Cả hai đã ra tòa và lãnh án nhưng nguồn tin cuối tháng 5, 2016 cho biết những kẻ âm mưu sát nhân đã chuẩn bị được hưởng khoan hồng vào đời với tên tuổi thực vì đã trở thành kẻ thành niên.

Hung thủ Melissa Todorovic, một thứ “nữ phù thủy” vì ghen đã xếp đặt vụ sát hại Stefanie Rengel, giờ đây đang bước đầu được hưởng chút tự do. Ủy ban xét duyệt khả năng được hưởng quyền tự do của nữ sát thủ, đã đồng ý tạm thời cho tội nhân ra ngoài, có người đi kèm, tới một dịa điểm tạm thích (half way house) để tham dự buổi dạy cách ức chế cơn phẫn nộ.

Todorovic, hiện đang lãnh bản án chung thân với tội trạng sát nhân cấp một mà nạn nhân là cô gái 14 tuổi ở East York.

Tội nhân cũng nhìn nhận chính cơn ghen đã khiến cô ta gây ra vụ án sát nhân vào 1 tháng 1 năm 2008 mặc dù kẻ đâm chết nạn nhân là một cậu trai có tên là David Bagshaw.

Nữ sát thủ Todorovic, nay đã 24 tuổi, và khi phạm tội mới gần 16 tuổi, nhìn nhận mình là chủ mưu: “David Bagshaw sẽ không làm việc này nếu tôi không muốn. Tôi đã thúc giục anh ta làm thế. Nếu anh ta không làm thì tôi làm cách khác.”

Cậu trai nghe lời gái xúi giục giết người lúc đó còn quá trẻ (hơn 17 tuổi), sau nhiều năm nằm trong ngục sám hối về tội ác, đã cam nhận bản án nặng nề và phải tới 2018 mới hy vọng xin hưởng khoan hồng tại ngoại quản thúc.

Chắc hẳn trong ký ức cậu còn nhớ chuyện tình cay đắng mà mình là vai chính.

Khi tuổi ô mai biết yêu và ghen tuông điên cuồng!

Stefanie Rengel, ở tuổi 14 là học sinh của trường Rosedale Heights School for the Arts ở Toronto. Cô gái yêu đời, thích thay đổi màu tóc, lúc nào cũng có nụ cười trên môi và được bè bạn quý mến.

Chập chững bước vào tình yêu nhưng ngập ngừng, không chịu dấn thân với người bạn trai chưa đầy 18 tuổi (khi gây tội ác), có tên là David Bagshaw.

Với Stefanie, tình yêu có lẽ chỉ là một thứ trang sức cho đời sống không phải cực kỳ cần thiết nên khi bị cha mẹ tỏ ý không bằng lòng, và thấy người yêu quá bay bướm và đòi hỏi, cô đã hờ hững với David Bagshaw.

Nhưng có điều Stefanie không bao giờ ngờ là vô tình cô đã trở thành đối tượng ghen tuông của một cô gái vị thành niên khác có tên là Melissa Todorovic. Melissa Todorovic vào lúc phạm pháp mới 15 tuổi cùng với David Bagshaw là học sinh tại trường East York Collegiate Institute, một ngôi trường có chừng 1.600 học sinh cách Rosedale Heights chừng 5 km.

Melissa Todorovic là học sinh loại khá nhưng sớm dấn thân vào cuộc tình với David Bagshaw nhiều chất đam mê, nên sinh cuồng nhiệt và ích kỷ.

Todorovic dù chưa hề gặp Stefanie nhưng đã nghe nói về cô gái có nhan sắc này từng được bạn trai của mình yêu mến, thì lòng ghen tuông nổi lên.

Ghen biến thành hận nên cô muốn hủy diệt “tình địch.” Có thể ban đầu đó chỉ là ý nghĩ trẻ con, một tưởng tượng phi lý. Nhưng lâu dần ý định này trở thành ám ảnh trong đầu óc có phần bệnh hoạn của Melissa Todorovic và cô gái quyết tâm giết đối thủ.

Todorovic nghĩ tới lúc phải buộc David Bagshaw chọn lựa giữa cô và Stefanie. Cô dùng tấm thân mình làm phần thưởng, với lời hứa nếu David Bagshaw chịu giết Stefanie thì cô mặc sức cho người tình thỏa thú vui ong bướm. Còn không, thì đường ai nấy đi.

Mưu toan sát nhân này đã kéo dài trong thời gian bảy tháng và có chứng cớ cho thấy David Bagshaw đã báo trước cho Stefanie vào ngày 20 tháng 10, 2007 rằng Melissa Todorovic muốn anh ta giúp khiến “tình địch” biến mất trên cõi đời này.

Có lẽ lúc đó Stefanie chẳng tin một chuyện vô lý như thế sẽ xảy ra với mình. Nào ngờ, lời cảnh cáo trở thành sự thực. David Bagshaw đã hành động như một kẻ si tình, khờ dại, mất hết lý trí, chẳng khác con thiêu thân xông vào lửa hồng dù biết rằng sẽ cháy thành than.

Tài liệu trước tòa cho biết vào lúc 6:15 chiều ngày Tết dương lịch 2008, David Bagshaw đã tới khu vực Glenshaw Cres gần nhà Stefanie.

Cậu ta đã gọi điện thoại cho Stefanie ra khỏi nhà rằng có chuyện cần gặp. Stefanie đâu có thể ngờ lần rời nhà này là lần cuối cùng trong đời nên đã tới điểm hẹn.

Không hiểu giây phút cuối cùng trong buổi gặp tử thần, David Bagshaw và Stefanie đã nói những gì chỉ biết cậu trai mê đắm tình ái, đã đâm nạn nhân 5 nhát dao chí mạng vào ngực rồi bỏ đi.

Stefanie gục ngã trên thềm tuyết ở giao lộ Northdale Boulevard và Hollinger Road, cách nhà mình không xa.

Ghen tới ức hủy hoại nhan sắc bạn đời

Chàng trai có tên là Hasan Sayed Sumon ở Dhaka, Bangladesh, một kỹ sư mới tốt nghiệp gặp một cô gái vừa xinh xắn vừa học giỏi có tương lai mở rộng, có tên là Rumana Monzur. Cả hai ở tuổi trên dưới ba chục và giấc mộng xây dựng tổ âm gia đình tràn trề trong tâm tư. Họ lấy nhau và căn nhà hạnh phúc được xây dựng ở Dhanmondi, Dhaka.

Sau 5 năm hương lửa mặn nồng, một bé gái ra đời làm cho chuyện tình của Hasan-Rumana thêm đẹp. Đẹp hơn nữa là tương lai của người vợ trẻ. Rumana Monzur trở thành giảng sư tại Đại học Dhaka về môn bang giao quốc tế.

Trong khi ấy người chồng thì không may mắn bằng cô vợ, vì kinh tế toàn cầu suy thoái nên Hasan Sayed Sumon thất nghiệp dài dài.

Chồng trong cơn bĩ, sự nghiệp bế tắc thì đường công danh của vợ lại hanh thông, vì Rumana Monzur được học bổng Fulbright sang Canada theo học cao học. Người phụ nữ thông minh này ghi danh vào Đại học British Columbia (UBC) về môn chính trị và hy vọng sau khi tốt nghiệp trở về nước sẽ trở thành giáo sư chính thức của đại học Dhaka và từ đó có thể tham gia vào phong trào nữ quyền cũng như sinh hoạt chính trị của một quốc gia đang trên đà phát triển dân chủ.

Thế là cuộc chia tay tạm thời diễn ra giữa Monzur và Sayed Sumon.

Có lẽ “xa mặt cách lòng” như người ta thường nói và Sayed Sumon hình như cũng nghĩ thế nên không yên tâm có một bà vợ trẻ đẹp ở một xứ văn minh trọng nữ quyền và trọng tự do cá nhân như Canada. Trong trí tưởng tượng của Hasan Sayed Sumon có thể Rumana Monzur đã có bạn trai mà dư luận kháo rằng là một trí thức Iran, và rồi mai đây sẽ quay lại quê hương đòi ly dị với ông ta để ôm cầm thuyền khác.

Có thể từ ghen tuông và cả ghen tỵ nữa, nên tình yêu ban đầu Sayed Sumon dành cho Rumana Monzur dần dần bị bào mòn và thay vào đó là những cơn ghen ghét ngấm ngầm, càng tưởng tượng thì ghen ghét càng tăng. Rồi ghen ghét biến thành hận kẻ phụ tình và căm ghét cuộc đời.

Có lẽ cũng biết ông chồng cả ghen nên Monzur muốn chứng tỏ tấm lòng trinh bạch với chồng, vì con, nên đã quyết định bay về Dhaka vào đầu tháng sáu, 2011 để giải tỏa sự nghi ngờ vô cớ của ông chồng đa nghi. Mặc dù thân thích ở British Columbia biết Sayed Sumon là anh chàng cả ghen lại võ phu nên khuyên Monzur cần suy nghĩ chín chắn trước khi mua vé máy bay bay về quê cũ, nhưng tất cả không lay chuyển được Monzur. Bà ta nghĩ rằng mùa hè đã trở về, bé gái ở quê nhà đang chờ đợi mẹ, mẹ con gặp nhau hạnh phúc nào bằng! Thế là Monzur quyết định bay về “tổ ấm.”

Không biết rõ việc gì đã xảy ra ở nơi từng là tổ ấm ở Dhanmondi của cặp Rumana Monzur-Sayed Sumon vì nhân chứng duy nhất chỉ là bé gái 5 tuổi đời còn ngây thơ khờ dại. Chỉ biết hậu quả của nó đã là làm cho nhiều người bất bình. Khi người nhà tới hiện trường thì phát giác đôi vợ chồng đang lăn lộn trên mặt đất vì thương tích.

Họ tìm thấy Monzur trong tình trạng bị thương không nhẹ. Mặt bà ta đầy máu vì một phần mũi đã bị cắn đứt và ở miệng của người chồng có máu tươi, hình như ông ta đang nhai miếng thịt của kẻ từng yêu và giờ đây đang hận.

Tệ hại hơn nữa là đôi mắt xưa kia xinh đẹp và thông minh của một phụ nữ trí thức, giờ đây đã gần như lòi ra khỏi tròng. Nạn nhân thở dốc từng cơn biểu lộ đau đớn tới cùng cực sau khi bị hành hạ. Người ta vội đưa Monzur vào nhà thương cấp cứu.

Bệnh viện ở Dhaka sau khi chẩn đoán và sơ cứu nạn nhân đã cho biết Monzur có khả năng bị mù vĩnh viễn.

Còn ông chồng vào nhà ngục sám hối.

