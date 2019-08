Gần 400 người TQ vận hành đường dây đánh bạc trên mạng bị bắt

Truyền thông trong nước trích thông tin từ Bộ công an Việt Nam, loan tin hôm 29/7, cho biết công an Việt Nam vừa bắt giữ hơn 380 công dân Trung Quốc với cáo buộc điều hành một đường dây đánh bạc bất hợp pháp tại thành phố cảng Hải Phòng với ước tính số tiền lên đến 10.000 tỷ đồng.

Các nghi phạm người Trung Quốc, tuổi từ 18 đến 24, đã bị bắt quả tang khi đang điều hành các trang web đánh bạc trực tuyến từ hơn 100 phòng, tại một khu đô thị được bảo vệ chặt chẽ ở thành phố Hải Phòng, cách Hà Nội 100km về phía đông.

Bộ công an Việt Nam trong tuyên bố sau cuộc đột kích hôm thứ bảy ngày 27/7 cho biết, đã phát hiện nhiều máy móc và thiết bị được thiết kế cho các hoạt động đánh bạc trực tuyến gồm gần 2.000 điện thoại thông minh, 533 máy tính xách tay, tiền mặt và nhiều thẻ ATM.

Theo Bộ Công an VN, đây là một tổ chức tội phạm với phương thức hoạt động mới và tinh vi, được thực hiện trên không gian mạng, tổ chức dưới ‘vỏ bọc’ của các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Đây là vụ án liên quan đến số lượng người nước ngoài lớn nhất, số lượng cờ bạc và cá cược trực tuyến lớn nhất từng được phát giác tại Việt Nam.

Truyền thông trong nước trích thông tin từ Công an Hải Phòng cho hay 12 công ty Trung Quốc đã thuê các tòa nhà trong khu đô thị Our City làm địa điểm đặt máy chủ điều hành đường dây đánh bạc xuyên quốc gia này. Họ đã hoạt động được khoảng 6 tháng và đã thực hiện giao dịch thành công thông qua cá cược trực tuyến, trị giá khoảng 435 triệu đô.

Tin cũng cho biết, phía Việt Nam sẽ bàn giao toàn bộ người nước ngoài bị bắt giữ cho công an Trung Quốc để xử lý theo hiệp định dẫn độ đã được ký.

Khu đô thị Our City có diện tích 43 ha do tập đoàn Hiệp Phong Hồng Kông (Trung Quốc) đầu tư xây dựng từ năm 2005. Cư dân phần lớn là người Trung Quốc.

Hoạt động cờ bạc được coi là bất hợp pháp ở Việt Nam. Năm 2018, Chính phủ Việt Nam đã bắt đầu nới lỏng các quy tắc về cờ bạc trong nước, cho phép công dân của mình đặt cược vào sòng bạc trên cơ sở thử nghiệm và mở một số hình thức cá cược thể thao.