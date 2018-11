Gần 80 người bị bắt trong chiến dịch càn quét mại dâm

Một chiến dịch càn quét mại dâm và đường dây buôn người diễn ra vào tháng trước tại thị trấn The Woodlands, ngoại ô phía bắc Houston, đã bắt giữ được 75 người và giải thoát cho 5 nạn nhân được tự do, trong đó có một thiếu nữ vị-thành-niên.

Trong cuộc họp báo đầu tuần, văn phòng Cảnh sát Trưởng của Montgomery County cho biết chiến dịch này mang tên là Operation Cross County nhằm đối phó với một vấn nạn về mại dâm và buôn người đang gia tăng tại vùng này. Chiến dịch kéo dài trong 15 ngày đã được sự phối hợp của nhiều cơ quan công lực ở 3 cấp từ địa phương (Montgomery County và Houston) đến tiểu bang (DPS Texas) và liên bang (FBI, Bộ Tư Pháp, Bộ Nội An và Bộ Ngoại Giao).

Các nhân viên công lực giả dạng là gái mại dâm hoặc khách mua dâm để tiếp xúc và trà trộn vào các đường giây mua bán dâm này để truy lùng tất cả những nghi can tham dự. Trong số 75 người bị bắt giữ, có 32 người đàn ông (trong đó có 11 người là ma cô giắt mối), 28 phụ nữ trong đó có nhiều người cũng can thêm tội oa trữ vũ khí và ma tuý. Một số những phụ nữ hành nghề mại dâm cũng là do bị dụ dỗ hay bị cưỡng bức vào những đường dây buôn người này.

Trung Uý Theo Williams của Tổng Nha Cảnh Sát Liên Bang (FBI) khuyến khích mọi người dân trong vùng hãy nên để ý đến những hoạt động quanh mình nếu thấy có những dấu hiệu khả nghi thì hãy nên thông báo cho các cơ quan công lực biết để theo rõi và điều tra.

Trung uý Angela Merritt của Sở Cảnh Sát Houston nói rằng một trong kết quả quan trọng của chiến dịch này là giúp đem lại công lý cho những nạn nhân được giải thoát trong chiến dịch này. u