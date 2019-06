Gặp Tổng trưởng Mary Ng: Chính sáchtrợ giúp tiểu doanh nghiệp của chính phủ Canada có gì mới?

Sau hơn 4 thập niên định cư tại Canada, cộng đồng người Việt chú trọng đến lãnh vực tiểu doanh nghiệp, kinh doanh cá thể hoặc đầu tư vào các ngành sản xuất dưới hình thức hợp doanh có trách nhiệm hữu hạn, ít có người sở hữu công ty cổ phần hay tổng công ty. Nhân dịp bà Tổng trưởng phụ trách Tiểu doanh nghiệp và quảng bá xuất cảng, Mary Ng trở lại Toronto, Thời Báo và VIETVđã phỏng vấn bà Mary Ngvề chính sách của chính phủ liên bang đối với tiểu doanh nghiệp cùng với Hiệp định Hợp tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CP TPP đã được Quốc hội Canada phê chuẩn.

Thời Báo/Viet TV (TB): Bà có thể cho biết chính sách trợ giúp tiểu doanh nghiệp của chính phủ Canada?

Tổng trưởng Mary Ng: Nhiệm vụ của chúng tôi là yểm trợ các cá nhân và công ty nhỏ ở bước đầu khởi nghiệp kinh doanh và giúp các công ty hiện đang hoạt động mở rộng quy mô để thâm nhập thị trường mới theo Hiệp định Hợp tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership – CPTPP) đã được các quốc gia: Úc, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Mã Lai, Mexico, Tân Tây Lan, Peru, Singapore và Việt Nam ký kết. Đây là một thị trường rất lớn do dân số của 11 nước lên đến 495 triệu người. Tổng sản lượng quốc nội GDP của khối này khoảng 13.500 tỷ Mỹ kim, tương đương 13.5% GDP toàn cầu và theo ước tính, hàng năm CPTPP mang lại cho GDP của Canada 4.5 tỷ Mỹ kim. Canada đã phê chuẩn thỏa thuận hợp tác thương mại với một số các quốc gia thuộc khu vực Á châu- Thái Bình Dương và vành đai Thái Bình Dương vào tháng 1 năm 2019. Theo thỏa ước này, các nước thành viên sẽ giảm thuế quan nhập cảng các ngành nông nghiệp,kim loại, gỗ, và hải sản.

Hiệp định CP TPP bảo đảm an toàn cho các nhà đầu tư, công ty cung cấp dịch vụ Canada, gia tăng mức xuất cảng và các giao dịch thương mại với các nước thành viên thuộc khối này.

TB: Tác động của Hiệp dịnh CP TPP đối với các công ty có quy mô trung bình và tiểu doanh nghiệp?

Tổng trưởng Mary Ng: CP TPP mở rộng thị trường cho các công ty Canada thuộc dạng này. Ở Canada, 99% các công ty sản xuất, kinh doanh dịch vụ, thương mại có kích thước trung bình hoặc nhỏ. Các công ty này chiếm 12% thị phần xuất cảng của Canada nhưng chỉ có một thị trường duy nhất là Hoa Kỳ.

Canada hiện tiếp cận 60% các nền kinh tế trên thế giới. Các hiệp định thương mại mang đến cho Canada thêm nhiều khách hàng. Vai trò của chúng tôi là trợ giúp các công ty nội địa đẩy mạnh mức xuất cảng, phát triển kinh doanh, gia tăng thêm khách hàng quốc tế

TB:Bà có thể liệt kê chi tiết các chương trình của chính phủ trợ giúp tiểu doanh nghiệp?

Tổng trưởng Mary Ng: Doanh nhân có thể vào trang https://twitter.com/mary_ng. Ở trang này, sẽ có tất cả các hướng dẫn: Phương thức tìm nguồn vốn, mượn tiền kinh doanh, tiếp cận với Bộ Tiểu doanh nghiệp và quảng bá xuất cảng, xuất nhập cảng, bước khởi đầu gầy dựng cơ sở kinh doanh, các chương trình và dịch vụ mới, tuyển dụng nhân sự, cập nhật tin tức thị trường…Tất cả được cô đọng trong một trang giao diện liệt kê đầy đủ các tin tức doanh nhân cần biết. Với trang mạng này, chúng tôi mang chính phủ đến với doanh nghiệp.

Cá nhân tôi đã tiếp xúc với hơn 5.000 doanh nghiệp trên toàn quốc có mức thu dụng công nhân viên ít hơn 20 người và nhiều nhất là 100 công nhân. Hầu hết các chủ cơ sở kinh doanh này rất bận, không có thời gian để tìm hiểu các vấn đề này. Gia đình chúng tôi khi nhập cư Canada cũng là tiểu thương và khi bước vào tuổi trưởng thành, tôi cũng đã làm việc trong một nhà hàng nhiều năm và tôi đã nhận thức được rằng họ thực sự không có thì giờ rảnh rỗi.

Trang mạng này tôi vừa nói sẽ rất hữu dụng cho tiểu doanh nghiệp. Nó cung cấp kiến thức và những trợ giúp của chính phủ dành cho doanh nhân hoặc những người muốn kinh doanh.

Chính phủ đảng Tự Do tạo điều kiện kinh doanh cho những ai muốn đi vào lãnh vực này và gần gũi với tiểu doanh nghiệp. Mới đây, chính phủ đã giảm thuế cho các cơ sở kinh doanh nhỏ từ 11% xuống còn 9%, đạt tỷ lệ tương đương với các quốc gia có mức thuế doanh nghiệp thấp trên thế giới. Sự kiện này được xem như một tài trợ của chính phủ giúp cho cơ sở doanh nghiệp có phương tiện tài chánh để tái đầu tư vào năm kế tiếp.

TB: Cộng đồng doanh nghiệp mạnh dựa trên nền tảng đa dạng trong đó có sự góp mặt của phụ nữ. Bà có thể cho biết chi tiết về việc chính phủ dự định sẽ gia tăng gấp bội số lượng phụ nữ làm chủ các công ty vào năm 2025?

Tổng trưởng Mary Ng: Trong số 99% tiểu doanh nghiệp trên toàn cõi Canada chỉ có 16% trong số này do phụ nữ làm chủ. Tuy nhiên, những nữ chủ nhân này đã thu dụng hơn 1.5 triệu công nhân, đóng góp cho nền kinh tế Canada 150 tỷ CAD. Tôi hiện đang cộng tác với các cơ sở doanh nghiệp trên toàn quốc đểthực hiện mục tiêu này.

TB:Ngoài những tin tức cập nhật đã được nêu ra, bà có điều gì cần trình bày thêm với độc giả Thời Báo và khán giả VIETV?

Tổng trưởng Mary Ng: Nếu chúng ta có thể đẩy mạnh sự tăng trưởng của khu vực kinh doanh, yểm trợ các doanh nghiệp phát triển, thị trường nhân dụng sẽ được mở rộng,tạo thêm nhiều việc làm mới. Có những chương trình như Futurpreneur giúp các tân thường trú nhân gặp khó khăn khi vay vốn theo quy định hiện hành của các ngân hàng có thể mượn được tiền gầy dựng cơ sở kinh doanh. Chương trình này cũng tài trợ cho thế hệ trẻ trong hạn tuổi từ 18 đến 39 vay vốn lập nghiệp. Futurpreneur có thể cho vay $20.000 không cần có tài sản thế chấp với mức lãi suất thấp ( tương đương lãi suất căn bản 3.75% của ngân hàng CIBC- PV) và Ngân hàng Phát triển Kinh doanh Canada (Business Development Bank of Canada- BDC) sẽ cho vay thêm ngân khoản tương ứng, tổng cộng có thể lên đến $45.000 (hiện nay đã gia tăng tổng số tiền được vay là $60.000- PV). Tuy nhiên, đó không phải là số tiền lớn để đầu tư. Điều quan trọng là Futurpreneurcó chương trình 2 năm tư vấn, hướng dẫn và vạch phương hướng cho người vay vốn khởi nghiệp kinh doanh.

Các dẫn chứng chúng tôi đã trình bày cho thấy chính phủ Canada nỗ lực tạo mội trường thuận lợi cho tiểu doanh nghiệp phát triển: Hạ mức thuế suất, giảm bớt các quy định áp dụng cho tiểu doanh nghiệp, bảo đảm đầu tư an toàn, tạo thuận lợi cho phụ nữ kinh doanh, phối hợp với các định chế tài chánh tư tài trợ cho các công ty kỹ thuật cao. Chính sách ưu đãi dành cho tiểu doanh nghiệp nêu trên được thực hiện với mục đích giúp các công ty trung bình và nhỏ của Canada có đủ diều kiện cạnh tranh với các công ty ngoại quốc trên thị trường thế giới.

TB:Cám ơn bà Tổng trưởng đã dành thời giờ cho buổi hội thoại với TB và VIETV

VPY