Gần 100.000 thủy thủ du thuyền còn lênh đênh trên biển

Điều tra của báo The Guardian cho thấy các công nhân trong thủy thủ đoàn đang mắc kẹt trong vô vọng trên ít nhất 50 tàu du lịch vướng Covid-19, thiếu thiết bị y tế, một số không có lương và chưa biết rồi sẽ ra sao.

Trong khi hầu hết hành khách trên du thuyền hiện đã được chính phủ của họ vận động đưa trở về nhà, một cuộc khủng hoảng khác đang gia tăng trên tàu.

Trên khắp thế giới, hơn 100.000 thành viên thủy thủ đoàn vẫn bị mắc kẹt trên các tàu du lịch, ít nhất 50 tàu trong số đó có người nhiễm Covid-19. Các du thuyền này không được cập bến và chính họ cũng bị cấm lên các chuyến bay để có thể trở về nhà.

Nhiều người trong số họ bị cách ly trong các cabin chật hẹp, và một số người đã bị cắt lương.

Theo ước tính của tuần duyên Mỹ, thống kê đến ngày 9/4 riêng trong lãnh hải Mỹ và các vùng biển lân cận, có khoảng 93.000 thủy thủ đang làm việc trên những con tàu du lịch còn ở ngoài khơi.

Những con tàu này như trở thành hòn đảo của những người bị bỏ mặc ngoài biển, lênh đênh từ quần đảo Galapagos đến cảng Dubai.

Liên lạc với thế giới bên ngoài rất khó khăn, nhưng The Guardian biết được rằng đã có ít nhất 17 thành viên thủy thủ đoàn trên các tàu du lịch được xác nhận thiệt mạng vì Covid-19. Hàng chục trường hợp phải di tản khỏi tàu để đưa đến bệnh viện.

Một thành viên thủy thủ đoàn trên du thuyền MSC Seaview, đang lênh đênh ngoài khơi Nam Mỹ gần một tháng qua, cho biết anh chưa được trả lương và phải tự cách ly trong cabin: “Chúng tôi đều có gia đình. Chúng tôi muốn về nhà”.

Theo tiết lộ của một thủy thủ giấu tên, ban đầu ban quản lý tàu cho phép thủy thủ tự do đi lại trên tàu. Lệnh tự cách ly trong cabin được ban bố sau khi phát giác một ca nhiễm trong thủy thủ đoàn.

Phần lớn nhân viên trên các du thuyền là công dân những nước đang phát triển như Philippines, Indonesia hay Ấn Độ. Theo Ross Klein, giáo sư Đại học St John ở Newfoundland, thủy thủ trên tàu phải làm việc cả 7 ngày trong tuần, không có ngày nghỉ, với thu nhập trung bình từ 1.000 đến 2.000 Mỹ kim một tháng.

Theo những tài liệu mà báo The Guardian nhìn thấy, ít nhất một tàu du lịch đã ngừng trả tiền cho một số công nhân bị mắc kẹt trên tàu.

Những người đã chết trong tháng Tư bao gồm hai nhân viên dọn phòng, một nhân viên pha chế rượu và một nhân viên bảo vệ, những người này đã được đưa khỏi tàu ở Florida. Một bác sĩ trên một tàu Ý đã chết ở Brazil sau khi được xe cứu thương đưa đi từ tàu du lịch Costa Fascinosa, và một công nhân cơ khí trên tàu du lịch Nam Cực Greg Mortimer đã chết ở Uruguay sau khi 128 trong số 217 người trên tàu có kết quả dương tính với virus corona.

Phần lớn hãng tàu đăng ký ở những nước có quy định quản lý lỏng lẻo để hưởng mức thuế thấp như Panama hay Liberia, vốn không đủ khả năng hay động lực để giúp đỡ hàng ngàn thủy thủ mắc bệnh.